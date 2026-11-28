Phối cảnh dự án - Ảnh: ĐOÀN CƯỜNG chụp lại

Tổ hợp đô thị, du lịch biển DAP, DAP1, DAP2 tọa lạc tại vị trí đắc địa bên bãi biển Non Nước (phường Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng) với quy mô khoảng 39ha.

Tuy nhiên, do những khó khăn, vướng mắc về cơ chế, chính sách và thủ tục pháp lý qua các thời kỳ, quá trình triển khai các dự án đã phải gián đoạn trong nhiều năm.

Việc tái khởi động các dự án được kỳ vọng sẽ tạo cú hích mạnh mẽ cho kinh tế - du lịch thành phố Đà Nẵng. Đồng thời, tổ hợp sẽ tạo hàng ngàn việc làm chất lượng cao, góp phần nâng tầm nguồn nhân lực dịch vụ, đóng góp nguồn thu ngân sách ổn định, bền vững cho địa phương.

Phát biểu tại chương trình, ông Trần Nam Hưng - Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng - cho biết thời gian qua, thành phố đã rà soát quy hoạch liên quan và bổ sung tổ hợp dự án DAP, DAP1 và DAP2 vào danh mục áp dụng cơ chế, chính sách đặc thù để tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc theo Nghị quyết số 29 của Quốc hội, Nghị định 147 của Chính phủ.

Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Trần Nam Hưng phát biểu tại buổi lễ - Ảnh: ĐOÀN CƯỜNG

Đây là bước đi quan trọng để các cơ quan và chủ đầu tư tiếp tục xử lý những vướng mắc còn lại, hoàn thiện hồ sơ và đưa nguồn lực đất đai vào phục vụ phát triển.

Theo ông Hưng, với vị trí trên trục ven biển Ngũ Hành Sơn, cảnh quan bãi biển Non Nước và mối liên hệ với không gian sông Cổ Cò, tổ hợp có điều kiện để phát triển các sản phẩm lưu trú, nghỉ dưỡng và dịch vụ chất lượng cao.

Thành phố kỳ vọng chủ đầu tư phát huy được lợi thế ấy bằng phương án kiến trúc hài hòa với cảnh quan, giữ gìn môi trường ven biển và góp phần nâng chất lượng dịch vụ du lịch của Đà Nẵng.

Dự án tọa lạc trên tuyến đường biển kết nối trung tâm Đà Nẵng và Hội An - Ảnh: ĐOÀN CƯỜNG

Theo đại diện chủ đầu tư, tâm điểm của tổ hợp dự án là các tòa nhà khách sạn và căn hộ đẳng cấp 7 sao có tầm nhìn rộng mở bao trọn biển. Cạnh đó là các khu biệt thự biệt lập cùng hệ thống tiện ích đồng bộ: trung tâm hội nghị quốc tế, chuỗi nhà hàng tinh hoa và tổ hợp chăm sóc sức khỏe chuyên sâu...

"Với định hướng phát triển bãi tắm kết hợp công viên công cộng phía Bắc dự án có quy mô 3ha, chúng tôi mong muốn tạo dựng một không gian mở hướng biển, nơi người dân và du khách có thể tiếp cận, trải nghiệm, tận hưởng cảnh quan thiên nhiên và tham gia các hoạt động văn hóa, thể thao, vui chơi, giải trí", đại diện chủ đầu tư cho biết.

Trước đó, như Tuổi Trẻ thông tin, kết luận thanh tra của Thanh tra thành phố Đà Nẵng về ba dự án nêu ra những hạn chế, thiếu sót trong quá trình thực hiện thủ tục đầu tư, xây dựng và đất đai có một phần lớn trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước.

Do đó, các dự án có cơ sở để áp dụng cơ chế, chính sách đặc thù tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc.

Khánh Hòa khẩn trương tháo gỡ các dự án BT phía nam, tuyệt đối không chậm trễ Khánh Hòa yêu cầu các đơn vị là đại diện cơ quan nhà nước có thẩm quyền triển khai các dự án BT nghiêm túc chấn chỉnh, chủ động rà soát từng nội dung công việc của các dự án để triển khai xử lý theo thẩm quyền.



