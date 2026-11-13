3 dự án DAP nằm trên 'đất vàng' ven biển Đà Nẵng mắc kẹt vì đâu?

Hiện trạng trước cổng dự án - Ảnh: ĐOÀN CƯỜNG

Ba dự án gồm DAP của Công ty TNHH DAP, DAP1 của Công ty TNHH DAP1, DAP2 của Công ty TNHH DAP2.

Ưu đãi đất đai, điều chỉnh quy hoạch chưa đúng quy định

Theo kết luận mới đây của cơ quan chức năng, năm 2007, Trung tâm Xúc tiến đầu tư Đà Nẵng tham mưu cấp các giấy chứng nhận đầu tư lần đầu cho các dự án với một số nội dung ưu đãi chưa đúng quy định.

Cụ thể, nội dung "người mua các căn hộ sẽ được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất phù hợp với quy định hiện hành" không phải chính sách ưu đãi đầu tư được quy định tại luật, nghị định liên quan.

Đối với ưu đãi miễn tiền thuê đất 3 năm đầu của thời hạn thuê đất liền kề, cơ quan chức năng xác định 3 dự án không thuộc lĩnh vực, địa bàn được ưu đãi đầu tư.

Vì vậy, việc tham mưu chính sách miễn tiền thuê đất nêu trên không đảm bảo quy định.

Bên trong dự án toàn cỏ dại - Ảnh: ĐOÀN CƯỜNG

Một thiếu sót khác liên quan việc điều chỉnh quy hoạch. Ngày 3-8-2015, UBND TP Đà Nẵng ban hành quyết định phê duyệt tổng mặt bằng điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/500 theo đề nghị của Sở Xây dựng.

Trong đó, dự án DAP Việt Nam có bố trí khu ở trong khối công trình phức hợp thương mại căn hộ 20 tầng.

Tuy nhiên, theo quyết định số 2357 ngày 4-12-2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung Đà Nẵng đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050, khu vực thực hiện dự án được quy hoạch là đất du lịch.

Do đó, việc điều chỉnh quy hoạch chi tiết của UBND TP chưa phù hợp với quy hoạch chung được phê duyệt, chưa đảm bảo theo quy định của Luật Quy hoạch đô thị năm 2009.

Về công tác đền bù, giải phóng mặt bằng, từ năm 2015 đến nay, còn 7 hồ sơ chưa nhận tiền đền bù nhưng Trung tâm Phát triển quỹ đất chưa kịp thời phối hợp với các đơn vị liên quan để hoàn thành việc chi trả.

Cơ quan chức năng cũng xác định việc UBND TP giao đất, cho thuê đất để các nhà đầu tư thực hiện dự án mà không thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu dự án có sử dụng đất là chưa đảm bảo theo quy định tại Luật Đất đai năm 2003, nghị định số 181.

Đáng chú ý, dù 3 công ty mới chỉ nhận khoảng 15ha mặt bằng dự án nhưng Sở Tài nguyên và Môi trường (cũ) đã tham mưu UBND TP ký 3 hợp đồng thuê đất, cấp 3 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất năm 2008. Việc này cũng chưa đảm bảo theo quy định.

Trên cơ sở tham mưu của Trung tâm Xúc tiến đầu tư, UBND TP Đà Nẵng và Công ty TNHH Dubai (3 dự án trước đây đứng tên Công ty TNHH Dubai thực hiện - PV) ký thỏa thuận nguyên tắc ngày 27-4-2007.

Qua kiểm tra, việc ký kết thỏa thuận nguyên tắc còn một số thiếu sót. Cụ thể, đơn giá thuê đất mà không theo phương pháp xác định giá đất và không có sự đề xuất của Hội đồng thẩm định giá đất thành phố là chưa thực hiện đúng quy định.

Việc thỏa thuận giảm 30% tiền thuê đất đối với dự án là không đúng đối tượng, không đảm bảo quy định.

Bên cạnh đó, việc điều chỉnh quy hoạch chi tiết theo quyết định số 5579 ngày 3-8-2015 so với quyết định ngày 19-10-2007 đã làm thay đổi cơ cấu sử dụng đất, thành phần công trình, hệ số sử dụng đất và mật độ xây dựng của dự án nhưng chưa xác định nghĩa vụ tài chính phát sinh (nếu có).

Hiện Sở Nông nghiệp và Môi trường đã thuê đơn vị tư vấn và đang phối hợp thực hiện việc xác định giá thuê đất của các dự án để làm cơ sở xác định nghĩa vụ tài chính.

Dự án này được Đà Nẵng đưa vào danh mục áp dụng cơ chế, chính sách đặc thù để gỡ vướng - Ảnh: ĐOÀN CƯỜNG

Cơ quan nhà nước có một phần trách nhiệm

Theo kết luận thanh tra của Thanh tra thành phố Đà Nẵng, những hạn chế, thiếu sót trong quá trình thực hiện thủ tục đầu tư, xây dựng và đất đai của ba dự án có một phần lớn trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước trong quá trình xem xét ban hành các văn bản liên quan đến dự án.

Do đó, dự án này có cơ sở để áp dụng cơ chế, chính sách đặc thù tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc cho các dự án tồn đọng, kéo dài quy định tại Nghị quyết số 170, Nghị quyết số 29 của Quốc hội.

Được biết, sau hàng chục năm "đắp chiếu", năm 2020 dự án khu du lịch biển DAP đã làm lễ khởi động, nhưng từ đó đến nay dự án vẫn nằm im.

Vừa qua, UBND TP Đà Nẵng đã đưa 3 dự án này vào danh mục áp dụng cơ chế chính sách đặc thù để gỡ vướng. Qua đó hy vọng các dự án này sẽ sớm hồi sinh.

Siêu dự án Đa Phước 54.787 tỉ đồng có động thái mới sau nhiều năm đắp chiếu Sau khi được Đà Nẵng chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư, khu đô thị quốc tế Đa Phước đang lấy ý kiến cộng đồng về quy hoạch 1/500.



