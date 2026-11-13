Đăng ký Tuổi Trẻ Sao Vào trang Tuổi Trẻ Sao

Tất cả chuyên mục

Đóng

3 dự án DAP nằm trên 'đất vàng' ven biển Đà Nẵng mắc kẹt vì đâu?

tác giả
ĐOÀN CƯỜNG
ĐOÀN CƯỜNG
ĐOÀN CƯỜNG

Nằm ở vị trí rất đắc địa trên tuyến đường ven biển Trường Sa, án ngữ hàng chục mét bờ biển nhưng từ nhiều năm qua 3 dự án DAP, DAP1, DAP2 vẫn “đứng bánh”.

3 dự án DAP tọa lạc trên đất vàng ven biển Đà Nẵng, mắc kẹt vì đâu? - Ảnh 1.

Hiện trạng trước cổng dự án - Ảnh: ĐOÀN CƯỜNG

Ba dự án gồm DAP của Công ty TNHH DAP, DAP1 của Công ty TNHH DAP1, DAP2 của Công ty TNHH DAP2.

Ưu đãi đất đai, điều chỉnh quy hoạch chưa đúng quy định

Theo kết luận mới đây của cơ quan chức năng, năm 2007, Trung tâm Xúc tiến đầu tư Đà Nẵng tham mưu cấp các giấy chứng nhận đầu tư lần đầu cho các dự án với một số nội dung ưu đãi chưa đúng quy định.

Cụ thể, nội dung "người mua các căn hộ sẽ được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất phù hợp với quy định hiện hành" không phải chính sách ưu đãi đầu tư được quy định tại luật, nghị định liên quan.

Đối với ưu đãi miễn tiền thuê đất 3 năm đầu của thời hạn thuê đất liền kề, cơ quan chức năng xác định 3 dự án không thuộc lĩnh vực, địa bàn được ưu đãi đầu tư.

Vì vậy, việc tham mưu chính sách miễn tiền thuê đất nêu trên không đảm bảo quy định.

3 dự án DAP tọa lạc trên đất vàng ven biển Đà Nẵng, mắc kẹt vì đâu? - Ảnh 2.

Bên trong dự án toàn cỏ dại - Ảnh: ĐOÀN CƯỜNG

Một thiếu sót khác liên quan việc điều chỉnh quy hoạch. Ngày 3-8-2015, UBND TP Đà Nẵng ban hành quyết định phê duyệt tổng mặt bằng điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/500 theo đề nghị của Sở Xây dựng.

Trong đó, dự án DAP Việt Nam có bố trí khu ở trong khối công trình phức hợp thương mại căn hộ 20 tầng.

Tuy nhiên, theo quyết định số 2357 ngày 4-12-2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung Đà Nẵng đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050, khu vực thực hiện dự án được quy hoạch là đất du lịch.

Do đó, việc điều chỉnh quy hoạch chi tiết của UBND TP chưa phù hợp với quy hoạch chung được phê duyệt, chưa đảm bảo theo quy định của Luật Quy hoạch đô thị năm 2009.

Về công tác đền bù, giải phóng mặt bằng, từ năm 2015 đến nay, còn 7 hồ sơ chưa nhận tiền đền bù nhưng Trung tâm Phát triển quỹ đất chưa kịp thời phối hợp với các đơn vị liên quan để hoàn thành việc chi trả.

Cơ quan chức năng cũng xác định việc UBND TP giao đất, cho thuê đất để các nhà đầu tư thực hiện dự án mà không thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu dự án có sử dụng đất là chưa đảm bảo theo quy định tại Luật Đất đai năm 2003, nghị định số 181.

Đáng chú ý, dù 3 công ty mới chỉ nhận khoảng 15ha mặt bằng dự án nhưng Sở Tài nguyên và Môi trường (cũ) đã tham mưu UBND TP ký 3 hợp đồng thuê đất, cấp 3 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất năm 2008. Việc này cũng chưa đảm bảo theo quy định.

Trên cơ sở tham mưu của Trung tâm Xúc tiến đầu tư, UBND TP Đà Nẵng và Công ty TNHH Dubai (3 dự án trước đây đứng tên Công ty TNHH Dubai thực hiện - PV) ký thỏa thuận nguyên tắc ngày 27-4-2007.

Qua kiểm tra, việc ký kết thỏa thuận nguyên tắc còn một số thiếu sót. Cụ thể, đơn giá thuê đất mà không theo phương pháp xác định giá đất và không có sự đề xuất của Hội đồng thẩm định giá đất thành phố là chưa thực hiện đúng quy định.

Việc thỏa thuận giảm 30% tiền thuê đất đối với dự án là không đúng đối tượng, không đảm bảo quy định.

Bên cạnh đó, việc điều chỉnh quy hoạch chi tiết theo quyết định số 5579 ngày 3-8-2015 so với quyết định ngày 19-10-2007 đã làm thay đổi cơ cấu sử dụng đất, thành phần công trình, hệ số sử dụng đất và mật độ xây dựng của dự án nhưng chưa xác định nghĩa vụ tài chính phát sinh (nếu có).

Hiện Sở Nông nghiệp và Môi trường đã thuê đơn vị tư vấn và đang phối hợp thực hiện việc xác định giá thuê đất của các dự án để làm cơ sở xác định nghĩa vụ tài chính.

3 dự án DAP tọa lạc trên đất vàng ven biển Đà Nẵng, mắc kẹt vì đâu? - Ảnh 5.

Dự án này được Đà Nẵng đưa vào danh mục áp dụng cơ chế, chính sách đặc thù để gỡ vướng - Ảnh: ĐOÀN CƯỜNG

Cơ quan nhà nước có một phần trách nhiệm

Theo kết luận thanh tra của Thanh tra thành phố Đà Nẵng, những hạn chế, thiếu sót trong quá trình thực hiện thủ tục đầu tư, xây dựng và đất đai của ba dự án có một phần lớn trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước trong quá trình xem xét ban hành các văn bản liên quan đến dự án.

Do đó, dự án này có cơ sở để áp dụng cơ chế, chính sách đặc thù tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc cho các dự án tồn đọng, kéo dài quy định tại Nghị quyết số 170, Nghị quyết số 29 của Quốc hội.

Được biết, sau hàng chục năm "đắp chiếu", năm 2020 dự án khu du lịch biển DAP đã làm lễ khởi động, nhưng từ đó đến nay dự án vẫn nằm im.

Vừa qua, UBND TP Đà Nẵng đã đưa 3 dự án này vào danh mục áp dụng cơ chế chính sách đặc thù để gỡ vướng. Qua đó hy vọng các dự án này sẽ sớm hồi sinh.

3 dự án DAP nằm trên đất vàng ven biển Đà Nẵng, mắc kẹt vì đâu? - Ảnh 6.Siêu dự án Đa Phước 54.787 tỉ đồng có động thái mới sau nhiều năm đắp chiếu

Sau khi được Đà Nẵng chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư, khu đô thị quốc tế Đa Phước đang lấy ý kiến cộng đồng về quy hoạch 1/500.


Đọc tiếp Về trang Chủ đề
ĐOÀN CƯỜNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Tặng sao cho bài viết hay
google Nguồn ưu tiên trên Google Ưu tiên Tuổi Trẻ trên Google Search. Xem hướng dẫn.

Tặng sao

Chuyển sao tặng cho thành viên

  • x1
  • x5
  • x10

Hoặc nhập số sao

Bạn đang có: 0 sao

Tặng sao
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: Dự án Sở Nông nghiệp và Môi trường Công ty TNHH DAP 2 thanh tra Đà nẵng

    Tin liên quan

    Tải App

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

    Đăng ký

    Tuổi Trẻ Sao

    Thông tin tài khoản ngày

    Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản

    1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping

      Thanh toán
      Bình luận (0)

      Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.

      Được quan tâm nhất Mới nhất
        thông tin tài khoản

        Thông tin của bạn

        Email
        Họ và tên

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Thông báo

        Bạn vui lòng đợi 0s để tiếp tục comment

        Thông báo

        Bình luận được gửi thành công
        Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên hiển thị

        Email
        Mã xác nhận

        Vui lòng nhập mã xác nhận.

        Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập ngay
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên của bạn.

        Email
        Mật khẩu

        Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.

        Xác nhận mật khẩu

        Xác nhận mật khẩu không khớp.

        Mã xác nhận
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        hoặc đăng nhập

        Nhập mã xác nhận

        Đóng lại
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Vui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn

        X
        Email (*)
        Họ và tên (*)

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Ý kiến của bạn (*)

        Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.

        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Nhập mã xác nhận

        Mã capcha
        captcha
        Hủy bỏ Hoàn tất