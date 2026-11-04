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Đắk Lắk chốt 6 hướng gỡ vướng 1.156 hồ sơ đất đai bị 'treo' gần 6 năm

tác giả
MINH PHƯƠNG
MINH PHƯƠNG
MINH PHƯƠNG

Nhiều người dân ở Đông Hòa, Phú Yên trước đây (nay thuộc tỉnh Đắk Lắk) đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhưng nhiều năm không thể chuyển nhượng, thế chấp. Đắk Lắk vừa thống nhất 6 hướng xử lý, yêu cầu hoàn thành trước ngày 15-12-2026.

Đắk Lắk thống nhất gỡ vướng 1.156 hồ sơ đất đai kéo dài nhiều năm - Ảnh 1.

Các khu phố ven biển ở phường Hòa Hiệp, tỉnh Đắk Lắk là nơi vướng nhiều hồ sơ đất đai kéo dài nhiều năm - Ảnh: N.TRANG

Văn phòng Tỉnh ủy Đắk Lắk cho biết Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thống nhất định hướng xử lý các trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất không đúng quy định tại thị xã Đông Hòa và thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên trước đây.

Hơn ngàn hồ sơ đất đai bị "đóng băng" gần 6 năm trời

Trong tổng số 1.480 trường hợp tại hai địa bàn, Đông Hòa có 1.156 hồ sơ, Sông Cầu có 324 hồ sơ. Những trường hợp này vướng mắc kéo dài sau khi cơ quan điều tra đề nghị tạm dừng đăng ký biến động đất đai từ năm 2020.

Theo phản ánh của người dân, nhiều gia đình đã hoàn tất thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất, nộp tiền và được cấp giấy chứng nhận. Thế nhưng, sau khi việc đăng ký biến động bị tạm dừng, họ không thể chuyển nhượng, sang tên hoặc thế chấp quyền sử dụng đất.

Bà Huỳnh Thị Cẩm (52 tuổi), có thửa đất số 200, tờ bản đồ số 44 tại khu vực Hòa Hiệp Trung, phường Hòa Hiệp, cho biết nhiều năm qua bà không thể chuyển nhượng, sang tên, xây dựng hay thế chấp thửa đất dưới bất kỳ hình thức nào.

"Tôi mong sớm được giao dịch thửa đất để có tiền điều trị bệnh và trang trải cuộc sống", bà nói.

Được biết, vướng mắc bắt đầu từ ngày 26-8-2020, khi Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Yên trước đây ban hành Công văn số 123/CSKT, đề nghị phối hợp tạm dừng đăng ký biến động quyền sử dụng đất đối với 1.156 trường hợp tại Đông Hòa để phục vụ điều tra. 

2 ngày sau, cơ quan này tiếp tục ban hành Công văn số 138/CSKT liên quan 324 trường hợp tại Sông Cầu.

Sau khi các vụ án được xét xử, những hồ sơ đất đai này vẫn chưa được giải quyết dứt điểm, do phải tiếp tục rà soát, xác định tình trạng pháp lý và quy hoạch của từng thửa đất.

Theo kết quả rà soát được lãnh đạo tỉnh thông tin đầu tháng 10-2026, trong 1.156 trường hợp tại Đông Hòa có 1.038 trường hợp phù hợp quy hoạch hiện nay, 8 trường hợp phù hợp một phần và 110 trường hợp không phù hợp.

Tuy nhiên, việc phù hợp quy hoạch hiện nay chưa đồng nghĩa các hồ sơ đương nhiên đủ điều kiện khôi phục giao dịch hoặc được cấp lại giấy chứng nhận. Mỗi trường hợp vẫn phải được xem xét trên cơ sở hồ sơ và quy định pháp luật liên quan.

6 hướng xử lý theo tình trạng từng thửa đất

Trước đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk đã xem xét phương án xử lý tổng thể 1.480 trường hợp tại Đông Hòa và Sông Cầu trước đây.

Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Lương Nguyễn Minh Triết nhấn mạnh việc giải quyết những vụ việc tồn tại nhiều năm phải bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân, lợi ích của Nhà nước và tuân thủ quy định pháp luật. Các cơ quan có thẩm quyền, nhất là UBND tỉnh và UBND cấp xã, phải tập trung xử lý, không né tránh trách nhiệm.

Đắk Lắk thống nhất gỡ vướng 1.156 hồ sơ đất đai kéo dài nhiều năm - Ảnh 2.

Người dân mong muốn sớm được tháo gỡ vướng mắc - Ảnh: N.TRANG

Theo định hướng được thống nhất, việc xử lý sẽ căn cứ vào quy hoạch tại thời điểm cho phép chuyển mục đích sử dụng đất và quy hoạch hiện nay, tình trạng sử dụng đất cũng như việc thửa đất đã được chuyển nhượng hay chưa.

Với những thửa đất trước đây phù hợp quy hoạch nhưng chưa có trong kế hoạch sử dụng đất, hiện vẫn phù hợp quy hoạch được duyệt, người sử dụng đất được bảo đảm các quyền hợp pháp và không bị truy thu khoản tiền chênh lệch theo phương án đã thống nhất.

Đối với những trường hợp trước đây không phù hợp quy hoạch nhưng hiện nay đã phù hợp, cơ quan chức năng sẽ xử lý giấy chứng nhận đã cấp, hướng dẫn người dân thực hiện thủ tục cấp lại nếu có nhu cầu. Nghĩa vụ tài chính được xác định theo phương án thống nhất, có tính đến khoản tiền người dân đã nộp trước đó.

Trường hợp thửa đất chỉ có một phần diện tích phù hợp quy hoạch đất ở, việc giải quyết sẽ được phân định theo từng phần. Diện tích phù hợp được xem xét tương tự nhóm đất hiện đã phù hợp quy hoạch; phần còn lại phải căn cứ quy hoạch và quy định pháp luật để xử lý.

Đối với những trường hợp đã chuyển nhượng quyền sử dụng đất, định hướng là không thu hồi giấy chứng nhận đã cấp, để người sử dụng đất tiếp tục thực hiện quyền theo quy định. Nếu phát sinh thiệt hại cho Nhà nước, trách nhiệm của cán bộ, công chức và cơ quan liên quan sẽ được xem xét theo quy định pháp luật.

Trong khi đó, những thửa đất trước đây và hiện nay đều không phù hợp quy hoạch sẽ được xử lý giấy chứng nhận đã cấp theo phương án thống nhất. Nếu người dân có nhu cầu và đủ điều kiện, cơ quan chức năng hướng dẫn làm thủ tục cấp giấy chứng nhận đối với đất nông nghiệp; khoản tiền đã nộp được xem xét hoàn trả.

Riêng những trường hợp trước đây phù hợp quy hoạch nhưng hiện nay không còn phù hợp, định hướng là xem xét hủy quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, hoàn trả khoản tiền đã nộp và xử lý tiếp theo theo hướng áp dụng đối với nhóm đất không phù hợp quy hoạch.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk giao các cơ quan, địa phương rà soát, phân loại từng hồ sơ, trong đó có cả những trường hợp giấy chứng nhận đã bị hủy trước đây để có phương án xử lý theo quy định.

Các địa phương phải báo cáo kết quả hằng tháng về Ban Nội chính Tỉnh ủy. Việc triển khai được yêu cầu hoàn thành trước ngày 15-12-2026.

Đắk Lắk thống nhất gỡ vướng 1.156 hồ sơ đất đai kéo dài nhiều năm - Ảnh 4.Cách gỡ vướng cấp sổ đỏ cho người dân có đất bị ghi ‘ủy ban quản lý’ ở Khánh Hòa

Sở Nông nghiệp và Môi trường Khánh Hòa vừa có văn bản hướng dẫn để tất cả xã, phường thực hiện gỡ vướng cấp sổ đỏ cho người dân có đất bị ghi “ủy ban quản lý” tồn tại nhiều năm ở tỉnh này.

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    Chủ đề: Đất đai làng Lò gỡ vướng Công an tỉnh Phú Yên Đắk Lắk

    Dòng sự kiện: Luật đất đai

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