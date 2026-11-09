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Hiện trạng siêu dự án Cocobay sắp được gỡ vướng

tác giả
ĐOÀN CƯỜNG
ĐOÀN CƯỜNG
ĐOÀN CƯỜNG

Sau thời gian dài “trùm mền” vì nhiều vướng mắc, siêu dự án Cocobay ở Đà Nẵng sẽ được gỡ vướng bằng cơ chế, chính sách đặc thù.

Hiện trạng siêu dự án Cocobay từng mời siêu sao Ronaldo quảng cáo sắp được ‘cởi trói’ - Ảnh 1.

Siêu dự án Cocobay có quy mô rất lớn - Ảnh: ĐOÀN CƯỜNG

Phó chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Trần Nam Hưng vừa ký quyết định công bố danh mục các dự án, đất đai áp dụng cơ chế, chính sách đặc thù theo Nghị quyết số 170 và Nghị quyết số 29 của Quốc hội (đợt 6) để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc.

Đáng chú ý, trong số các dự án có khu nghỉ dưỡng và nhà ở cao cấp The Empire (còn được biết với tên gọi Cocobay) do Công ty CP Đầu tư phát triển và xây dựng Thành Đô làm chủ đầu tư.

Hiện trạng siêu dự án Cocobay từng mời siêu sao Ronaldo quảng cáo sắp được ‘cởi trói’ - Ảnh 2.

Dự án nằm bên con đường ven biển Đà Nẵng - Ảnh: ĐOÀN CƯỜNG

Dự án khu nghỉ dưỡng và nhà ở cao cấp The Empire (tên thương mại là Cocobay) nằm trên tuyến đường ven biển huyết mạch kết nối trung tâm Đà Nẵng và Hội An.

Siêu dự án này có tổng vốn đầu tư khoảng 11.000 tỉ đồng.

Sau khi được cấp phép và triển khai thi công xây dựng từ năm 2016, đến đầu năm 2022 dự án đã dừng thi công cho đến nay.

Theo ghi nhận, nhiều tòa nhà cao tầng cùng các khối nhà thấp tầng sau thời gian dài bỏ hoang hiện đã rêu phong, sắt thép hoen gỉ. 

Còn khu vực khuôn viên thì cây cỏ dại um tùm, nhiều chỗ cây chết khô cháy.

Sở Nông nghiệp và Môi trường Đà Nẵng cho biết qua rà soát nghĩa vụ tài chính tại 2 phân khu của dự án khu nghỉ dưỡng và nhà ở cao cấp The Empire, giá đất tại thời điểm UBND TP cho thuê thấp hơn giá quy định tại bảng giá đất ban hành kèm theo quyết định số 58 năm 2008 của UBND TP.

Nội dung này đã được Kết luận 2852 của Thanh tra Chính phủ chỉ ra.

Sau đó cơ quan chức năng đang tiến hành các bước tháo gỡ vướng mắc dự án theo cơ chế, chính sách đặc thù của Trung ương.

Được biết, vào năm 2017, khi ra mắt dự án, chủ đầu tư đã mời siêu sao bóng đá thế giới Ronaldo quảng cáo cho siêu dự án Cocobay.

Hiện trạng siêu dự án Cocobay từng mời siêu sao Ronaldo quảng cáo sắp được ‘cởi trói’ - Ảnh 3.

Hiện trạng các hạng mục ở phía nam của dự án - Ảnh: ĐOÀN CƯỜNG

Hiện trạng siêu dự án Cocobay từng mời siêu sao Ronaldo quảng cáo sắp được ‘cởi trói’ - Ảnh 4.

Một số bờ tường thành nơi viết vẽ bậy - Ảnh: ĐOÀN CƯỜNG

Hiện trạng siêu dự án Cocobay từng mời siêu sao Ronaldo quảng cáo sắp được ‘cởi trói’ - Ảnh 5.

Phía tiếp giáp với phường Điện Bàn Đông - Ảnh: ĐOÀN CƯỜNG

Hiện trạng siêu dự án Cocobay từng mời siêu sao Ronaldo quảng cáo sắp được ‘cởi trói’ - Ảnh 10.

Siêu dự án Cocobay trong cảnh dang dở, hoang tàn suốt nhiều năm qua - Ảnh: ĐOÀN CƯỜNG

Hiện trạng siêu dự án Cocobay từng mời siêu sao Ronaldo quảng cáo sắp được ‘cởi trói’ - Ảnh 11.Siêu dự án Đa Phước 54.787 tỉ đồng có động thái mới sau nhiều năm đắp chiếu

Sau khi được Đà Nẵng chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư, khu đô thị quốc tế Đa Phước đang lấy ý kiến cộng đồng về quy hoạch 1/500.


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    Chủ đề: gỡ vướng Trần Nam Hưng cocobay siêu dự án Đà Nẵng

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