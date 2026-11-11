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Đà Nẵng dự kiến đặt tên đường theo tên cố Tổng Bí thư Đỗ Mười, Lê Khả Phiêu

tác giả
TRƯỜNG TRUNG
TRƯỜNG TRUNG
TRƯỜNG TRUNG

Ngoài đề xuất đặt tên đường theo tên cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, TP Đà Nẵng sẽ đặt tên đường theo tên hai cố Tổng Bí thư Đỗ Mười và Lê Khả Phiêu.

Ngoài tên đường cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Đà Nẵng sẽ đặt tên đường cố Tổng Bí thư Đỗ Mười, Lê Khả Phiêu - Ảnh 1.

Đường vành đai phía Tây thuộc xã Hòa Tiến, Đà Nẵng được dự kiến đặt theo tên cố Tổng Bí thư Đỗ Mười - Ảnh: TRƯỜNG TRUNG

Hội đồng tư vấn đặt, đổi tên đường và công trình công cộng TP Đà Nẵng vừa thống nhất danh sách đề xuất gồm 83 tuyến đường và một công trình công cộng để trình HĐND thành phố xem xét tại kỳ họp cuối năm 2026.

Theo dự thảo nghị quyết về việc đặt, đổi tên đường và công trình công cộng tại Đà Nẵng năm 2026, nhiều tuyến đường lớn được đề xuất mang tên các lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã từ trần.

Cụ thể, đoạn đường vành đai phía Tây thuộc địa phận phường Hòa Xuân và xã Hòa Tiến được dự kiến đặt theo tên cố Tổng Bí thư Đỗ Mười. 

Tuyến đường dài khoảng 8km có điểm đầu giao cắt với quốc lộ 1 và điểm cuối giao cắt đường Trường Sơn (quốc lộ 14B).

Một đoạn khác của tuyến vành đai phía Tây, thuộc địa phận xã Hòa Tiến và xã Hòa Vang, cũng được đề xuất đặt theo tên cố Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu. 

Đoạn đường dài hơn 8,8km, nối từ điểm giao cắt đường Trường Sơn (quốc lộ 14B) đến giáp cầu qua sông Túy Loan, thuộc xã Hòa Vang.

Tuyến đường vành đai phía Tây Đà Nẵng hoàn thành, thông xe năm 2024, với tổng mức đầu tư 1.500 tỉ đồng. Tuyến đường có chiều dài hơn 19km, có mặt cắt ngang 40m, gồm 4 làn xe.

Ngoài tên đường cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Đà Nẵng sẽ đặt tên đường cố Tổng Bí thư Đỗ Mười, Lê Khả Phiêu - Ảnh 2.

Trục đường vành đai phía Tây Đà Nẵng được dự kiến đặt tên theo tên các cố Tổng Bí thư Đỗ Mười, Lê Khả Phiêu - Đồ họa: TRƯỜNG TRUNG

Tại cuộc họp Hội đồng tư vấn đặt, đổi tên đường và công trình công cộng TP Đà Nẵng, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đà Nẵng cho biết đã khảo sát gần 150 tuyến đường và công trình công cộng. Qua khảo sát và trên cơ sở thống nhất với các xã, phường và chuyên gia hội đồng tư vấn đề xuất 115 tuyến đường đủ điều kiện đề xuất.

Tuy nhiên tại cuộc họp, một số tuyến đường chưa phù hợp được tạm chưa đặt tên. 

Bà Nguyễn Thị Anh Thi - Phó chủ tịch UBND TP Đà Nẵng - kết luận thống nhất danh sách đề xuất gồm 83 tuyến đường và 1 công trình công cộng để trình HĐND thành phố xem xét, thông qua nghị quyết, trong đó hai tuyến đường mang tên cố Tổng Bí thư Đỗ Mười và Lê Khả Phiêu.

Ngoài ra còn có các tuyến đường mang tên cố Thủ tướng Phan Văn Khải và cố Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Bá Thanh.

Phương án đường mang tên cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Cũng trên trục đường vành đai phía Tây, vừa qua lãnh đạo TP Đà Nẵng đã xem xét phương án đặt tên đoạn tiếp nối từ tuyến đường dự kiến mang tên cố Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu đến giáp đường Nguyễn Tất Thành theo tên cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Ngoài phương án này, một đề xuất khác là chọn tuyến vành đai phía Tây 2, đoạn từ đường Nam Hải Vân - Túy Loan đến đường số 8, Khu công nghiệp Hòa Khánh, dài khoảng 4.100m, mặt cắt ngang 48m, để đặt theo tên cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Ngoài tên đường cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Đà Nẵng sẽ đặt tên đường cố Tổng Bí thư Đỗ Mười, Lê Khả Phiêu - Ảnh 1.Khảo sát thực tế tuyến đường sẽ đề xuất đặt tên cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Chiều 9-11, Phó chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Nguyễn Thị Anh Thi cùng các đơn vị liên quan đã đi kiểm tra, khảo sát thực tế các tuyến đường dự kiến đề xuất đặt tên cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

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    Chủ đề: Đà Nẵng xã Hoà Vang Phan Văn Khải Đỗ Mười Nguyễn Bá Thanh Đà Nẵng

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