Khám phá con đường dự kiến mang tên cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ở Đà Nẵng

Đoạn đầu của tuyến vành đai phía Tây - Ảnh: ĐOÀN CƯỜNG

Thông tin lãnh đạo TP Đà Nẵng đi khảo sát thực tế các tuyến đường dự kiến đề xuất đặt tên cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đang được rất nhiều người dân quan tâm.

Trong 2 phương án được đưa ra xem xét, lãnh đạo UBND TP Đà Nẵng cùng đại diện các sở, ngành liên quan thảo luận, thống nhất đề xuất phương án đặt tên cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho tuyến vành đai phía Tây.

Theo ghi nhận, tuyến đường vành đai phía Tây Đà Nẵng hoàn thành, thông xe vào năm 2024 với tổng mức đầu tư 1.500 tỉ đồng. Đường có mặt cắt ngang 40m, với 4 làn xe.

Đây là tuyến giao thông rất quan trọng, góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông đô thị của Đà Nẵng.

Đáng chú ý, điểm đầu của đường vành đai phía Tây nằm tại nút giao quốc lộ 14B. Từ đây, các phương tiện có thể kết nối về trung tâm thành phố Đà Nẵng hoặc di chuyển theo hướng đi lên khu vực Tây Nguyên đều thuận lợi.

Đây cũng là "gạch nối" với đường vành đai phía Nam, đoạn Hòa Khương - Hòa Phước dài gần 7km, và gặp quốc lộ 1 ở ngã tư với đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa.

Nếu đi theo lộ trình Hòa Khương - Hòa Phước - Nam Kỳ Khởi Nghĩa - An Nông sẽ thông ra đến biển Ngũ Hành Sơn.

Điểm cuối của tuyến kết nối với đường Trường Sa, con đường ven biển nối trung tâm Đà Nẵng và phố cổ Hội An.

Đường có mặt cắt ngang 40m, mỗi bên 2 làn xe, cùng vỉa hè rộng rãi - Ảnh: ĐOÀN CƯỜNG

Điểm giao với quốc lộ 14B, đường vành đai phía Nam (đoạn Hòa Khương - Hòa Phước) - Ảnh: ĐOÀN CƯỜNG

Đường vành đai phía Nam thông ra biển Ngũ Hành Sơn - Ảnh: ĐOÀN CƯỜNG

Ở hướng ngược lại, đường vành đai phía Tây giao cắt qua với nhiều trục giao thông quan trọng như đường Hoàng Văn Thái (đoạn Bà Nà - Suối Mơ), quốc lộ 14G…

Tại điểm cuối, tuyến đường kết nối với trục đường chính của Khu công nghệ thông tin tập trung và kết nối đường cao tốc La Sơn - Túy Loan.

Đặc biệt, khu vực giao điểm còn kết nối với đường Nguyễn Tất Thành. Từ đây, có thể di chuyển ra biển Nguyễn Tất Thành, qua nút giao với quốc lộ 1.

Đường vành đai phía Tây kết nối nhiều tuyến giao thông quan trọng - Ảnh: M.Q.

Đường Nguyễn Tất Thành nối dài hướng ra biển - Ảnh: ĐOÀN CƯỜNG



Hệ thống hạ tầng được đầu tư trên đường vành đai phía Tây - Ảnh: M.Q. Như Tuổi Trẻ đã thông tin, chiều 9-11 Phó chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Nguyễn Thị Anh Thi cùng các đơn vị liên quan đã đi kiểm tra, khảo sát thực tế các tuyến đường dự kiến đề xuất đặt tên cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Theo UBND TP Đà Nẵng, qua rà soát, có 2 phương án được đưa ra xem xét. Trong đó, phương án 1 là đoạn đường tiếp nối tuyến vành đai phía Tây dài khoảng 12.000m. Phương án này được đánh giá tạo thành trục kết nối liên hoàn mang tên các lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Tuyến đường có quy mô lớn, hạ tầng kỹ thuật hiện đại; mật độ dân cư ở đoạn cuối hiện còn thưa thớt. Trên cơ sở rà soát, lãnh đạo UBND TP Đà Nẵng cùng đại diện các sở, ngành liên quan thảo luận, thống nhất đề xuất phương án đặt tên cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho tuyến vành đai phía Tây. Theo Phó chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Nguyễn Thị Anh Thi, việc đề xuất phương án đặt tên cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho tuyến vành đai phía Tây nhằm tạo sự kết nối với không gian văn hóa, lịch sử và các tuyến đường mang tên danh nhân, lãnh đạo tiền bối của Đảng, Nhà nước. Bà Thi giao Sở Xây dựng, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp hoàn thiện đề xuất đặt tên đường, trình HĐND TP xem xét, thông qua.