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Khảo sát thực tế tuyến đường sẽ đề xuất đặt tên cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

tác giả
ĐOÀN CƯỜNG
ĐOÀN CƯỜNG
ĐOÀN CƯỜNG

Chiều 9-11, Phó chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Nguyễn Thị Anh Thi cùng các đơn vị liên quan đã đi kiểm tra, khảo sát thực tế các tuyến đường dự kiến đề xuất đặt tên cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Đà Nẵng khảo sát đường dự kiến đề xuất đặt tên cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - Ảnh 1.

Phó chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Nguyễn Thị Anh Thi kiểm tra, khảo sát thực tế các tuyến đường dự kiến đề xuất đặt tên cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - Ảnh: UBND TP

Theo UBND TP Đà Nẵng, qua rà soát, có 2 phương án được đưa ra xem xét.

Phương án 1 là đoạn đường tiếp nối tuyến vành đai phía Tây. Tuyến đường này dài khoảng 12.000m, mặt cắt ngang 40m.

Theo UBND TP Đà Nẵng, phương án này được đánh giá tạo thành trục kết nối liên hoàn mang tên các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Tuyến đường có quy mô lớn, hạ tầng kỹ thuật hiện đại; mật độ dân cư ở đoạn cuối hiện còn thưa thớt.

Đà Nẵng khảo sát đường dự kiến đề xuất đặt tên cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - Ảnh 2.

Một đoạn trên tuyến đường vành đai phía Tây - Ảnh: ĐOÀN CƯỜNG

Phương án 2 là tuyến vành đai phía Tây 2 (đoạn từ đường Nam Hải Vân - Túy Loan đến đường số 8 Khu công nghiệp Hòa Khánh) dài khoảng 4.100m, mặt cắt ngang 48m.

Đây là tuyến giao thông đối ngoại quan trọng, kết nối nội vùng hướng ra cảng Liên Chiểu và cao tốc La Sơn - Túy Loan.

Tuy nhiên khu vực đầu tuyến chưa phát triển dân cư, dự án đang triển khai đầu tư giai đoạn 2 nên tính đồng bộ toàn tuyến chưa hoàn thiện; chiều dài hiện còn hạn chế.

Đà Nẵng khảo sát đường dự kiến đề xuất đặt tên cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - Ảnh 3.

Tuyến vành đai phía Tây 2 - Ảnh: ĐOÀN CƯỜNG

Trên cơ sở rà soát, lãnh đạo UBND TP Đà Nẵng cùng đại diện các sở, ngành liên quan thảo luận, thống nhất đề xuất phương án đặt tên cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho tuyến vành đai phía Tây.

Theo Phó chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Nguyễn Thị Anh Thi, việc đề xuất phương án đặt tên cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho tuyến vành đai phía Tây nhằm tạo sự kết nối với không gian văn hóa, lịch sử và các tuyến đường mang tên danh nhân, lãnh đạo tiền bối của Đảng, Nhà nước.

Bà Nguyễn Thị Anh Thi giao Sở Xây dựng, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp hoàn thiện đề xuất đặt tên đường, trình HĐND TP xem xét, thông qua.

Theo ghi nhận, tuyến vành đai phía Tây được thông xe vào năm 2024 với tổng mức đầu tư 1.500 tỉ đồng. Đường này kết nối với tuyến vành đai phía Nam (thông ra đến biển) và nối lên cao tốc La Sơn - Túy Loan...

Đà Nẵng khảo sát đường dự kiến đề xuất đặt tên cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - Ảnh 4.Cần Thơ: Dự kiến lấy tên tờ báo, tên của nguyên mẫu ‘Người đẹp Tây Đô’ đặt tên đường

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Cần Thơ đang lấy ý kiến đặt tên 21 tuyến đường, trong đó có đường mang tên một tờ báo, có đường mang tên của nguyên mẫu nhân vật phim 'Người đẹp Tây Đô'.

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    Chủ đề: UBND TP Đà Nẵng đặt tên đường Nguyễn Thị Anh Thi nguyễn phú trọng sở Xây dựng

    Dòng sự kiện: Đặt tên đường

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