Phường, xã TP.HCM được đặt tên đường nội bộ, có thể đặt tên ngay khi làm dự án

Đường Hồng Hà thuộc phường Tân Sơn Hòa, trong khi cũng tại phường này hiện có tuyến đường khác tên Hồng Hà - Ảnh: CHÂU TUẤN

Theo đó, HĐND xã, phường, đặc khu ở TP.HCM được sử dụng địa danh hoặc địa danh kèm số thứ tự để đặt tên, đổi tên các tuyến đường nội bộ, đường trong khu cư xá, khu dân cư.

Các số dùng để đặt tên đường nhánh được sắp theo thứ tự từ nhỏ đến lớn, theo hướng từ Bắc đến Nam, từ Đông sang Tây.

Đặc biệt, các tuyến đường đã được xác định trong quy hoạch hoặc dự án được duyệt, có đủ cơ sở xác định vị trí, điểm đầu, điểm cuối, quy mô, chức năng thì được xem xét đặt tên. Việc đặt tên có thể làm trước hoặc sau khi công trình đưa vào sử dụng.

Như vậy, tên một tuyến đường có thể được xác định ngay từ khi làm dự án, thay vì phải chờ công trình hoàn thành mới đặt tên.

Nghị quyết mới cũng quy định hạn chế tối đa việc đổi tên những tuyến đường đã được đặt tên, quen thuộc và gắn với người dân, cộng đồng.

Riêng các tuyến đường trùng tên trên cùng xã, phường, đặc khu thì phải đổi tên.

Với những tuyến đường liên tục về hướng tuyến, chức năng và cấp kỹ thuật, nghị quyết ưu tiên đặt một tên xuyên suốt. Chỉ đặt tên khác khi có thay đổi rõ rệt về các yếu tố này hoặc điều kiện quản lý.

Nếu một tuyến đường đi qua nhiều xã, phường đủ điều kiện đặt tên, địa phương nơi có điểm đầu tuyến sẽ chủ trì, phối hợp lập hồ sơ.

Những tuyến đường hiện hữu, đã tồn tại nhưng chưa có hồ sơ pháp lý hoặc có tên cần hiệu đính, nếu đủ điều kiện đặt tên sẽ được UBND TP.HCM lập danh mục, trình HĐND TP.HCM công nhận.

Nghị quyết cũng phân định thẩm quyền giữa các cấp. HĐND TP.HCM đặt tên, đổi tên các tuyến đường, đường sắt, đường thủy và công trình công cộng thuộc thành phố quản lý. UBND TP.HCM đặt tên, đổi tên các công trình y tế, giáo dục thuộc phạm vi quản lý. Cấp xã được đặt tên, đổi tên các tuyến đường nội bộ theo quy định.

Việc đặt, đổi tên phải lấy ý kiến Hội đồng tư vấn về đặt tên, đổi tên đường và công trình công cộng của thành phố, đồng thời lấy ý kiến người dân trước khi trình cấp có thẩm quyền.

Đường Quang Trung và Phan Chu Trinh ở phường Tăng Nhơn Phú, TP.HCM bị trùng với phường khác - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Theo ông Mai Hữu Quyết, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Thủ Đức, việc giao cấp xã đặt tên đường nội bộ phù hợp thực tế, bởi phường hiện có nhiều tuyến mang tên số. Ông Quyết đề nghị địa danh đã có trong quỹ tên đường thì khi đặt tên kèm số thứ tự không cần bổ sung lại.

Ông Nguyễn Văn Đức, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Tân Thới Hiệp, đề nghị những tuyến đường kéo dài như quốc lộ 1A nên có một tên thống nhất thay vì chia thành nhiều đoạn với tên khác nhau.

Không để xáo trộn giấy tờ Đại diện Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM cho biết nghị quyết đã phân cấp cho cấp xã đặt tên đường nhánh, đường nội bộ trong khu cư xá, khu chung cư, khu dân cư. Sở sẽ tiếp tục nghiên cứu, tham mưu về việc dùng địa danh hoặc số thứ tự đặt tên đường. Trước đó, trao đổi với báo Tuổi Trẻ, ông Cao Thanh Bình, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND TP.HCM, cho biết những tuyến đường trùng tên trong cùng một xã, phường, đặc khu sẽ phải đổi tên để thuận lợi cho việc xác định địa chỉ, đi lại của người dân. Việc đổi tên được tính toán để không làm xáo trộn cuộc sống, giấy tờ của người dân. Với những tuyến đường đã tồn tại nhưng chưa có hồ sơ pháp lý, thành phố sẽ rà soát, lập danh mục để trình HĐND TP.HCM công nhận tên đường.