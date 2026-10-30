TP.HCM sẽ có hướng dẫn cụ thể khi đổi tên đường, tránh xáo trộn giấy tờ

Phó giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM Nguyễn Thị Thanh Thúy trao đổi tại phiên thảo luận - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Tại phiên thảo luận sáng 30-10, kỳ họp thứ 6 HĐND TP.HCM, đại biểu Trần Thành Trọng đề nghị khi đổi tên đường cần hạn chế tối đa xáo trộn, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp. Sở Văn hóa và Thể thao cho biết sẽ tham mưu ban hành hướng dẫn cụ thể.

Theo đại biểu Trần Thành Trọng, ông thống nhất với dự thảo nghị quyết về đặt tên, đổi tên đường và công trình công cộng trên địa bàn TP.HCM. Tuy nhiên, ông đề nghị khi đổi tên đường cần hạn chế tối đa ảnh hưởng đến sinh hoạt, hoạt động kinh doanh của người dân và doanh nghiệp.

Đồng thời, đại biểu đề nghị phân cấp cho phường, xã chủ động đặt tên những tuyến đường bị trùng tên trong cùng địa phương hành chính, bảo đảm dễ nhớ, dễ nhận diện.

Đối với quy định chưa xem xét đưa vào ngân hàng tên đường những nhân vật lịch sử còn ý kiến đánh giá khác nhau về chính trị hoặc chưa rõ về lịch sử, ông đề nghị các cơ quan liên quan tuân thủ nghiêm.

Trao đổi về các ý kiến trên, Phó giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM Nguyễn Thị Thanh Thúy cho biết dự thảo nghị quyết đã quy định phân cấp cho cấp xã quyết định đặt tên đường nhánh, đường nội bộ trong các khu tập trung cư xá, khu chung cư và khu dân cư.

Về đề xuất sử dụng tên địa danh hoặc số thứ tự để đặt tên đường, bà Thúy cho biết sở sẽ tiếp tục nghiên cứu, tham mưu cấp có thẩm quyền xem xét.

Đại biểu Trần Thành Trọng nêu ý kiến về việc đổi tên đường tại TP.HCM - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Đối với việc đổi tên đường có thể ảnh hưởng đến giấy tờ tùy thân và sinh hoạt của người dân, sở sẽ phối hợp các cơ quan liên quan tham mưu UBND TP.HCM ban hành hướng dẫn cụ thể, tạo thuận lợi cho người dân.

Về các tên đường được đại biểu phản ánh cần thay thế, tháo dỡ bảng cũ, Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM ghi nhận, sẽ rà soát và báo cáo Hội đồng tư vấn đặt tên đường TP.HCM để tham mưu UBND TP.HCM xem xét.