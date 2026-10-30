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'Tên đường ở TP.HCM trùng nhau, phải đổi để thuận lợi xác định địa chỉ'

tác giả
CHÂU TUẤN
và 1 tác giả khác
CHÂU TUẤN
CHÂU TUẤN
BÁ SƠN
BÁ SƠN

Đó là trao đổi của Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND TP.HCM Cao Thanh Bình với báo Tuổi Trẻ về quy định đổi tên đường những tuyến trùng tên nhau trong cùng địa phương.

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Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND TP.HCM Cao Thanh Bình làm Tổ trưởng Tổ thảo luận số 2, tại kỳ họp thứ 6 của HĐND TP.HCM chiều 29-10 - Ảnh: CHÂU TUẤN

Ngày 29-10, UBND TP.HCM đã trình HĐND TP.HCM dự thảo nghị quyết quy định việc đặt, đổi tên đường và công trình công cộng thuộc phạm vi quản lý của thành phố.

Trao đổi với Tuổi Trẻ về việc phân quyền đặt, đổi tên đường cho cấp xã, phường và nguyên tắc xử lý những tuyến đường trùng tên, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND TP.HCM Cao Thành Bình khẳng định việc xây dựng quy định mới là cần thiết.

Theo ông Cao Thanh Bình, Nghị định 91 của Chính phủ được ban hành từ lâu (tháng 7-2005), thời gian qua đã giúp việc đặt, đổi tên đường có cơ sở pháp lý. Tuy nhiên sau nhiều năm áp dụng, một số nội dung của nghị định không còn phù hợp với thực tế.

Việc Luật Phát triển đô thị cho phép TP.HCM ban hành quy định về đặt, đổi tên đường, công trình công cộng là cần thiết, giúp giải quyết nhiều vấn đề cấp bách của thành phố.

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Đường Hồng Hà thuộc phường Tân Sơn Hòa, trong khi cũng tại phường này hiện có tuyến đường khác tên Hồng Hà - Ảnh: CHÂU TUẤN

Dự thảo nghị quyết phân cấp rõ thẩm quyền của HĐND, UBND TP.HCM và HĐND xã, phường, đặc khu trong việc đặt, đổi tên đường, công trình công cộng. Đồng thời quy định các tiêu chí chung, tiêu chí cụ thể về đặt, đổi tên và xác định rõ nhiệm vụ của từng cơ quan, tổ chức, cá nhân.

Ông Cao Thanh Bình cho rằng quy định mới sẽ giải quyết những vướng mắc trước đây. Chẳng hạn khi làm dự án đường, công trình công cộng, trước đây phải chờ công trình hình thành, đưa vào khai thác mới được đặt tên. Việc này khiến đặt tên chậm, mất nhiều thời gian và không liền mạch.

"Với quy định mới này, ngay từ khâu triển khai dự án, chúng ta đã có thể dự kiến và áp dụng ngay tên đường phù hợp", ông Cao Thanh Bình nói.

Với các đường nội khu, đường trong khu dân cư, quy định mới tạo sự chủ động hơn cho địa phương trong việc xác định tên. Ông Cao Thanh Bình lấy ví dụ có thể gắn tên với địa danh hoặc tên số, như Lái Thiêu 1, Lái Thiêu 2 hoặc An Phú 1, An Phú 2 (ở Bình Dương cũ).

Cách này gắn với thực tế của địa phương và thuận lợi hơn trong lúc làm. Một số quy định về đặt, đổi tên đường, công trình công cộng từng gây vướng mắc trong thời gian qua cũng sẽ được tháo gỡ.

Về việc đổi tên đường có thể gây trục trặc khi người dân làm giấy tờ, thủ tục hành chính hay không, ông Cao Thanh Bình cho biết việc xây dựng nghị quyết ngay từ đầu đã xác định không để ảnh hưởng đến cuộc sống và giấy tờ pháp lý của người dân.

Có những tuyến đường đã tồn tại, hiện hữu từ lâu nhưng về thủ tục, giấy tờ pháp lý chưa có tên. Khi nghị quyết được thông qua, UBND TP.HCM sẽ tổng rà soát trên toàn thành phố, lập danh mục để trình HĐND TP.HCM quyết định công nhận tên các tuyến đường này, bảo đảm thủ tục pháp lý chặt chẽ.

- Ảnh 4.

Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND TP.HCM Cao Thanh Bình

Những tên đường mà trùng trên cùng một địa phương thì chúng ta phải đổi. Điều này giúp việc đi lại của người dân và xác định địa chỉ thêm thuận lợi, chứ không làm xáo trộn

Đổi tên đường, không để xáo trộn giấy tờ của dân

Phát biểu tại Tổ thảo luận số 2 chiều 29-10, thuộc kỳ họp HĐND TP.HCM, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được nhấn mạnh việc đặt, đổi tên đường là công việc của Nhà nước nhưng phải hợp lòng dân.

Khi tên đường thay đổi, không để người dân gặp khó khi làm các thủ tục liên quan đến giấy tờ. Ông đề nghị các cấp, sở ngành, nhất là bộ phận một cửa, quán triệt tinh thần chủ động cập nhật, giải quyết thủ tục cho người dân.

- Ảnh 5.TP.HCM xem xét bắt buộc đổi tên đường giống nhau trong cùng phường, xã

Sáng 29-10, Ban Văn hóa - Xã hội HĐND TP.HCM báo cáo thẩm tra về nghị quyết về đặt, đổi tên đường và công trình công cộng. Trong đó, có nguyên tắc bắt buộc đổi tên những tuyến đường giống tên nhau trong cùng phường, xã, đặc khu.

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CHÂU TUẤN - BÁ SƠN
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    Chủ đề: Nguyễn Văn Được tên đường đổi tên đường HĐND TP. HCM Cao Thành Bình

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