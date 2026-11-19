Phối cảnh dự án

Dự án có quy mô dân số khoảng 33.910 người, tổng diện tích sử dụng đất khoảng 183,9ha.

Tổng mức đầu tư dự án dự kiến khoảng 18.922 tỉ đồng. Trong đó, khái toán về chi phí thực hiện dự án khoảng 13.580 tỉ đồng (không bao gồm chi phí bồi thường, hỗ trợ tái định cư, giải phóng mặt bằng); chi phí bồi thường, hỗ trợ tái định cư, giải phóng mặt bằng hơn 2.503 tỉ đồng; chi phí dự phòng trên 2.837 tỉ đồng.

Khu vực thực hiện dự án tại xã Hòa Vang có ranh giới cụ thể: phía Bắc giáp đất nông nghiệp và khu dân cư hiện trạng; phía Nam giáp khu dân cư hiện trạng và đường ĐH5; phía Đông giáp quốc lộ 14B và khu dân cư chợ Túy Loan; phía Tây giáp đất nông nghiệp và khu dân cư hiện trạng.

Khu vực trung tâm hành chính của xã Hòa Vang - Ảnh: Đ.C.

Mục tiêu là đầu tư thực hiện dự án khu đô thị tại Hòa Vang nhằm giảm tải và giãn dân cư cho đô thị trung tâm thành phố Đà Nẵng; tạo quỹ nhà ở mới, thay đổi diện mạo cảnh quan đô thị của địa phương, nâng cao chất lượng sống của người dân và tạo đà phát triển kinh tế - xã hội tại xã Hòa Vang nói riêng và thành phố Đà Nẵng nói chung…

Các hạng mục đầu tư xây dựng dự án gồm: Nhà ở liền kề, nhà chung cư, nhà ở xã hội.

Trong đó, nhà ở liền kề có:

Xây dựng nhà ở để bán: Mặt tiền các tuyến đường cấp khu vực trở lên và các tuyến đường cảnh quan chính được quy định cụ thể trong các quy hoạch chung, quy hoạch phân khu đô thị và nông thôn (theo quyết định số 30 ngày 3-4-2026 của UBND TP Đà Nẵng).

Chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo hình thức phân lô bán nền để cá nhân tự xây dựng nhà ở theo quy định của pháp luật và quy định của UBND TP đối với khu vực còn lại.

Nhà ở chung cư và nhà ở xã hội: Chủ đầu tư có trách nhiệm xây dựng theo quy hoạch được duyệt. Cùng với đó là khu hạ tầng kỹ thuật phục vụ tái định cư, hạ tầng xã hội.

Về tiến độ dự án:

Lựa chọn nhà đầu tư từ quý 4-2026 đến quý 2-2027; thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái định cư; giao đất, cho thuê đất từ quý 2-2027 đến quý 2-2028; giai đoạn thực hiện dự án từ quý 3-2027 đến quý 3-2034; hoàn thành dự án vào quý 4-2034.

Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà đầu tư từ quý 4-2026 đến quý 2-2027; hình thức lựa chọn nhà đầu tư là đấu thầu rộng rãi quốc tế.

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