Cầu gỗ Phú Kiểng hiện hữu sẽ được thay thế bằng dự án cầu kiên cố với vốn đầu tư hơn 800 tỉ đồng - Ảnh: XUÂN HOÁT

Ngày 17-11, lãnh đạo Ban Quản lý dự án phát triển tỉnh Khánh Hòa cho biết UBND tỉnh này vừa quyết định điều chỉnh dự án cầu Phú Kiểng (phường Tây Nha Trang), thêm hơn 200 tỉ đồng.

Sau điều chỉnh, vốn đầu tư dự án cầu Phú Kiểng từ gần 600 tỉ đồng tăng lên hơn 809 tỉ đồng.

Ngoài vốn đầu tư, dự án cũng được điều chỉnh về thời gian thực hiện đến năm 2028 thay vì 2027 như ban đầu.

Theo quyết định điều chỉnh mới, trong hơn 809 tỉ đồng chi phí xây dựng 600 tỉ đồng; còn chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư là hơn 110 tỉ đồng. Số còn lại dành cho quản lý dự án và chi phí thiết bị.

Dự án cầu Phú Kiểng được UBND tỉnh Khánh Hòa phê duyệt tháng 12-2025 với tổng mức đầu tư gần 600 tỉ đồng.

Mẫu thiết kế cầu Phú Kiểng - Ảnh: XUÂN HOÁT chụp lại

Theo phương án thiết kế được phê duyệt, cầu Phú Kiểng có chiều dài 271,2m; trong đó cầu chính dài khoảng 200m, rộng 21m, phần cầu dẫn rộng 18m. Phần cầu chính gồm 2 nhịp treo dây võng tự neo, dầm cầu bằng dầm hộp bê tông cốt thép; phần cầu dẫn có 4 nhịp dầm bản bê tông cốt thép.

Nút giao đầu cầu phía bắc (phía tổ dân phố Hòn Nghê 2, phường Tây Nha Trang) và nút giao đầu cầu phía nam (phía đường Lương Định Của, phường Tây Nha Trang) được thiết kế bảo đảm an toàn, thoát nước và kết nối với các tuyến đường trong khu vực.

Hiện, hơn 2.000 hộ dân của 3 tổ dân phố Xuân Ngọc, Hòn Nghê 1, Hòn Nghê 2 (phường Tây Nha Trang) phải qua sông Cái Nha Trang bằng cây cầu gỗ Phú Kiểng do một người dân tự xây dựng cách đây khoảng 20 năm, đã xuống cấp, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.

Dân Nha Trang 'mừng hơn trúng số' khi biết cầu Phú Kiểng được xây kiên cố Nhiều người dân ở xã Vĩnh Ngọc (TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) nói họ "mừng hơn trúng số" khi HĐND TP vừa thống nhất chủ trương đầu tư xây dựng cầu Phú Kiểng kiên cố thay cho cây cầu gỗ bắc qua sông Cái hay bị lũ cuốn vào mùa mưa.



