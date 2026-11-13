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Khánh Hòa giao đất làm khu đô thị hành chính hơn 2.000 tỉ đồng

tác giả
XUÂN HOÁT
XUÂN HOÁT
XUÂN HOÁT

Tỉnh Khánh Hòa quyết định giao đất thực hiện dự án khu đô thị hành chính Diên Khánh, rộng gần 90ha, vốn đầu tư hơn 2.000 tỉ đồng.

Khánh Hòa có khu đô thị hành chính hơn 2.000 tỉ đồng - Ảnh 1.

Khu vực thực hiện dự án khu đô thị hành chính Diên Khánh - Ảnh: XH

Ngày 13-11, UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết đã có quyết định về việc giao đất cho Công ty cổ phần đầu tư VCN, để thực hiện dự án khu đô thị hành chính Diên Khánh tại xã Diên Lạc.

Theo đó tỉnh Khánh Hòa giao VCN tổng diện tích (đợt 1) gần 84ha đất, trong đó gần 67ha đất chuyên trồng lúa đã được phê duyệt chuyển mục đích sử dụng sang mục đích khác, để thực hiện dự án. Hình thức giao đất là Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, thời hạn thuê đất 50 năm.

Dự án này đã được UBND tỉnh Khánh Hòa chấp thuận chủ trương đầu tư vào tháng 11-2023. VCN là doanh nghiệp trúng thầu thông qua đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư.

UBND xã Diên Lạc (nơi có dự án) được giao trách nhiệm theo dõi tiến độ thực hiện dự án; báo cáo cơ quan có thẩm quyền để xử lý nếu dự án không được sử dụng trong thời hạn 12 tháng liên tục kể từ khi nhận bàn giao đất trên thực địa.

Hoặc tiến độ sử dụng đất chậm 24 tháng so với tiến độ ghi trong dự án đầu tư được phê duyệt; kịp thời xử lý việc sử dụng đất không đúng mục đích, hoặc báo cáo cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định.

Trước đó vào tháng 8-2025, UBND xã Diên Lạc cũng đã ban hành thông báo về việc thu hồi đất thực hiện dự án khu đô thị hành chính Diên Khánh.

Theo quyết định, chấp thuận nhà đầu tư thực hiện dự án khu đô thị hành chính Diên Khánh, vốn đầu tư hơn 2.000 tỉ đồng; trong đó vốn góp (vốn chủ sở hữu) của nhà đầu tư hơn 300 tỉ đồng.

Khánh Hòa có khu đô thị hành chính hơn 2.000 tỉ đồng - Ảnh 3.Quy hoạch đô thị Khánh Hòa: Nha Trang là trung tâm hành chính, mở rộng đô thị Cam Lâm vào năm 2040

Quy hoạch chung đô thị Khánh Hòa vừa được Thủ tướng phê duyệt xác định Nha Trang là đô thị hạt nhân, trung tâm hành chính, chính trị, kinh tế, văn hóa, khoa học kỹ thuật của Khánh Hòa.

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    Chủ đề: khu đô thị dự án VCN Diên Khánh Khánh Hòa

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