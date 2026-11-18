Phía trước của dự án Hòa Bình Green Đà Nẵng - Ảnh: ĐOÀN CƯỜNG

Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Đà Nẵng vừa có văn bản trả lời kiến nghị của cử tri về việc chậm cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất (sổ hồng) cho người mua căn hộ tại dự án Hòa Bình Green Đà Nẵng (Da Nang Golden Bay).

Yêu cầu chủ đầu tư nghiêm túc chấp hành

Theo văn bản trả lời đã nêu, ngày 18-12-2025, Sở Nông nghiệp và Môi trường Đà Nẵng có công văn gửi Sở Xây dựng và Công ty TNHH Hòa Bình (chủ đầu tư).

Trong đó, Sở Nông nghiệp và Môi trường đề nghị Sở Xây dựng rà soát, tham mưu UBND TP Đà Nẵng điều chỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư dự án cho phù hợp với quy định pháp luật và tham mưu điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/500 của dự án.

Nếu tách được phần diện tích xây dựng căn hộ chung cư và căn hộ khách sạn, Sở Nông nghiệp và Môi trường sẽ tham mưu thành phố ban hành quyết định chuyển mục đích sử dụng đất đối với phần diện tích đất xây dựng chung cư (bao gồm phần diện tích xây dựng nhà chung cư và phần diện tích hạ tầng, cảnh quan…).

Trường hợp không tách riêng được, sở sẽ tham mưu chuyển mục đích sử dụng đất đối với toàn bộ diện tích đất xây dựng dự án thành đất ở tại đô thị và xác định nghĩa vụ tài chính do chuyển mục đích sử dụng đất.

Hiện, các vướng mắc liên quan đến dự án, UBND TP đang giao Sở Xây dựng chủ trì xử lý.

Theo Sở Xây dựng, UBND TP có ý kiến chỉ đạo yêu cầu Công ty TNHH Hòa Bình rà soát các hạng mục công trình đã triển khai xây dựng tại dự án (bao gồm các hạng mục xây dựng đúng và không đúng so với giấy phép xây dựng).

Cùng với đó, đánh giá lại tổng thể mục tiêu đầu tư sau cùng của dự án, làm cơ sở liên hệ cơ quan có thẩm quyền đề nghị thực hiện thủ tục điều chỉnh chủ trương đầu tư của dự án theo đúng quy định trước khi thực hiện các thủ tục tiếp theo liên quan đến đất đai và quy hoạch xây dựng.

Sở Xây dựng đã đề nghị chủ đầu tư khẩn trương báo cáo tình hình thực hiện các nội dung theo yêu cầu của UBND TP Đà Nẵng; cam kết thời hạn hoàn thành. Nhưng đến nay sở chưa nhận được báo cáo kèm phương án đề xuất nhằm giải quyết dứt điểm vụ việc của chủ đầu tư.

Ngày 6-11-2026, UBND TP tiếp tục giao Sở Xây dựng hướng dẫn, đôn đốc UBND phường Sơn Trà về chuyên môn, nghiệp vụ trong quá trình kiểm tra, rà soát và lập hồ sơ xử lý vi phạm.

Nhiều khách hàng mua căn hộ tại dự án chưa được cấp sổ - Ảnh: ĐOÀN CƯỜNG

Trường hợp chủ đầu tư không chủ động đề xuất phương án xử lý dứt điểm hoặc không thực hiện đầy đủ các yêu cầu, tổng hợp, đề xuất phương án xử lý cụ thể, tham mưu thành phố trước ngày 20-11-2026.

UBND TP Đà Nẵng đề nghị Công ty TNHH Hòa Bình nghiêm túc chấp hành các quy định pháp luật về trật tự xây dựng; chủ động phối hợp với UBND phường Sơn Trà, Sở Xây dựng và các đơn vị trong quá trình kiểm tra, rà soát; cung cấp đầy đủ hồ sơ, tài liệu có liên quan và nghiêm túc thực hiện các yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền, khắc phục các vi phạm tại dự án.

Sai phạm xây dựng phát hiện từ năm 2019, khắc phục kéo dài

Việc cơ quan chức năng phát hiện Công ty TNHH Hòa Bình xây dựng khu chung cư tại dự án trên sai nội dung giấy phép xây dựng đã được Tuổi Trẻ nhiều lần phản ánh.

Tại tầng mái của khối nhà C, chủ đầu tư xây dựng hạng mục nhà hàng tạm với kết cấu vì kèo sắt, mái ván gỗ, vách kính, nền gạch men (theo giấy phép xây dựng là hạng mục bể bơi).

Việc khắc phục vi phạm về xây dựng tại dự án kéo dài nhiều năm - Ảnh: ĐOÀN CƯỜNG

Tại tầng 2, chuyển đổi một số phòng lớp học mẫu giáo theo nội dung giấy phép xây dựng được cấp thành các phòng karaoke, khu spa.

Còn tầng hầm để xe, chủ đầu tư cho xây dựng làm kho tạm chất hàng hóa (theo giấy phép xây dựng là thi công lắp đặt hệ thống chỗ đậu xe 2 tầng, 3 tầng).

Cơ quan có thẩm quyền đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính Công ty TNHH Hòa Bình (Hà Nội), người đại diện theo pháp luật là ông Nguyễn Hữu Đường, Tổng giám đốc; đồng thời yêu cầu các biện pháp khắc phục hậu quả.

Dù vi phạm được phát hiện từ năm 2019, việc xử lý dây dưa kéo dài trong nhiều năm qua.

Ngày 18-11-2026, UBND phường Sơn Trà cho biết qua kiểm tra thực tế, chủ đầu tư đã tháo dỡ một số hạng mục tại tầng hầm, niêm phong các thiết bị và khu vực karaoke tại tầng 2, bố trí tầng 3 làm hội trường và khu sinh hoạt cộng đồng, tổ chức tháo dỡ một phần hạng mục nhà hàng tạm tại tầng mái.

UBND phường yêu cầu Công ty TNHH Hòa Bình gửi phương án, kế hoạch tháo dỡ chi tiết đối với các hạng mục tại tầng 29 và khu vực tầng mái; xác định rõ từng hạng mục, khối lượng, phạm vi, tiến độ theo tháng, biện pháp tổ chức thực hiện và phương án bàn giao mặt bằng, về phường trước ngày 30-11-2026.

Tổ chức tháo dỡ, khắc phục các hạng mục sai phạm theo yêu cầu, hoàn thành trước ngày 31-3-2027...