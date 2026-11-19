Một góc bán đảo Sơn Trà - Ảnh: ĐOÀN CƯỜNG

Ngày 19-11, UBND thành phố Đà Nẵng đã có quyết định hủy bỏ các quyết định của Chủ tịch UBND thành phố, về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết dự án khu biệt thự tại bán đảo Sơn Trà.

Theo đó Đà Nẵng hủy bỏ phê duyệt quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/500 liên quan đến khu biệt thự bán đảo Sơn Trà (phường Sơn Trà), cụ thể:

Quyết định số 7214 ngày 22-8-2011 của UBND thành phố phê duyệt quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/500 khu biệt thự tại bán đảo Sơn Trà; đơn vị lập quy hoạch là Công ty TNHH một thành viên Vật liệu xây dựng, Xây lắp và Kinh doanh nhà.

Quyết định số 2289 ngày 14-4-2014 của UBND thành phố phê duyệt tổng mặt bằng điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/500 khu số 2 thuộc dự án khu biệt thự tại bán đảo Sơn Trà; đơn vị lập quy hoạch là Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Đà Nẵng.

UBND thành phố Đà Nẵng giao UBND phường Sơn Trà chủ trì, phối hợp với các cơ quan tổ chức công bố công khai quyết định này; đồng thời có trách nhiệm thông báo cho các đơn vị liên quan được biết.

Sở Xây dựng được giao chủ trì rà soát, tham mưu xử lý việc dừng thực hiện dự án hạ tầng kỹ thuật khu biệt thự tại bán đảo Sơn Trà theo quy định của pháp luật.

Theo tìm hiểu, trước đó UBND phường Sơn Trà đã tổ chức lấy ý kiến cộng đồng dân cư về việc hủy bỏ đồ án quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/500 khu biệt thự trên bán đảo Sơn Trà.

Việc hủy bỏ nhằm thực hiện kế hoạch của UBND thành phố Đà Nẵng triển khai kết luận 77 của Bộ Chính trị, nghị quyết 170 của Quốc hội, trên địa bàn thành phố.

Trước đây UBND thành phố Đà Nẵng đã phê duyệt quy hoạch chi tiết khu biệt thự tại bán đảo Sơn Trà, với tổng diện tích đất quy hoạch là 256.348m2. Trong đó đất công trình công cộng, thương mại dịch vụ là 18.180m2; đất ở biệt thự 132.208m2.

Còn với phê duyệt tổng mặt bằng điều chỉnh quy hoạch chi tiết khu số 2 thuộc dự án khu biệt thự tại bán đảo Sơn Trà có tổng diện tích đất trước khi điều chỉnh quy hoạch là 8.575m2; diện tích sau khi điều chỉnh quy hoạch là 7.883m2.

Đà Nẵng chuẩn bị đấu thầu quốc tế dự án khu đô thị gần 19.000 tỉ đồng ở Hòa Vang Ngày 19-11, Phó chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Lê Quang Nam đã ký phê duyệt thông tin dự án đầu tư kinh doanh và bảng theo dõi tiến độ thực hiện các hoạt động lựa chọn nhà đầu tư đối với dự án khu đô thị Hòa Vang (Đà Nẵng).



