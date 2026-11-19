Nam Tae Hyun liên tục vướng lao lý sau khi rời khỏi nhóm WINNER - Ảnh: Newsis

Ngày 19-11, News1 đưa tin Nam Tae Hyun, cựu thành viên nhóm nhạc WINNER vừa bị bắt giam ngay tại tòa sau khi Tòa án quận Tây Seoul tuyên giữ nguyên mức án 1 năm tù giam trong phiên phúc thẩm.

Nam Tae Hyun bị bắt giam tại tòa

Hội đồng xét xử nhận định nam ca sĩ đã điều khiển phương tiện với tốc độ rất cao trong tình trạng say rượu nghiêm trọng. Hành vi này có thể dẫn đến thương tích hoặc tử vong cho chính bị cáo và những người thứ ba.

Tòa đánh giá mức độ nguy hiểm của hành vi lái xe khi say rượu ở mức cao, đồng thời nhận định có nguy cơ bị cáo bỏ trốn nên quyết định bắt giam ngay tại phiên tòa.

Khi được hỏi có lời cuối cùng nào muốn trình bày hay không, Nam Tae Hyun chỉ đáp ngắn gọn: "Tôi xin lỗi".

Nam Tae Hyun phạm tội lái xe say rượu ngay khi đang chấp hành án tù - Ảnh: Yonhap News

Vụ việc xảy ra vào khoảng 4h sáng 27-4-2025, trên tuyến đường Gangbyeonbuk-ro, hướng đi Ilsan, gần cầu Dongjak, Seoul. Sau khi uống rượu, Nam Tae Hyun điều khiển ô tô và có ý định vượt chiếc xe phía trước nhưng đã đâm vào dải phân cách giữa đường.

Theo kết quả điều tra, nồng độ cồn trong máu của nam ca sĩ tại thời điểm xảy ra tai nạn là 0,122%, vượt ngưỡng 0,08% áp dụng đối với trường hợp bị tước giấy phép lái xe tại Hàn Quốc.

Đáng chú ý, anh bị xác định đã lái xe với tốc độ 182 km/h trên đoạn đường có giới hạn tối đa 80 km/h. Vụ tai nạn không gây thương vong.

Tại phiên xét xử đầu tiên diễn ra vào tháng 12-2025, Nam Tae Hyun thừa nhận toàn bộ cáo buộc. Đến phiên sơ thẩm hồi tháng 4-2026, tòa tuyên phạt anh 1 năm tù và 1 triệu won tiền phạt.

Nam Tae Hyun (ngoài cùng bên phải) khi còn hoạt động với nhóm WINNER - Ảnh: YG Entertainment

Trước đó, tháng 1-2024, Nam Tae Hyun bị tuyên phạt 1 năm tù nhưng cho hưởng án treo 2 năm vì hành vi mua và sử dụng ma túy đá. Vụ lái xe khi say rượu xảy ra khi thời gian thử thách vẫn chưa kết thúc.

Cảnh sát từng đề nghị bắt giữ nam ca sĩ sau vụ tai nạn nhưng tòa án bác bỏ với lý do chưa đủ căn cứ bắt giam.

Nam Tae Hyun cũng từng bị xử phạt 6 triệu won theo thủ tục xét xử rút gọn vì lái xe sau khi uống rượu tại Seoul, vào tháng 7-2023. Trước đó, tháng 3-2023, anh cũng bị phát hiện lái xe trong tình trạng có cồn trên quãng đường khoảng 7-8 mét tại một khu dân cư ở Gangnam.