Chồng cũ Katy Perry bị kết án 10 năm tù vì tội hiếp hâm, tấn công tình dục

Những hành vi thô tục, khiếm nhã của Russell Brand từng được dung túng, thậm chí tung hô trong giai đoạn ông nổi lên như một ngôi sao - Ảnh: Variety



Theo Variety, Russell Brand bị tuyên án 10 năm 6 tháng tù vào ngày 9-11 (giờ địa phương) vì tội hiếp dâm 1 phụ nữ và tấn công tình dục 3 người khác.

Các tội danh xuất phát từ những cáo buộc của nhiều phụ nữ trong giai đoạn 1999-2009.

Một cựu người hâm mộ, nạn nhân của Russell Brand, cho biết việc bị hiếp dâm khiến cô luôn cảm thấy lo âu, nhục nhã, gặp khó khăn trong việc ăn uống và ngủ nghỉ, đồng thời có những giai đoạn chìm trong men rượu.

Cô cho biết đã dành nhiều tháng sống trong nỗi lo sợ có thể bị lây nhiễm HIV và phải mất nhiều năm mới đủ can đảm lên tiếng.

Cái giá phải trả khi lợi dụng danh tiếng để xâm hại phụ nữ

"Russell Brand đã lợi dụng tầm ảnh hưởng, địa vị và danh tiếng để bóc lột, thực hiện các hành vi xâm hại tình dục đối với phụ nữ.

Khi mức độ nổi tiếng ngày càng tăng, cảm giác mình có quyền làm bất cứ điều gì của ông ta cũng lớn dần" - Giám đốc Cảnh sát điều tra Andy Furphy nhận định trong một tuyên bố.

Ông hy vọng bản án sẽ gửi đi thông điệp rõ ràng rằng không ai đứng trên pháp luật, bất kể nổi tiếng hay quyền lực đến đâu.

Hình vẽ của họa sĩ tòa án ghi lại cảnh Russell Brand nói chuyện với vợ khi được dẫn giải ra khỏi phòng xử án sau khi bị tuyên án - Ảnh: Elizabeth Cook

Russell Brand gần như không biểu lộ cảm xúc. Sau khi đứng dậy và được các nhân viên tòa án dẫn đi, ông quay lại, mấp máy môi nói với vợ: "Chúng ta sẽ ổn thôi".

Nam diễn viên kiêm danh hài 51 tuổi nổi tiếng với những màn độc thoại hài gây sốc cùng hành vi khiêu khích trên các chương trình truyền hình và phát thanh.

Ông cũng từng công khai đối mặt với những vấn đề liên quan đến ma túy và rượu.

Trong suốt quá trình xét xử, Russell Brand vẫn khẳng định mình vô tội và khai rằng mọi cuộc gặp gỡ tình dục đều diễn ra trên cơ sở đồng thuận.

Laura Brand rời tòa án sau khi chồng cô bị kết án 10,5 năm tù vì tội hiếp dâm và tấn công tình dục - Ảnh: AFP

Sau khi phiên tòa kết thúc, Cảnh sát thủ đô London xác nhận Russell Brand đang tiếp tục bị điều tra liên quan đến các cáo buộc hiếp dâm khác từ 2 phụ nữ.

Những cáo buộc nhằm vào Russell Brand lần đầu được công khai vào năm 2023 thông qua loạt phim tài liệu điều tra do The Sunday Times và chương trình Dispatches của Channel 4 thực hiện.

Trước thời điểm đó, ông được biết đến rộng rãi với vai trò diễn viên hài và qua các bộ phim như Forgetting Sarah Marshall và Get Him to the Greek.

Cuộc hôn nhân cũ của Russell Brand và Katy Perry bị khơi lại

Đáng chú ý, cuộc hôn nhân ngắn ngủi giữa Russell Brand và Katy Perry một lần nữa trở thành tâm điểm chú ý.

Russell Brand và Katy Perry lần đầu gặp nhau trên phim trường Get Him to the Greek vào năm 2009, trước khi kết hôn vào năm 2010.

Russell Brand và Katy Perry tại London vào tháng 4-2011 - Ảnh: Fred

Tuy nhiên, mối quan hệ của họ không kéo dài lâu. Cuối năm 2011, ngay trước khi Katy Perry chuẩn bị biểu diễn tại một buổi hòa nhạc, Russell Brand nhắn tin thông báo đang tiến hành thủ tục ly hôn. Cuộc hôn nhân chính thức kết thúc vào năm sau.

Khoảnh khắc Russell Brand gửi tin nhắn cho Perry được ghi lại trong phim tài liệu Katy Perry: Part of Me ra mắt năm 2012. Phân cảnh cho thấy nữ ca sĩ suy sụp, bật khóc ở hậu trường và được các thành viên ê kíp an ủi ngay trước khi bước lên sân khấu biểu diễn trước hàng nghìn khán giả.



Hiện tại, Katy Perry đang hẹn hò với cựu Thủ tướng Canada Justin Trudeau.