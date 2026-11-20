Chung cư Sông Đà Nha Trang tại phường Bắc Nha Trang (Khánh Hòa) - Ảnh: PHAN SÔNG NGÂN

Chủ tịch UBND phường Bắc Nha Trang Lê Đại Dương vừa có thông tin phản hồi liên quan vụ việc "Sông Đà Nha Trang chiếm giữ tiền bảo trì chung cư, lại bị phạt vi phạm hành chính" mà báo Tuổi Trẻ đã đăng.

Đó là chung cư Sông Đà Nha Trang (số 06 Bãi Dương, Hòn Chồng, Bắc Nha Trang) do Công ty cổ phần Sông Đà Nha Trang (viết tắt là Sông Đà Nha Trang) làm chủ đầu tư, có quy mô 21 tầng nổi, 1 tầng hầm, tổng cộng 162 căn hộ và chủ đầu tư đã bán hết cho dân vào ở từ cuối năm 2012.

Sông Đà Nha Trang chiếm dụng kinh phí bảo trì chung cư của cư dân

Ông Lê Đại Dương cho biết đã giao Văn phòng UBND phường theo dõi, đôn đốc việc thực hiện quyết định cưỡng chế kinh phí bảo trì chung cư Sông Đà Nha Trang do UBND phường ban hành ngày 22-8-2026.

Phòng Tài nguyên, Nông nghiệp và Đô thị phường đã cử cán bộ làm việc trực tiếp với ngân hàng để phối hợp thi hành quyết định cưỡng chế trên đối với Công ty Sông Đà Nha Trang, để chuyển lại số tiền quỹ bảo trì đã bị chiếm giữ cho Ban quản trị chung cư.

Theo ông Trần Tường Khuê - nguyên Trưởng Ban quản trị chung cư Sông Đà Nha Trang, số tiền quỹ bảo trì đã nộp ngay từ khi mua căn hộ (theo quy định bằng 2% giá trị căn hộ) là hơn 4 tỉ đồng. Công ty Sông Đà Nha Trang đã thu rồi giữ luôn số tiền quỹ đó, không bàn giao lại cho Ban quản trị chung cư theo quy định pháp luật.

Từ năm 2020, sau nhiều lần yêu cầu nhưng chủ đầu tư dự án không bàn giao, Ban quản trị chung cư đã kiến nghị, khiếu nại đến nhiều cơ quan của tỉnh Khánh Hòa và trung ương để kiến nghị xem xét, xử lý.

Sở Xây dựng Khánh Hòa có báo cáo, đề xuất UBND tỉnh (tháng 5-2021) "giao Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa điều tra nguồn kinh phí bảo trì mà Công ty cổ phần Sông Đà Nha Trang đã thu, sử dụng; trường hợp có dấu hiệu hình sự thì truy cứu, xử lý theo quy định pháp luật".

Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy (PCCC) và cứu hộ, cứu nạn Công an tỉnh đã kiểm tra tại chung cư trên (ngày 1-6-2021) và yêu cầu chủ đầu tư phải có văn bản cam kết khắc phục các hư hỏng, vi phạm PCCC trong 30 ngày, quá thời hạn đó không khắc phục thì sẽ xử lý.

Hơn 5 năm trước, UBND tỉnh Khánh Hòa có quyết định (ngày 21-6-2021) xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Sông Đà Nha Trang (125 triệu đồng) về hành vi vi phạm chậm bàn giao kinh phí bảo trì chung cư đã nêu.

Theo ông Trần Tường Khuê, sau khi bị kiểm tra, xử lý, Sông Đà Nha Trang chỉ bàn giao cho Ban quản trị chung cư 100 triệu đồng tiền quỹ bảo trì. Ban quản trị tiếp tục khiếu nại, còn công ty cứ đưa ra nhiều lý do nhưng không có chứng từ, để giảm trừ bớt số tiền quỹ bảo trì mà họ đã thu giữ.

Phối hợp ngân hàng để cưỡng chế, buộc trả lại tiền chiếm dụng

Ông Khuê nói, theo "động viên" của phường Bắc Nha Trang, ngày 25-3-2026 Ban quản trị chung cư chấp nhận số tiền quỹ bảo trì mà Sông Đà Nha Trang cam kết sẽ bàn giao lại cho dân là hơn 1,55 tỉ đồng.

Nhưng sau đó công ty lại không thực hiện cam kết, không trả lại số tiền quỹ đã nêu. Ngày 22-8-2026, UBND phường Bắc Nha Trang ban hành "quyết định cưỡng chế kinh phí bảo trì chung cư Sông Đà Nha Trang" đối với Công ty Sông Đà Nha Trang.

Theo quyết định cưỡng chế, phường Bắc Nha Trang đã đề nghị Ngân hàng Nhà nước Việt Nam khu vực 10 và các ngân hàng có tài khoản kinh phí bảo trì của Công ty Sông Đà Nha Trang trích số tiền cưỡng chế 1.559.488.737 đồng, từ tài khoản của công ty "để chuyển vào tài khoản Ban quản trị chung cư Sông Đà Nha Trang trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định cưỡng chế".

Phòng Tài nguyên, Nông nghiệp và Đô thị phường Bắc Nha Trang vừa cho biết, theo phản hồi từ các ngân hàng, một ngân hàng thương mại có chi nhánh tại Khánh Hòa thông báo (ngày 30-9-2026) đã thực hiện tạm thời phong tỏa số tiền theo quyết định cưỡng chế trên, tại cả 2 tài khoản của Công ty Sông Đà Nha Trang mở tại ngân hàng này.