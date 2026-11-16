Giao Công an tỉnh Khánh Hòa xử lý kiến nghị ‘điều tra dấu hiệu vi phạm’ của Sông Đà Nha Trang

Khu nhà ở liền kề do Công ty CP Sông Đà Nha Trang mới xây dựng tại dự án khu dân cư Cồn Tân Lập, Nha Trang (Khánh Hòa) - Ảnh: PHAN SÔNG NGÂN

Chiều 16-11, Ban Tiếp công dân tỉnh Khánh Hòa đã giao cho người dân văn bản thông tin về tình hình xử lý 3 đơn kiến nghị của dân về nhiều sai phạm, vi phạm của Công ty cổ phần Sông Đà Nha Trang, tại dự án khu dân cư Cồn Tân Lập mà Báo Tuổi Trẻ đã có rất nhiều thông tin.

Cả 3 đơn kiến nghị cùng ngày 28-10-2026 của người dân đã ký kết hợp đồng mua đất với Công ty cổ phần Sông Đà Nha Trang đã được gửi đến Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa, Ban Nội chính Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa và Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh.

Theo văn bản thông tin của Ban Tiếp công dân, UBND tỉnh Khánh Hòa đã có chỉ đạo xử lý các nội dung kiến nghị tại 3 đơn nêu trên.

Các vấn đề đã được chỉ đạo xử lý cũng chính là 5 nội dung kiến nghị của dân mà Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Khánh Hòa đã xem xét, "lọc ra" và nêu trong văn bản chuyển đơn (ngày 9-11-2026), đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh giải quyết cho dân.

UBND tỉnh Khánh Hòa chỉ đạo xử lý 5 kiến nghị cụ thể như sau: "Đối với kiến nghị xác minh, điều tra dấu hiệu vi phạm pháp luật của Công ty cổ phần Sông Đà Nha Trang: UBND tỉnh giao Công an tỉnh xem xét, kiểm tra, xử lý theo quy định; trả lời công dân và báo cáo kết quả trước ngày 21-11-2026".

Đối với kiến nghị liên quan đến văn bản số 10038/UBND-NC ngày 9-8-2026 của UBND tỉnh về việc nêu ý kiến, cử người tham gia tố tụng trong vụ án kinh doanh thương mại sơ thẩm: UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan xem xét, báo cáo tiến độ và kết quả thực hiện trước ngày 23-11-2026.

Về văn bản trên, như Báo Tuổi Trẻ đã thông tin, người dân đã phát hiện, phản ánh UBND tỉnh Khánh Hòa đã căn cứ vào nghị định và thông tư đã hết hiệu lực pháp luật khi chủ đầu tư dự án khu dân cư Cồn Tân Lập ký kết hợp đồng bán đất cho dân từ năm 2016.

UBND tỉnh đã căn cứ các quy định đó để cho rằng dự án (không được) chuyển nhượng quyền sử dụng đất phân lô bán nền để cá nhân tự xây dựng nhà ở.

Vì vậy, theo người dân, văn bản đó đã "vô tình tạo vỏ bọc" cho Công ty Sông Đà Nha Trang viện cớ hủy hợp đồng đã bán đất hơn 10 năm trước, thu tiền của hàng trăm khách hàng để tiếp tục vi phạm pháp luật và ép dân.

Lãnh đạo Tỉnh ủy Khánh Hòa từng chỉ đạo xem xét, xử lý hành vi có dấu hiệu vi phạm tại dự án của Sông Đà Nha Trang Ngoài các đơn kiến nghị của người dân về hợp đồng mua đất ở, nhà ở tại khu biệt thự, nhà liền kề, trong các năm qua tập thể 233 khách hàng mà Công ty cổ phần Sông Đà Nha Trang đã ký kết hợp đồng nhằm bán cho họ 310 "căn hộ trên giấy" tại khu đất TM1 thuộc dự án khu dân cư Cồn Tân Lập cũng đã có nhiều đơn khiếu nại, tố cáo về các hành vi sai phạm của chủ dự án gởi đến Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa, UBND tỉnh và nhiều cơ quan. Cách đây hơn 1 năm, Ban Nội chính Tỉnh ủy Khánh Hòa cũng đã có văn bản (ngày 5-11-2025) thông báo đơn tố cáo của tập thể khách hàng tại dự án TM1 "đã được Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh Khánh Hòa chỉ đạo Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa xem xét, xử lý đối với nội dung tố cáo về hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự tại dự án khu dân cư Cồn Tân Lập theo quy định pháp luật". Còn vào ngày 12-6-2023, tòa sơ thẩm TAND tỉnh Khánh Hòa đã tuyên án hình sự sơ thẩm vụ án "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại dự án khu dân cư Cồn Tân Lập, đối với bị cáo Nguyễn Chí Uy (cựu Tổng giám đốc Công ty Sông Đà Nha Trang, bị tuyên phạt 18 năm tù) và bị cáo Đào Trung Dũng (cựu kế toán trưởng công ty, bị phạt 12 năm tù). Trong bản án đã tuyên cách đây 3 năm nêu trên, tòa sơ thẩm TAND tỉnh Khánh Hòa cũng đã kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền tiếp tục điều tra "xem xét vi phạm của các cơ quan quản lý nhà nước tỉnh Khánh Hòa trong việc triển khai dự án khu dân cư Cồn Tân Lập để tiến hành xử lý theo quy định của pháp luật nếu có căn cứ".