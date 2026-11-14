Đòi hóa đơn nộp hơn 29,3 tỉ đồng mua đất nhiều năm, chủ dự án ở Nha Trang không giao

Khu vực dự án khu dân cư Cồn Tân Lập, Nha Trang (Khánh Hòa) - Ảnh: PHAN SÔNG NGÂN

Rất nhiều người dân là khách hàng đã ký kết hợp đồng nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất ở, nhà ở gắn liền với đất tại dự án khu dân cư Cồn Tân Lập, Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa) kể từ năm 2016. Họ nộp tiền mua đất (hàng tỉ đồng đến chục tỉ đồng) đã nhiều năm cho Công ty cổ phần Sông Đà Nha Trang, ngay sau khi ký kết các hợp đồng đó.

Trong đó có các hợp đồng "chuyển nhượng quyền sử dụng đất" 4 lô đất biệt thự cho Công ty cổ phần Thương mại dịch vụ Hương Thọ (tại Nha Trang), tổng giá trị hơn 29,35 tỉ đồng.

Trong các hợp đồng vừa nêu đều có quy định "ngay sau khi ký kết hợp đồng, bên B (tức người mua) phải nộp đủ 95% giá trị quyền sử dụng đất chuyển nhượng", nên Công ty Hương Thọ đã nộp hơn 27,88 tỉ đồng cho Công ty Sông Đà Nha Trang ngay sau khi ký các hợp đồng mua đất đã nêu (đều ký ngày 24-10-2016).

Đến tháng 2-2020, Công ty Sông Đà Nha Trang có các văn bản xác nhận đã nhận tổng cộng hơn 29,35 tỉ đồng của Công ty Hương Thọ (tức đủ 100%) tiền chuyển nhượng bất động sản 4 lô đất biệt thự tại dự án kể trên.

Công ty Hương Thọ đã được bàn giao đất trên thực địa (ngày 15-1-2019) và giao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cả 4 lô (ngày 14-2-2020, đứng tên Công ty Sông Đà Nha Trang).

Theo quy định của Luật Kinh doanh bất động sản 2014, người mua đất "có quyền sử dụng đất kể từ thời điểm nhận bàn giao đất từ bên chuyển nhượng" (khoản 5 Điều 40).

Như vậy, Công ty Hương Thọ đã hoàn thành các nghĩa vụ hợp đồng mua 4 lô đất trên.

Còn Công ty Sông Đà Nha Trang đã nhận tiền chuyển nhượng các bất động đó từ cách đây 10 năm (hơn 27,88 tỉ đồng), và nhận đủ (29,35 tỉ đồng) đã hơn 6 năm, nhưng chưa giao hóa đơn cho khách hàng.

Theo các quy định của Luật Quản lý thuế, Luật Kinh doanh bất động sản cùng các nghị định liên quan của Chính phủ, thông tư của Bộ Tài chính (có hiệu lực tại thời điểm ký kết, thu tiền theo các hợp đồng chuyển nhượng đất tại dự án khu dân cư Cồn Tân Lập kể từ năm 2016), khi chuyển nhượng bất động sản, đất nền dự án, doanh nghiệp phải lập hóa đơn ngay và xuất hóa đơn theo quy định cho khách hàng.

Đồng thời tại thông tư số 96 của Bộ Tài chính đã quy định doanh thu từ chuyển nhượng bất động sản phải hạch toán riêng và kê khai chịu thuế thu nhập doanh nghiệp, mức thuế suất đó là 20% (áp dụng kể từ ngày 1-1-2016).

Theo các hợp đồng đã ký kết với Công ty Hương Thọ và nhiều khách hàng mua đất dự án khu dân cư Cồn Tân Lập thì Công ty Sông Đà Nha Trang có nghĩa vụ "nộp tiền sử dụng đất và các khoản thuế liên quan đến mua bán lô đất theo quy định của hợp đồng và pháp luật có liên quan".

Do đó theo đại diện của Công ty Hương Thọ, việc yêu cầu Công ty Sông Đà Nha Trang phải giao hóa đơn thu tiền chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại dự án trên không chỉ là chứng cứ thể hiện chủ dự án có thực hiện nghĩa vụ nộp các khoản thuế liên quan đến các lô đất đã bán cho dân hay không, nhằm tránh trường hợp có thể trốn thuế, gây liên lụy đến khách hàng.

Ngoài ra đó còn là chứng từ để nộp đăng ký làm thủ tục cập nhật, sang tên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã mua cho khách hàng.

Vì vậy, ngoài khởi kiện Công ty Sông Đà Nha Trang về hành vi đơn phương chấm dứt trái pháp luật cả 4 hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất đã bán và nhận đủ tiền bán đất (Báo Tuổi Trẻ đã thông tin), làm việc với tòa và bị đơn vừa nêu (từ tháng 8-2026), Công ty Hương Thọ đã tiếp tục yêu cầu chủ dự án khu dân cư Cồn Tân Lập phải giao hóa hơn khi nhận số tiền chuyển nhượng bất động sản (hơn 29,35 tỉ đồng) kể trên, nhưng đến nay vẫn chưa nhận được hóa đơn đó.

Nhiều sai phạm tại dự án khu dân cư Cồn Tân Lập, Nha Trang chưa khắc phục Theo Thanh tra tỉnh Khánh Hòa kết luận thanh tra (6-2026), chủ đầu tư dự án khu dân cư Cồn Tân Lập đã được tỉnh giao đất, cho thuê đất hơn 7,91ha (từ 2013-2017). Nhưng dự án đã bị chậm tiến độ kéo dài, có nhiều sai phạm, vi phạm các quy định của Luật Đất đai, Luật Xây dựng, Luật Kinh doanh bất động sản cùng nhiều nghị định, thông tư liên quan và tồn tại kéo dài, chưa khắc phục. Trong đó có tình trạng Công ty cổ phần Sông Đà Nha Trang đã ký kết hợp đồng góp vốn đầu tư với 233 khách hàng (từ các năm 2015-2016) để bán 310 căn hộ nhà ở cao tầng khi được cấp phép xây dựng, chưa triển khai thi công tại khu đất thương mại TM1. Chủ dự án đã thu tổng cộng khoảng 200 tỉ đồng bán "căn hộ trên giấy" của số khách hàng góp vốn vừa nêu và họ đã có đơn thư khiếu nại, đến nay chưa được giải quyết. Còn tại khu nhà ở thấp tầng dự án khu dân cư Cồn Tân Lập được hoạch 185 lô (gồm 136 lô nhà liền kề, 49 lô biệt thự). Theo báo cáo của Công ty Sông Đà Nha Trang đến trước thời điểm thanh tra trên, công ty mới hoàn thành xây dựng phần thô và hoàn thiện mặt ngoài nhà ở trên 171 lô. Thế nhưng hơn 10 năm trước đây (từ 2016), Công ty Sông Đà Nha Trang đã ký kết nhiều hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở (chưa xây) tại khu biệt thự, nhà liền kề trên và đã thu tiền từ hàng tỉ đến hàng chục tỉ đồng của mỗi khách hàng.