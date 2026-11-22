Sau nhiều năm luân phiên giữa điện ảnh độc lập và các thương hiệu bom tấn, Robert Pattinson chuẩn bị bước vào một trong những vai diễn có sức ảnh hưởng lớn nhất sự nghiệp - Ảnh: Samir Hussein

Hành trình tìm kiếm người kế nhiệm tài tử Daniel Craig trong loạt phim James Bond đã đi đến hồi kết với cái tên Robert Pattinson.

Hé lộ hậu trường tìm kiếm James Bond thế hệ mới

Theo Variety, Amazon MGM đã chi khoảng 300.000 - 500.000 USD cho các buổi thử vai, quy tụ nhiều ứng viên như Callum Turner, Nicholas Hoult, Jack Lowden, Josh O'Connor và Tom Francis trước khi đưa ra quyết định cuối cùng.

Quá trình tuyển chọn triển khai sau khi Amazon MGM mua lại quyền khai thác thương hiệu James Bond từ gia đình Broccoli vào năm 2025. Hãng đặt mục tiêu tìm kiếm một ngôi sao trẻ có thể đảm nhận vai diễn trong ít nhất một hoặc hai thập kỷ tới.

Chào mừng tân điệp viên 007! Robert Pattinson chính thức gia nhập "vũ trụ" James Bond bên cạnh các huyền thoại tiền nhiệm - Ảnh: GQ

Đứng sau dự án là đội ngũ sản xuất đáng chú ý, gồm Amy Pascal (Spider-Man), David Heyman (Harry Potter) và đạo diễn Denis Villeneuve. Các lãnh đạo Amazon như Courtenay Valenti, Mike Hopkins cùng tỉ phú Jeff Bezos cũng tham gia vào quá trình lựa chọn.

Nguồn tin của Variety cho biết hai ứng viên xuất hiện bất ngờ ở vòng thử vai cuối cùng là Nicholas Hoult và Robert Pattinson.

Trong đó, tiếng nói của Denis Villeneuve có ảnh hưởng lớn đến quyết định tuyển chọn. Sự ăn ý giữa đạo diễn và Robert Pattinson sau quá trình hợp tác trong Dune 3 được xem là một trong những yếu tố quan trọng.

Trước đó, Callum Turner từng được đánh giá là ứng viên sáng giá. Tuy nhiên, nam diễn viên phải cạnh tranh với những cái tên có vị thế vững chắc hơn tại Hollywood.

Jack Lowden, ngôi sao của loạt phim Slow Horses, cũng thu hút sự chú ý khi đoạn video ghi lại một pha thực hiện mô tô không thành công trên phim trường bị lan truyền chỉ hai tuần trước khi kết quả tuyển chọn được xác nhận.

Cuộc đua vào vai điệp viên 007 còn có sự góp mặt của Harry Styles và Theo James. Thông tin hai diễn viên được cân nhắc cho vai diễn từng khiến cộng đồng mạng xôn xao.

Vẻ lịch lãm cổ điển chuẩn quý ông Anh quốc của Robert Pattinson - Ảnh: JoBlo

Một lãnh đạo hãng phim chia sẻ với Variety rằng việc danh sách ứng viên liên tục xuất hiện trên truyền thông khiến các studio có thể bị nhìn nhận là thiếu quyết đoán.

Những diễn viên không được lựa chọn cũng phải đối mặt với việc liên tục được hỏi về cơ hội suýt trở thành James Bond trong các cuộc phỏng vấn suốt nhiều năm sau đó.

Dù vậy, cuộc tuyển chọn kéo dài cũng cho thấy sức hút của một trong những vai diễn mang tính biểu tượng nhất lịch sử điện ảnh.

Với Robert Pattinson, James Bond là cột mốc tiếp theo trong hành trình xây dựng sự nghiệp đa dạng. Anh từng được khán giả biết đến rộng rãi qua loạt phim Twilight cùng vai diễn trong Harry Potter và Chiếc cốc lửa. Sau đó, anh chủ động tìm kiếm những dự án độc lập có màu sắc nghệ thuật như Good Time và The Lighthouse, trước khi trở lại với các thương hiệu điện ảnh lớn qua The Batman. Những năm gần đây, Robert Pattinson tiếp tục góp mặt trong nhiều phim đáng chú ý như Primetime, The Odyssey, The Drama và Die My Love. Việc được chọn vào vai điệp viên 007 đánh dấu bước tiến mới, đưa anh đến gần hơn với nhóm ngôi sao hàng đầu Hollywood.