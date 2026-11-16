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Cử tri các phường 'cửa ngõ' TP.HCM kiến nghị chuyện chống ngập, tái định cư

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BÁ SƠN
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BÁ SƠN
BÁ SƠN
TRÍ ĐỨC
TRÍ ĐỨC

Ngày 16-11, ông Võ Văn Minh - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP.HCM - cùng tổ đại biểu HĐND thành phố tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thường lệ cuối năm 2026 tại phường Thủ Đức, kết nối trực tuyến tới phường Linh Xuân và phường Đông Hòa.

Cử tri các phường 'cửa ngõ' TP.HCM kiến nghị chuyện chống ngập, tái định cư - Ảnh 1.

Các đại biểu HĐND TP.HCM tiếp xúc cử tri tại phường Thủ Đức, kết nối trực tuyến tới phường Linh Xuân, phường Đông Hòa chiều 16-11 - Ảnh: TRÍ ĐỨC

Cùng tiếp xúc cử tri còn có các đại biểu Huỳnh Thanh Nhân - Thành ủy viên, Phó chủ tịch HĐND TP.HCM, đại biểu Võ Hoàng Ngân - Thành ủy viên, Phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội TP.HCM, đại biểu Mai Hữu Quyết - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Thủ Đức.

Tại buổi tiếp xúc, nhiều cử tri nêu các kiến nghị về các vấn đề hạ tầng, dân sinh. Cử tri phường Thủ Đức kiến nghị liên quan vụ việc ngập nước bất ngờ vào cuối tháng 9 và tháng 10-2026 khiến nhiều người dân bị ảnh hưởng, có nguyên nhân do triều cường, nhưng cũng có nguyên nhân do thi công các công trình. 

Cử tri kiến nghị cần có giải pháp xử lý trách nhiệm các đơn vị liên quan, và có giải pháp lâu dài để giải quyết căn cơ vấn đề ngập nước. Cử tri cũng kiến nghị tình trạng chậm cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) đối với một số khu cư xá trên địa bàn phường Thủ Đức.

Cử tri phường Linh Xuân và phường Đông Hòa kiến nghị cần triển khai các dự án mở rộng đường, mở rộng hẻm để giảm kẹt xe khu vực dự án Khu đô thị Đại học Quốc gia TP.HCM. Cử tri kiến nghị về việc sớm nhận nền tái định cư dự án mở rộng xa lộ Hà Nội, kiến nghị xem xét giảm tuổi nghỉ hưu đối với lao động nữ trực tiếp tham gia sản xuất…

Tại buổi tiếp xúc cử tri, đại diện lãnh đạo UBND phường Thủ Đức, phường Linh Xuân và phường Đông Hòa lần lượt trả lời các vấn đề kiến nghị của cử tri. Các kiến nghị sẽ được tổ đại biểu HĐND TP.HCM ghi nhận, tổng hợp để tiếp tục theo dõi, chuyển đến các cơ quan chức năng giải quyết theo thẩm quyền.

Cử tri các phường 'cửa ngõ' TP.HCM kiến nghị chuyện chống ngập, tái định cư - Ảnh 3.

Ông Võ Văn Minh - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP.HCM - phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri - Ảnh: TRÍ ĐỨC

Phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri, đại biểu Võ Văn Minh - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP.HCM - cho biết hiện thành phố đang triển khai nhiều giải pháp đồng bộ để bảo vệ môi trường, cải tạo di dời 40.000 căn nhà ven kênh rạch. 

Ông Minh đề nghị các phường tiếp tục phối hợp để giải phóng mặt bằng, triển khai nút giao Đại học Quốc gia TP.HCM khu vực Trường đại học Kinh tế - Luật, khi hoàn thành sẽ góp phần chỉnh trang và giảm ùn tắc cho khu vực…

Về các giải pháp chống ngập cho khu vực Thủ Đức, các đại biểu thông tin tới cử tri, cho biết vừa qua HĐND TP.HCM đã thông qua dự án cải tạo rạch Thủ Đức với quy mô hơn 5.100 tỉ đồng, chiều dài khoảng 3km rạch, gồm 2.350m rạch Thủ Đức từ khu vực sau cầu Ngang đến sông Sài Gòn và 650m rạch Nhà Trà.

Đồng thời phường Thủ Đức cũng triển khai các dự án cải tạo hẻm để kết nối đồng bộ, khi các dự án hoàn thành sẽ góp phần giải quyết căn cơ tình trạng ngập nước cho khu vực.

Cử tri các phường 'cửa ngõ' TP.HCM kiến nghị chuyện chống ngập, tái định cư - Ảnh 4.

Đại biểu Huỳnh Thanh Nhân - Thành ủy viên, Phó chủ tịch HĐND TP.HCM - phát biểu - Ảnh: TRÍ ĐỨC

Cử tri các phường 'cửa ngõ' TP.HCM kiến nghị chuyện chống ngập, tái định cư - Ảnh 5.

Đại biểu Võ Hoàng Ngân - Thành ủy viên, Phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội TP.HCM - phát biểu, tiếp thu các kiến nghị của cử tri - Ảnh: TRÍ ĐỨC

Cử tri các phường 'cửa ngõ' TP.HCM kiến nghị chuyện chống ngập, tái định cư - Ảnh 6.

Đại biểu Mai Hữu Quyết - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Thủ Đức - trả lời, làm rõ thêm các vấn đề được cử tri ba phường quan tâm tại buổi tiếp xúc - Ảnh: TRÍ ĐỨC

Cử tri các phường 'cửa ngõ' TP.HCM kiến nghị chuyện chống ngập, tái định cư - Ảnh 7.

Cử tri phường Thủ Đức, TP.HCM nêu ý kiến tại hội nghị chiều 16-11 - Ảnh: TRÍ ĐỨC

HĐND TP.HCM thông qua nhiều chính sách dân sinh

Đại biểu Huỳnh Thanh Nhân - Thành ủy viên, Phó chủ tịch HĐND TP.HCM - phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri cho biết hiện nay nhiều cơ chế, chính sách đột phá, vì lợi ích của người dân, doanh nghiệp được HĐND TP.HCM thông qua. Trong đó có các nghị quyết cụ thể hóa Luật Phát triển đô thị, nhiều chính sách nhân văn như thu hút, hỗ trợ người tài, chính sách hỗ trợ bảo hiểm y tế…

Tới nay, HĐND TP.HCM khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031 đã có 7 kỳ họp, trung bình cứ hơn một tháng lại có một kỳ họp để thông qua các quyết sách quan trọng vì sự phát triển của thành phố.

Dự kiến kỳ họp thường lệ cuối năm 2026 của HĐND TP.HCM sẽ được tổ chức tháng 12-2026. Kỳ họp này sẽ xem xét thông qua nhiều nghị quyết, trong đó tiếp tục thông qua các nghị quyết để cụ thể hóa Luật Phát triển đô thị, thông qua các dự án mang lại lợi ích cho người dân, doanh nghiệp…

Cử tri các phường “cửa ngõ” TP.HCM kiến nghị chuyện chống nghập, tái định cư… - Ảnh 8.TP.HCM nâng cao hiệu quả tiếp xúc cử tri, chú trọng tiếp xúc chuyên đề, ứng dụng chuyển đổi số

TP.HCM đang triển khai việc tiếp xúc cử tri ngoài địa bàn ứng cử để đại biểu chuyên trách hiểu sâu hơn địa bàn, gắn bó hơn với cử tri.

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BÁ SƠN - TRÍ ĐỨC
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    Chủ đề: rạch Thủ Đức TP.HCM tiếp xúc cử tri HĐND TP.HCM

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