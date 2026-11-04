TP.HCM nâng cao hiệu quả tiếp xúc cử tri, chú trọng tiếp xúc chuyên đề, ứng dụng chuyển đổi số

Phó chủ tịch thường trực UBND TP.HCM Nguyễn Lộc Hà, Phó chủ tịch HĐND TP.HCM Nguyễn Trường Nhật Phượng và Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM Phạm Minh Tuấn chủ trì hội nghị - Ảnh: KỲ PHONG



Ngày 4-11, Thường trực HĐND TP.HCM phối hợp Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM tổ chức Hội nghị nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phối hợp tổ chức tiếp xúc cử tri trên địa bàn thành phố.

Ông Nguyễn Lộc Hà - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó chủ tịch thường trực UBND TP.HCM; bà Nguyễn Trường Nhật Phượng - Thành ủy viên, Phó chủ tịch HĐND TP.HCM, và ông Phạm Minh Tuấn - Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM đồng chủ trì hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, bà Nguyễn Trường Nhật Phượng nhìn nhận công tác phối hợp, tổ chức tiếp xúc cử tri các cấp trên địa bàn TP.HCM thời gian qua đã đảm bảo thiết thực, hiệu quả, giải quyết được những vấn đề cử tri đặt ra.

Việc tổ chức tiếp xúc cử tri được đảm bảo đúng quy trình, từ xây dựng kế hoạch; gặp gỡ, tiếp xúc cử tri; xử lý những thông tin kiến nghị cử tri, chuyển đến các cơ quan có thẩm quyền và giám sát việc giải quyết các kiến nghị.

Để hoạt động thêm hiệu quả thời gian tới, Phó chủ tịch HĐND TP.HCM yêu cầu xây dựng kế hoạch tiếp xúc cử tri từ sớm, chu đáo, kỹ lưỡng; trong đó xác định được khung thời gian tổ chức hợp lý, linh hoạt. Từ cơ sở này, tăng cường truyền thông, thông báo lịch tiếp xúc đến các cử tri trên địa bàn qua nhiều kênh tuyên truyền.

Về hình thức, bà Nguyễn Trường Nhật Phượng thống nhất linh hoạt giữa trực tiếp và trực tuyến, vừa đảm bảo tiết kiệm thời gian, nguồn lực đối với các tổ gồm nhiều xã, phường, vừa đảm bảo đại biểu có cơ hội tiếp xúc gần gũi với cử tri; song cần tính toán các vấn đề về hạ tầng, cơ sở vật chất.

Bà Phượng cũng đề nghị các tổ đại biểu nghiên cứu kỹ những vấn đề cử tri địa bàn quan tâm, mời trực tiếp các sở ngành chuyên môn giải trình trực tiếp tại các buổi tiếp xúc. Sau buổi tiếp xúc, tổng hợp, phân nhóm các ý kiến cử tri chuyển đến các cơ quan giải quyết theo đúng thẩm quyền.

Bà Trương Lê Mỹ Ngọc - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Tân Sơn Hòa - góp ý tại hội nghị - Ảnh: KỲ PHONG

Hiện TP.HCM đang triển khai một hình thức tiếp xúc đặc biệt, đó là đại biểu tiếp xúc với cử tri ngoài địa bàn ứng cử, trước mắt ưu tiên đại biểu chuyên trách. Mục đích để đại biểu chuyên trách hiểu sâu hơn địa bàn, gắn bó hơn với cử tri, đồng thời nắm bắt tình hình cử tri ở nhiều địa bàn trên toàn thành phố.

Bà Phượng cũng đề nghị các tổ đại biểu tính toán, đa dạng hóa các kênh tiếp xúc cử tri để thu nhận ý kiến, kiến nghị người dân ngoài hình thức hội nghị. Đồng thời, chú trọng các hình thức tiếp xúc chuyên đề, ứng dụng chuyển đổi số trong các hình thức tiếp nhận phản ánh.

"Nếu chúng ta cùng chung sức sẽ tạo ra hiệu quả nhất định trong hoạt động tiếp xúc cử tri. Mục đích cuối cùng không phải là thuận lợi cho hoạt động của đại biểu, cũng không phải thuận lợi cho hoạt động của địa phương, mà quan trọng nhất là đại biểu được gần cử tri hơn, giải quyết đầy đủ, rõ ràng, kịp thời, đáp ứng tâm tư, nguyện vọng và quyền lợi của người dân TP.HCM", bà Phượng nhấn mạnh.

Theo báo cáo của Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND TP.HCM, qua đợt tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp thứ ba HĐND TP khóa XI, Thường trực HĐND TP đã tổng hợp được 628 ý kiến, kiến nghị thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp thành phố, tập trung vào 5 nhóm lĩnh vực chính.

Bao gồm hạ tầng, đô thị và chống ngập; đất đai, quy hoạch và tài chính đất đai; tổ chức bộ máy và chế độ chính sách; cải cách hành chính và chuyển đổi số; y tế, giáo dục, an sinh xã hội và môi trường.

Nhìn chung, công tác tổ chức tiếp xúc cử tri tại TP.HCM có sự phối hợp nhịp nhàng giữa các cơ quan, đơn vị, hình thức linh hoạt, đáp ứng thực tiễn, tăng tính tương tác giữa đại biểu và cử tri. Đại diện UBND cấp xã và các sở, ngành tham dự đã trực tiếp trả lời, giải trình nhiều vấn đề dân sinh bức xúc ngay tại hội nghị.

Công tác phân loại thẩm quyền và xử lý trùng lặp ý kiến bước đầu chuyển biến tích cực, bảo đảm đúng mốc thời gian quy định.

Đại biểu Lê Minh Đức, Phó trưởng Ban Pháp chế HĐND TP.HCM, phát biểu tại hội nghị - Ảnh: KỲ PHONG

HĐND TP.HCM sắp tổ chức tiếp xúc cử tri chuyên đề ngành y tế Theo kế hoạch, HĐND TP.HCM dự kiến tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri chuyên đề ngành y tế vào ngày 25-11, tập trung vào các vấn đề tự chủ tài chính tại bệnh viện công lập, đấu thầu, mua sắm thuốc, vật tư y tế và thanh quyết toán bảo hiểm y tế. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tại 3 điểm cầu. Dự hội nghị dự kiến có lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại các cơ sở y tế công lập trên địa bàn; lãnh đạo bệnh viện, trung tâm y tế, trạm y tế cấp xã, nhân viên y tế tại các cơ sở bảo trợ xã hội, đại diện các hội nghề nghiệp trong lĩnh vực y tế và một số cơ sở y tế ngoài công lập cùng đại diện các cơ quan quản lý liên quan. Hoạt động nhằm phát huy vai trò đại diện, lắng nghe và giám sát của cơ quan dân cử, kịp thời nắm bắt những vấn đề từ thực tiễn hoạt động của ngành y tế, góp phần hoàn thiện chính sách, tạo điều kiện để đội ngũ y tế yên tâm công tác, gắn bó lâu dài với sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Các đại biểu dự hội nghị - Ảnh: KỲ PHONG