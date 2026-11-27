Các đại biểu bấm nút phát động hưởng ứng Ngày bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD) toàn cầu 2026 - Ảnh: BVCC

Ngày 27-11, Bệnh viện Bạch Mai tổ chức lễ mít tinh và hội thảo khoa học hưởng ứng Ngày Bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD) toàn cầu năm 2026, với chủ đề "Chẩn đoán sớm, quản lý sớm vì một cuộc sống tốt đẹp hơn".

Nguyên nhân gây tử vong thứ ba toàn cầu

Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Y tế Đào Xuân Cơ cho biết, nhiều năm công tác trong lĩnh vực hồi sức cấp cứu, ông từng trực tiếp điều trị nhiều người bệnh mắc bệnh mạn tính trong tình trạng suy hô hấp nặng, phải thở máy, thậm chí không qua khỏi.

Điều khiến ông trăn trở là không ít trường hợp có thể giảm nguy cơ diễn biến nặng nếu được phát hiện sớm, điều trị đúng và quản lý tốt ngay từ cộng đồng, gia đình.

Theo Thứ trưởng, một ca COPD nặng không chỉ đặt ra thách thức đối với năng lực hồi sức cấp cứu mà còn phản ánh hiệu quả của cả hệ thống dự phòng, phát hiện sớm và quản lý bệnh mạn tính.

COPD không đơn thuần là bệnh lý của hệ hô hấp mà còn tạo gánh nặng kinh tế, an sinh xã hội và ảnh hưởng đến chất lượng nguồn nhân lực.

Theo thống kê, Việt Nam hiện có khoảng 2,2 triệu người đang sống chung với COPD, tỉ lệ mắc bệnh ở người từ 40 tuổi trở lên khoảng 4,2%. Đây là căn bệnh đứng thứ ba trong các nguyên nhân gây tử vong trên toàn cầu và tại Việt Nam.

Không chỉ điều trị triệu chứng, cần quản lý người bệnh lâu dài

Thứ trưởng Cơ cho hay công tác phòng, chống COPD cần được triển khai từ trước khi người dân mắc bệnh, thông qua kiểm soát các yếu tố nguy cơ như hút thuốc lá chủ động, hút thuốc thụ động, ô nhiễm không khí và các yếu tố có hại trong môi trường lao động.

Bên cạnh đó, lồng ghép sàng lọc COPD vào khám sức khỏe định kỳ, gắn sàng lọc với chẩn đoán xác định và quản lý lâu dài.

Chuẩn hóa chẩn đoán bằng đo chức năng hô hấp sau dùng thuốc giãn phế quản; cá thể hóa điều trị và hướng dẫn người bệnh sử dụng đúng dụng cụ hít. Quản lý COPD cần kết hợp điều trị bằng thuốc với dinh dưỡng, phục hồi chức năng hô hấp, chăm sóc tại nhà và tiêm chủng theo khuyến cáo.

Rà soát, tháo gỡ khó khăn về thuốc, trang thiết bị, nhân lực và cơ chế thanh toán bảo hiểm y tế cho tuyến cơ sở. Kế hoạch triển khai cần có chỉ tiêu cụ thể, phân công rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ thời gian và rõ kết quả.

Người dân khám, tầm soát bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính tại Bệnh viện Bạch Mai - Ảnh: BVCC

Đại diện Tổ chức Y tế thế giới (WHO) tại Việt Nam cũng nhấn mạnh yêu cầu phát hiện sớm và quản lý COPD lâu dài. WHO cho biết hút thuốc lá vẫn là yếu tố nguy cơ hàng đầu gây COPD, chiếm khoảng 75% số trường hợp mắc bệnh tại nhiều quốc gia.

Bên cạnh đó, ô nhiễm không khí và tiếp xúc với các tác nhân có hại trong môi trường lao động cũng cần được kiểm soát.

Bệnh viện Bạch Mai đã triển khai các hoạt động phòng, chống COPD và hen phế quản trong nhiều năm qua, tập trung vào đào tạo, chuyển giao chuyên môn, sàng lọc và quản lý người bệnh tại tuyến cơ sở.

Năm 2025, chương trình sàng lọc tiếp tục được triển khai tại 18 xã, phường, với 5.296 người có yếu tố nguy cơ cao được khám sàng lọc, 2.261 người được đo chức năng hô hấp và 616 người được phát hiện mắc bệnh, được đưa vào quản lý tại địa phương.

Trong đó, khoảng 30% số người có nguy cơ cao được đo chức năng hô hấp được phát hiện mắc COPD mà trước đó chưa từng được chẩn đoán. Điều này cho thấy vai trò quan trọng của việc chủ động tiếp cận và sàng lọc các nhóm nguy cơ tại cộng đồng.

Theo PGS.TS Vũ Văn Giáp, Phó Giám đốc phụ trách, điều hành Bệnh viện Bạch Mai, tinh thần của ngày COPD toàn cầu năm nay cần được cụ thể hóa bằng ba yêu cầu: sớm hơn, chủ động hơn và liên tục hơn.

Người bệnh cần được nhận diện, chẩn đoán từ sớm; chủ động dự phòng đợt cấp, cai thuốc lá, tiêm chủng và phục hồi chức năng hô hấp; đồng thời được kết nối chăm sóc từ bệnh viện đến cộng đồng, từ điều trị đợt cấp đến quản lý ổn định lâu dài.