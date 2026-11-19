Talkshow “Bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính: Nhận diện sớm, chẩn đoán đúng và quản lý liên tục để sống khỏe hơn”

Ngày 18-11, Báo Điện tử Tuổi Trẻ tổ chức talkshow về bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD). Chương trình cung cấp kiến thức về nhận diện sớm, chẩn đoán, quản lý và điều trị bệnh; đồng thời cập nhật các giải pháp chăm sóc sức khỏe hô hấp nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng.

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