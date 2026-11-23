Ông Lê Văn Minh - Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM (trái) cùng Tổng giám đốc Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình TP.HCM Lê Văn Minh (phải) trao giải nhất cuộc thi thiết kế logo cho họa sĩ Lê Cao Nhân - Ảnh: VĂN TRUNG

Sáng 23-11, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình TP.HCM tổ chức lễ công bố logo, bộ nhận diện thương hiệu và ra mắt trang thông tin điện tử tổng hợp hmg.org.vn, tại Báo Sài Gòn Giải Phóng.

Họa sĩ Lê Cao Nhân đoạt giải nhất

Đây là bước hoàn thiện hệ thống nhận diện thống nhất của Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình TP.HCM sau gần 5 tháng hoạt động, đồng thời mở thêm kênh thông tin chính thống trên không gian mạng.

Tham dự có ông Trần Trọng Dũng - Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam phụ trách phía Nam; ông Lê Văn Minh - Thành ủy viên, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM; ông Nguyễn Ngọc Hồi - Phó giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM...

Ông Lê Văn Minh - Tổng giám đốc Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình TP.HCM - cho biết cuộc thi thiết kế dành cho cán bộ, viên chức, người lao động của cơ quan. Hội đồng giám đốc chấm 60 phương án của 22 tác giả, trao 1 giải nhất, 1 giải nhì, 1 giải ba và 3 giải khuyến khích.

"Chúng tôi kỳ vọng logo và bộ nhận diện thương hiệu sẽ trở thành dấu ấn riêng giúp công chúng nhận biết rõ hơn về cơ quan trên các nền tảng báo chí, truyền thông.

Logo và bộ nhận diện thương hiệu mang nhiều ý nghĩa, khẳng định được hình ảnh của một cơ quan báo chí đa phương tiện năng động, hiện đại, chuyên nghiệp, đổi mới, sáng tạo và có sự gắn bó với quá trình phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của TP.HCM", ông Lê Văn Minh nói.

Ông Lê Văn Minh - Tổng giám đốc Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình TP.HCM - phát biểu - Ảnh: VĂN TRUNG

Họa sĩ Lê Cao Nhân chia sẻ ý nghĩa của logo - Ảnh: VĂN TRUNG

Ban tổ chức trao giải nhất cho họa sĩ Lê Cao Nhân (Đài Phát thanh và Truyền hình TP.HCM). Thiết kế logo này được chọn làm biểu trưng chính thức của Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình TP.HCM.

Theo tác giả, logo gồm ba thành tố: Khối chữ HMG - viết tắt tên giao dịch tiếng Anh Ho Chi Minh City Media, thể hiện định hướng hội nhập, tham gia truyền thông quốc tế.

Các ô mở đa sắc tượng trưng hệ sinh thái báo chí đa phương tiện, đa nền tảng; đồng thời gợi hình phím điều khiển số và những ô cửa sáng đèn của đô thị thông minh, nơi hội tụ thông tin từ mọi mặt đời sống.

Các vòng tròn đồng tâm biểu thị sóng phát thanh, truyền hình và dòng chảy thông tin lan tỏa; độ dày, khoảng cách biến thiên tạo cảm giác chuyển động, đổi mới không ngừng.

Ban tổ chức trao giải nhì, ba và khuyến khích cho các tác giả - Ảnh: VĂN TRUNG

Clip giới thiệu cơ quan và cuộc thi thiết kế logo, bộ nhận diện thương hiệu - Nguồn: BTC

TP.HCM thêm thông tin chính thống

Dịp này, các đại biểu bấm nút khởi động Trang thông tin điện tử tổng hợp của Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình TP.HCM tại địa chỉ hmg.org.vn.

Ban tổ chức cho biết trang thông tin điện tử tổng hợp được thiết kế hiện đại, tích hợp nhiều loại hình nội dung, với các chuyên mục: thời sự, TP.HCM, kinh tế, xã hội, an ninh - quốc phòng, đô thị, chuyển đổi số và truyền thông. Đây là kênh tổng hợp thông tin chính thống, kịp thời, phục vụ cán bộ, đội viên, nhân dân thành phố và bạn đọc cả nước.

Các đại biểu thực hiện nghi thức ra mắt trang thông tin điện tử tổng hợp hmg.org.vn - Ảnh: VĂN TRUNG

"Một thương hiệu có giá trị không chỉ tạo nên từ một biểu tượng đẹp hay một hệ thống nhận diện đồng bộ, mà quan trọng hơn là những giá trị thực chất được xây dựng, gìn giữ, khẳng định qua từng sản phẩm báo chí, từng hoạt động và từng đóng góp của cơ quan đối với xã hội.

Logo, bộ nhận diện thương hiệu được công bố hôm nay cũng đặt ra trách nhiệm đối với mỗi cán bộ, viên chức, người làm báo, người lao động trong toàn hệ thống Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình TP.HCM cùng giữ gìn, sử dụng thống nhất và không ngừng bồi đắp uy tín, hình ảnh của cơ quan chúng ta", Tổng giám đốc Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình TP.HCM Lê Văn Minh nhấn mạnh.

Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình TP.HCM trực thuộc Thành ủy TP.HCM, chính thức đi vào hoạt động từ ngày 1-7-2026, bao gồm Báo Sài Gòn Giải Phóng, Báo điện tử Tuổi Trẻ, Đài Phát thanh và Truyền hình TP.HCM, Trung tâm Đào tạo và Truyền thông cùng các phòng, ban chức năng.

Clip ra mắt trang thông tin điện tử tổng hợp - Nguồn: BTC

Logo đoạt giải nhất của họa sĩ Lê Cao Nhân - Ảnh: VĂN TRUNG

Các đại biểu tham dự lễ công bố logo, bộ nhận diện thương hiệu và ra mắt trang thông tin điện tử tổng hợp của Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình TP.HCM - Ảnh: VĂN TRUNG