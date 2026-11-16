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Thành lập Đoàn Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình TP.HCM

tác giả
KIM ANH
KIM ANH
KIM ANH

Sáng 16-11, Đảng ủy Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình TP.HCM tổ chức lễ trao quyết định thành lập và chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình TP.HCM giai đoạn lâm thời.

Thành lập Đoàn Cơ quan Báo và Phát thanh , Truyền hình tp . Hcm: Bước tiến mới cho nhịp sống trẻ - Ảnh 1.

Lãnh đạo cùng các bạn đoàn viên thanh niên trong buổi ra mắt Đoàn Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình TP.HCM - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Từ 22 chi đoàn với 323 đoàn viên, nay lực lượng đoàn viên được kết nối trong một tổ chức Đoàn thống nhất, tạo điều kiện phát huy sức trẻ, tinh thần sáng tạo và trách nhiệm xã hội của đội ngũ người làm báo trẻ trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn cũng như các hoạt động vì cộng đồng.

Đoàn các cơ quan Đảng TP.HCM công bố quyết định thành lập tổ chức Đoàn và chỉ định Ban Chấp hành lâm thời gồm 9 thành viên. Anh Nguyễn Trần Minh Trí giữ nhiệm vụ Bí thư Đoàn cơ quan.

Đưa sức trẻ vào từng sản phẩm báo chí

Thành lập Đoàn Cơ quan Báo và Phát thanh , Truyền hình tp . Hcm: Bước tiến mới cho nhịp sống trẻ - Ảnh 2.

Chị Lê Thị Thu Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ Thành đoàn, Bí thư Đoàn các cơ quan Đảng TP.HCM, phát biểu giao nhiệm vụ Ban Chấp hành lâm thời Đoàn cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình TP.HCM - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Phát biểu tại đây, chị Lê Thị Thu Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ Thành đoàn, Bí thư Đoàn các cơ quan Đảng TP.HCM, nhấn mạnh đây là lần đầu tiên tuổi trẻ cơ quan báo chí, phát thanh và truyền hình chủ lực của thành phố cùng chung một mái nhà, thống nhất về tổ chức, ý chí và hành động.

Theo chị Thủy, thời gian qua, đoàn viên thanh niên các đơn vị báo chí luôn có mặt trên những tuyến đầu thông tin, tích cực tham gia các hoạt động vì cộng đồng. Bước vào giai đoạn mới, tổ chức Đoàn cần phát huy đặc thù nghề nghiệp, gắn hoạt động phong trào với nhiệm vụ chuyên môn, để mỗi chương trình, phần việc thanh niên đều mang lại giá trị thiết thực.

Chị Thủy đề nghị Ban Chấp hành lâm thời chú trọng giáo dục lý luận chính trị, bản lĩnh nghề nghiệp cho đoàn viên. Người làm báo, phát thanh, truyền hình trẻ trước hết phải là những chiến sĩ trên mặt trận tư tưởng, văn hóa của Đảng. Việc học tập lý luận chính trị cần được đổi mới, gắn với thực tiễn công việc và quá trình sản xuất các tác phẩm báo chí.

Bên cạnh đó, tổ chức Đoàn cần kế thừa, phát huy những mô hình hiệu quả đã được triển khai tại các đơn vị như Đường cờ Tổ quốc, Hành trình đi để tự hào, Ngày hội sức khỏe tâm thần.

Đây không chỉ là hoạt động kết nối đoàn viên mà còn giúp phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên trẻ đến gần hơn với đời sống người dân, có thêm chất liệu thực tế cho các tác phẩm báo chí.

Một nhiệm vụ khác được đặt ra là chủ động triển khai các hoạt động định hướng giá trị văn hóa, xây dựng chuyên mục, chương trình phát thanh, truyền hình và sản phẩm báo chí số về hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam.

Thành lập Đoàn Cơ quan Báo và Phát thanh , Truyền hình tp . Hcm: Bước tiến mới cho nhịp sống trẻ - Ảnh 3.

Ban chấp hành lâm thời Đoàn cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình TP.HCM ra mắt nhận nhiệm vụ - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Tạo môi trường để người trẻ rèn luyện, cống hiến

Thành lập Đoàn Cơ quan Báo và Phát thanh , Truyền hình tp . Hcm: Bước tiến mới cho nhịp sống trẻ - Ảnh 4.

Ông Lê Văn Minh, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình TP.HCM, phát biểu tại chương trình - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Phát biểu giao nhiệm vụ, ông Lê Văn Minh, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình TP.HCM, cho biết từ khi cơ quan chính thức thành lập ngày 1-7-2026, việc củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy và các tổ chức chính trị - xã hội được triển khai từng bước. Việc thành lập Đoàn thanh niên là một dấu mốc quan trọng trong quá trình ổn định và phát triển của cơ quan.

Theo ông Minh, ba đơn vị báo chí gồm Đài Phát thanh và Truyền hình TP.HCM, Báo Sài Gòn Giải PhóngBáo điện tử Tuổi Trẻ có đặc thù hoạt động khác nhau, đòi hỏi đội ngũ cán bộ Đoàn, đoàn viên phải năng động, nhạy bén, sáng tạo và không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn.

Ông mong muốn Ban Chấp hành lâm thời sớm ổn định tổ chức, xây dựng môi trường rèn luyện, cống hiến cho đoàn viên, thanh niên; đồng thời tổ chức nhiều hoạt động phong phú, gắn phong trào thanh niên với việc nâng cao chất lượng chuyên môn nghiệp vụ.

Đặc biệt, cấp ủy các đơn vị cần quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi để cán bộ, chuyên viên, viên chức và người lao động trẻ tham gia hoạt động Đoàn. Qua đó, tổ chức Đoàn không chỉ là nơi tập hợp thanh niên mà còn góp phần nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị.

Thay mặt Ban Chấp hành lâm thời, anh Nguyễn Trần Minh Trí phát biểu nhận nhiệm vụ, bày tỏ quyết tâm cùng tập thể đoàn kết, xây dựng tổ chức Đoàn ngày càng vững mạnh, phát huy vai trò xung kích, sáng tạo của tuổi trẻ trong thực hiện nhiệm vụ của cơ quan.

Thành lập Đoàn Cơ quan Báo và Phát thanh , Truyền hình tp . Hcm: Bước tiến mới cho nhịp sống trẻ - Ảnh 5.

Anh Nguyễn Trần Minh Trí giữ nhiệm vụ Bí thư Đoàn cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình TP.HCM - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Thành lập Đoàn Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình TP.HCM - Ảnh 2.Đảng ủy Các cơ quan Đảng TP.HCM tuyên dương 69 điển hình dân vận khéo

Nhân kỷ niệm 96 năm Ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng (15-10-1930 - 15-10-2026), Đảng ủy Các cơ quan Đảng TP.HCM khen thưởng 28 tập thể và 41 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào 'Dân vận khéo' năm 2026.

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KIM ANH
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    Chủ đề: HTV Đoàn thanh niên Báo Tuổi Trẻ TP.HCM Sài Gòn Giải Phóng

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