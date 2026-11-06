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Hội nghị lần thứ 6 BCH Đảng bộ các cơ quan Đảng TP.HCM: Chú trọng nhiệm vụ chuyển đổi số

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CHÂU TUẤN
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CHÂU TUẤN
CHÂU TUẤN
KỲ PHONG
KỲ PHONG

Chiều 6-11, Đảng bộ các cơ quan Đảng TP.HCM tổ chức Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Đảng bộ khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030 (mở rộng), tập trung đánh giá kết quả việc xây dựng Đảng 9 tháng đầu năm và nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2026.

Hội nghị lần thứ sáu Đảng bộ các cơ quan Đảng TP.HCM - Ảnh 1.

Đảng bộ các cơ quan Đảng TP.HCM tổ chức Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Đảng bộ khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030 (mở rộng) chiều 6-11 - Ảnh: TRÍ ĐỨC

Chủ trì hội nghị có ông Lê Quốc Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư thường trực Thành ủy TP.HCM, Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng TP.HCM; ông Nguyễn Khoa Hải, Thành ủy viên, Phó Bí thư Đảng ủy các cơ quan đảng TP.HCM; bà Lê Thị Hồng Nga, Phó Bí thư, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy các cơ quan Đảng TP.HCM.

Tham dự hội nghị còn có đại diện lãnh đạo các cơ quan chuyên trách tham mưu giúp việc của Thành ủy, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy; Phó Bí thư, Bí thư các chi đảng bộ trực thuộc, thường trực các đoàn thể trực thuộc Đảng bộ.

Tại hội nghị, Phó Bí thư đảng ủy các cơ quan đảng TP.HCM Lê Thị Hồng Nga cho biết theo báo cáo, trong 10 tháng đầu năm, Đảng ủy các cơ quan Đảng TP.HCM đã tập trung chỉ đạo các cấp ủy, chi bộ cơ sở quán triệt các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương và Thành ủy; lãnh đạo thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, kiểm tra, giám sát. Công tác phát triển đảng viên cũng đạt kết quả tích cực.

Từ đầu năm đến nay, Đảng bộ đã kết nạp 152 đảng viên mới, so với chỉ tiêu 150 đảng viên. Chỉ tiêu này được đề xuất giảm 40 so với số được giao đầu năm, sau khi sắp xếp, thành lập một số tổ chức Đảng mới.

Bên cạnh kết quả đạt được, vẫn có một số hạn chế như chuyển đổi số và cập nhật dữ liệu đảng viên ở một số cơ sở còn chậm. Công tác kiểm tra, giám sát tại một số Đảng bộ trực thuộc chưa đúng tiến độ; việc đánh giá cán bộ, công chức theo tiêu chí KPI trên phần mềm còn chậm.

Trong chương trình làm việc quý 4, Đảng ủy tiếp tục trình đề án thành lập Ban Xây dựng Đảng và đề án vị trí việc làm, cơ cấu ngạch công chức. 

Đồng thời, tập trung hoàn thiện các bước số hóa hồ sơ, báo cáo kết quả định kỳ, dự kiến hoàn thành trong tháng 11.

Hội nghị cũng xem xét dự thảo quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2025-2030, trong đó bổ sung, điều chỉnh một số nội dung về nhiệm vụ, quyền hạn của Thường trực và các Phó Bí thư Đảng ủy.

Hội nghị lần thứ sáu Đảng bộ các cơ quan Đảng TP.HCM - Ảnh 2.

Ông Nguyễn Khoa Hải, Thành ủy viên, Phó Bí thư Đảng ủy các cơ quan đảng TP.HCM, phát biểu - Ảnh: TRÍ ĐỨC

Hội nghị lần thứ sáu Đảng bộ các cơ quan Đảng TP.HCM - Ảnh 3.

Ông Tăng Hữu Phong, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM, phát biểu - Ảnh: TRÍ ĐỨC

Hội nghị lần thứ sáu Đảng bộ các cơ quan Đảng TP.HCM - Ảnh 4.

Ông Nguyễn Khắc Văn, Phó Tổng giám đốc Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình TPHCM, Bí thư Đảng ủy, Tổng biên tập Báo Sài Gòn Giải Phóng, phát biểu - Ảnh: TRÍ ĐỨC

Hội nghị lần thứ sáu Đảng bộ các cơ quan Đảng TP.HCM thảo luận nhiệm vụ trọng tâm cuối năm - Ảnh 6.Phó bí thư thường trực Lê Quốc Phong: Phường Xuân Hòa phải thí điểm quản lý biên chế bằng cách làm mới

Phó bí thư thường trực Thành ủy TP.HCM Lê Quốc Phong nhìn nhận Xuân Hòa là phường trung tâm TP.HCM, do đó phải đề xuất những giải pháp, cách làm mới trong công tác quản lý, sắp xếp biên chế, từ đó có thể thí điểm, nhân rộng.

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CHÂU TUẤN - KỲ PHONG
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    Chủ đề: Thành ủy TP.HCM Lê Quốc Phong Ban chấp hành Đảng bộ số hóa TP Hồ Chí Minh Ban Tuyên giáo Thành uỷ TP. HCM

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