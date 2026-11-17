Chiều 17-11, sau tọa đàm "Báo chí hiện đại trong kỷ nguyên số: Xu hướng phát triển và yêu cầu đổi mới nguồn nhân lực", Trung tâm Đào tạo và Truyền thông thuộc Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình TP.HCM đã ký thỏa thuận hợp tác với các trường đại học và học viện trong việc phối hợp đào tạo kỹ năng số, chia sẻ nguồn lực.

Báo chí không thể đứng ngoài cuộc chơi của nhà sáng tạo nội dung

Theo đó, Trung tâm Đào tạo và Truyền thông thuộc Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình TP.HCM đã ký kết hợp tác với Trường đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia TP.HCM; Khoa Truyền thông sáng tạo thuộc Trường Đại học Nguyễn Tất Thành và Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông.

Phó chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Trần Trọng Dũng - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Trước đó, phát biểu trong phần tọa đàm, nhà báo Trần Trọng Dũng, Phó chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, nhấn mạnh yêu cầu sử dụng AI có trách nhiệm và cho biết ngày 21-6-2026, Hội Nhà báo Việt Nam đã công bố 10 quy ước về sử dụng AI trong báo chí.

Theo ông Dũng, nguyên tắc cốt lõi là AI chỉ đóng vai trò công cụ hỗ trợ, nhà báo phải giữ quyền kiểm soát, thẩm định thông tin, bảo đảm đạo đức và chịu trách nhiệm cuối cùng về sản phẩm của mình.

Đặc biệt, nhà báo không được xem AI là nguồn tin. Mọi thông tin, số liệu, trích dẫn, nhận định do AI cung cấp đều phải được kiểm chứng từ nguồn xác thực.

Không đăng nguyên bản nội dung AI tạo ra khi chưa qua biên tập, thẩm định và phê duyệt.

Ông cũng lưu ý việc không đưa tài liệu mật, bản thảo chưa công bố, dữ liệu nguồn tin và thông tin nội bộ lên các hệ thống AI công cộng; phải tôn trọng bản quyền, minh bạch việc sử dụng AI và kiểm chứng nhiều lớp đối với nội dung nhạy cảm.

“Có những đề tài rất rủi ro, liên quan đến chủ quyền quốc gia, đối ngoại, chính sách đối ngoại, bí mật quốc gia. Vì vậy, phải xác định rõ thẩm quyền và trách nhiệm của từng cấp quản lý trong tòa soạn đối với sản phẩm báo chí trước khi xuất bản”, ông Dũng nói.

Theo ông, Hội Nhà báo Việt Nam đã tổ chức ba hội thảo tại miền Bắc, Hà Nội, Đà Nẵng và TP.HCM để lấy ý kiến xây dựng sổ tay, cẩm nang sử dụng AI trong hoạt động báo chí. Dự kiến tháng 12-2026, tại Đại hội Hội Nhà báo Việt Nam nhiệm kỳ 2026 - 2031, cẩm nang khoảng 40 trang sẽ được công bố.

Một vấn đề khác được ông Dũng đặc biệt nhấn mạnh là phải đổi mới đào tạo theo hướng thực chiến. Sinh viên cần được tiếp cận môi trường tòa soạn, tham gia họp ban, đi thực tế cùng phóng viên, được giao việc và đánh giá sản phẩm thay vì chỉ học lý thuyết.

Ông đánh giá mô hình đưa sinh viên vào tòa soạn của Báo Tuổi Trẻ là cách làm thiết thực, đồng thời mong muốn mở rộng mô hình này đến HTV, VTV và các cơ quan báo chí khác.

Đáng chú ý, ông Dũng đề xuất các đơn vị tham gia ký kết hợp tác cần xây dựng một báo cáo đánh giá về báo chí TP.HCM sau một năm triển khai.

Báo cáo cần dựa trên khảo sát nhà báo, học viên và cơ quan báo chí để nhận diện xu hướng, nhu cầu đào tạo, những kỹ năng còn thiếu và hiệu quả thực tế sau đào tạo.

TP.HCM thành lập liên minh truyền thông, mở các khóa đào tạo, cấp chứng chỉ ngành truyền thông số

Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM Nguyễn Ngọc Hồi - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Ở góc độ quản lý nhà nước, ông Nguyễn Ngọc Hồi, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM, cho rằng AI là công cụ không thể cấm, vấn đề không nằm ở việc có sử dụng hay không, mà là người sử dụng có đủ kiến thức để kiểm soát hay không.

“Nếu AI soạn một bài viết mà người sử dụng không có đủ kiến thức để thẩm định đúng hay sai thì đó mới là vấn đề đáng lo ngại”, ông Hồi nói.

Ông cho rằng báo chí cần đẩy mạnh ứng dụng AI trong tổng hợp thông tin, chuyển giọng nói thành văn bản, đề xuất tiêu đề và nhiều công đoạn khác. Tuy nhiên, mức độ ứng dụng phải phụ thuộc vào năng lực người làm báo và quy định của từng tòa soạn.

Đề cập xu hướng phát triển, ông Hồi nhấn mạnh báo chí không thể đứng ngoài không gian mạng và hệ sinh thái sáng tạo nội dung. Ông dẫn chứng có công ty quản lý mạng đa kênh đạt 873 triệu lượt theo dõi, mỗi tháng đạt khoảng 1 tỉ lượt xem.

Trường đại học Nguyễn Tất Thành ký với Trung tâm Đào tạo và Truyền thông - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Theo ông Hồi, đây là thực tế đặt ra yêu cầu mới cho cả cơ quan báo chí lẫn các nhà sáng tạo nội dung. Nhà sáng tạo cần được đào tạo kiến thức nền tảng, kỹ năng nghề nghiệp và biên tập báo chí; ngược lại, người làm báo cũng cần học cách tiếp cận công chúng, phát triển người xem từ các nền tảng số.

Ông cho biết Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM đang thành lập liên minh truyền thông, lựa chọn một số trường đại học để phối hợp mở các khóa đào tạo, cấp chứng chỉ và tiến tới nghiên cứu mở mã ngành truyền thông số.

Ông cũng đề xuất sinh viên không chỉ thực tập tại cơ quan báo chí mà có thể đến các nền tảng, công ty quản lý mạng đa kênh để tìm hiểu cách sản xuất nội dung, vận hành và tiếp cận công chúng.

“Vấn đề đau đầu nhất không phải là nhà báo sử dụng AI, mà là làm thế nào để báo chí phát triển và thích ứng với xu hướng mới”, ông Hồi nhấn mạnh.

Theo ông, báo chí không chỉ cần có thông tin mà còn phải tìm cách để thông tin được lan truyền rộng rãi. “Chúng ta chỉ có thông tin thôi nhưng không được lan truyền nhiều thì hiệu quả cũng không cao”.