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Chuyện thật như đùa: Mỗi ngày ăn một cây mía để chữa tiểu đường, rồi nhập viện tưởng đột quỵ

tác giả
DƯƠNG LIỄU
DƯƠNG LIỄU
DƯƠNG LIỄU

Mỗi ngày, người đàn ông ăn một cây mía với mục đích chữa bệnh đái tháo đường. Sau đó, người này nhập viện trong tình trạng tê người, khó nói, được người nhà đưa đi khám do nghi ngờ đột quỵ.

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Bác sĩ khuyến cáo không dùng mía để chữa đái tháo đường - Ảnh minh họa

Ăn mía để chữa tiểu đường rồi nhập viện

ThS.BS Đoàn Dư Mạnh, thành viên Hội Bệnh mạch máu Việt Nam, cho biết vừa tiếp nhận nam bệnh nhân (66 tuổi, trú tỉnh Phú Thọ) có tiền sử đái tháo đường nhiều năm.

Thời gian gần đây, sau khi nghe thông tin trên mạng xã hội cho rằng "ăn mía, uống nước mía có thể chữa bệnh tiểu đường", người đàn ông này đã thay đổi thói quen ăn uống. Mỗi ngày, ông đều ăn một cây mía với hy vọng cải thiện tình trạng bệnh.

Khi xuất hiện biểu hiện tê người, nói khó, bệnh nhân được người nhà đưa đi khám do nghi ngờ đột quỵ. Tại bệnh viện, bệnh nhân được xác định không phải đột quỵ. Trong khi đó, kết quả kiểm tra cho thấy đường huyết lên tới 18 mmol/L.

Theo các chuyên gia, mía chứa lượng đường đáng kể, không có tác dụng thay thế thuốc điều trị đái tháo đường. Việc ăn mía hoặc uống nước mía thường xuyên, đặc biệt với lượng lớn, có thể khiến người bệnh khó kiểm soát đường huyết.

Bác sĩ Mạnh cho biết một cây mía tươi ước tính chứa 17% trọng lượng là đường.

Vì vậy, người mắc đái tháo đường cần kiểm soát lượng đường và carbohydrate nạp vào cơ thể, tuân thủ phác đồ điều trị và tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi thay đổi chế độ ăn uống.

Trước đó, Bệnh viện Nội tiết Trung ương cũng từng tiếp nhận bệnh nhân nữ 69 tuổi (Hà Nội) nhập viện nguy kịch sau khi uống 3 ly nước mía mỗi ngày, sáng ăn cơm với 3 thìa đường để điều trị đái tháo đường.

Sau 3 tháng điều trị bằng phương pháp "tự nhiên", bệnh nhân giảm tới 10kg, khát nước dữ dội, uống nước nhiều, tiểu nhiều, xuất hiện tình trạng mờ mắt, mệt mỏi, kiệt sức.

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Lấy máu đầu ngón tay để kiểm tra đường huyết tại nhà - Ảnh minh họa

Đái tháo đường là bệnh mạn tính, cần theo dõi lâu dài

Theo bác sĩ Nguyễn Thị Lựu, khoa thận - tiết niệu Bệnh viện Nội tiết Trung ương, đái tháo đường là bệnh mạn tính, đòi hỏi phải theo dõi lâu dài, kiểm soát chặt chẽ và phối hợp nhiều phương pháp: dùng thuốc, dinh dưỡng, vận động, kiểm tra định kỳ và điều trị biến chứng nếu có.

Không có bất kỳ loại nước uống hay "mẹo dân gian" nào có thể thay thế được vai trò của insulin và các thuốc hạ đường huyết đã được nghiên cứu kiểm nghiệm lâm sàng. Người bệnh cần hiểu rằng không có phương pháp nào thay thế điều trị chính thống trong bệnh đái tháo đường.

Tái khám đúng hẹn, theo dõi đường huyết thường xuyên, kiểm soát huyết áp, mỡ máu và điều chỉnh lối sống mới là cách bền vững để sống khỏe.

Việc tự ý thay đổi chế độ ăn uống, bỏ thuốc hoặc thay thế phương pháp điều trị đã được bác sĩ chỉ định có thể khiến bệnh khó kiểm soát và làm tăng nguy cơ biến chứng.

Các chuyên gia khuyến cáo, người thừa cân, béo phì, ít vận động, tăng huyết áp, rối loạn mỡ máu hoặc có người thân mắc đái tháo đường nên chủ động kiểm tra đường huyết. Người từ 35 tuổi trở lên cũng cần quan tâm sàng lọc, đặc biệt khi có thêm các yếu tố nguy cơ.

Với người đã được chẩn đoán mắc bệnh, việc kiểm soát đường huyết cần dựa trên phác đồ điều trị, chế độ dinh dưỡng phù hợp và hoạt động thể lực theo hướng dẫn của nhân viên y tế. Không nên tự ý áp dụng các phương pháp chữa bệnh được lan truyền trên mạng xã hội khi chưa có bằng chứng khoa học.

- Ảnh 3.Không béo, ít ăn ngọt, ăn nhiều rau xanh, sao vẫn có chỉ số đường huyết lúc đói ở mức rất cao?

Có người ngạc nhiên mình nhiều năm duy trì cân nặng ở mức lý tưởng so với chiều cao, ăn nhiều rau xanh, trái cây và ít ăn đồ ngọt, bất ngờ phát hiện đường huyết lúc đói ở mức rất cao.

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DƯƠNG LIỄU
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    Chủ đề: Tiểu đường đột quỵ Đái tháo đường bệnh mạn tính

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