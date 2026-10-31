Không béo, ít ăn ngọt, ăn nhiều rau xanh, sao vẫn có chỉ số đường huyết lúc đói ở mức rất cao?

Dù thân hình mảnh mai vẫn có thể mắc đái tháo đường do nhiều yếu tố khác - Ảnh minh họa

Theo bác sĩ, đái tháo đường không chỉ liên quan đến béo phì hay ăn nhiều đường, mà còn có nhiều yếu tố nguy cơ khác.

Người không béo vẫn có nguy cơ mắc bệnh đái tháo đường

Một người chia sẻ bản thân nhiều năm duy trì cân nặng ở mức lý tưởng, thường ăn nhiều rau xanh, trái cây, uống nhiều nước, ít ăn đồ ngọt và mỗi sáng chỉ uống một ly cà phê sữa. Tuy nhiên kết quả xét nghiệm cho thấy glucose máu đạt 251 mg/dL, tương đương 13,9 mmol/L, cao hơn đáng kể so với ngưỡng chẩn đoán đái tháo đường được ghi trên phiếu xét nghiệm.

Trước kết quả này, người này bày tỏ bất ngờ vì cho rằng mình không có những thói quen thường được liên hệ với bệnh đái tháo đường. Tuy nhiên người này cũng thừa nhận ít vận động, ăn uống không đúng bữa và thường thức khuya.

Trường hợp trên đặt ra câu hỏi: Vì sao người không thừa cân, ít ăn đồ ngọt vẫn có thể mắc đái tháo đường?

Trao đổi với Tuổi Trẻ, bác sĩ Đoàn Dư Mạnh, thành viên Hội Bệnh mạch máu Việt Nam, cho hay nguyên nhân gây đái tháo đường rất đa dạng, không thể chỉ dựa vào cân nặng hay lượng đồ ngọt tiêu thụ để đánh giá nguy cơ mắc bệnh.

Ngoài tình trạng thừa cân, béo phì và chế độ ăn uống, yếu tố di truyền cũng có thể đóng vai trò quan trọng. Bên cạnh đó, một số bệnh lý liên quan đến tuyến tụy và tình trạng rối loạn dung nạp glucose cũng cần được xem xét khi đánh giá nguyên nhân tăng đường huyết.

"Vì vậy việc một người có vóc dáng gầy, ít ăn đồ ngọt không đồng nghĩa với việc người đó không có nguy cơ mắc đái tháo đường", bác sĩ Mạnh cho hay.

Ít vận động, thức khuya cũng là những yếu tố nguy cơ

Bên cạnh đó, bác sĩ Mạnh nhận định việc có thói quen ít vận động, ăn uống không đúng bữa và thức khuya "là những yếu tố nguy cơ có thể ảnh hưởng đến sức khỏe chuyển hóa".

"Lối sống thiếu vận động, sinh hoạt không điều độ có thể liên quan đến nhiều vấn đề sức khỏe, trong đó có rối loạn chuyển hóa, bệnh tim mạch và rối loạn nội tiết.

Tuy nhiên không thể từ một vài thói quen sinh hoạt mà kết luận đó là nguyên nhân trực tiếp khiến một người mắc đái tháo đường.

Để đánh giá đầy đủ, cần xem xét tiền sử gia đình, tình trạng sức khỏe, các bệnh lý đi kèm và kết quả thăm khám, xét nghiệm", bác sĩ Mạnh khuyến cáo.

Đặc biệt, đường huyết tăng cao không phải lúc nào cũng đi kèm với biểu hiện thừa cân, béo phì. Do đó người có cân nặng bình thường vẫn cần chú ý các dấu hiệu bất thường và chủ động kiểm tra sức khỏe khi có nguy cơ.

Bên cạnh đó bác sĩ khuyến cáo nếu xuất hiện khát nhiều, tiểu nhiều, sụt cân không rõ nguyên nhân,…. cần đi khám sớm. Trường hợp đường huyết cao kèm nôn ói, đau bụng, thở nhanh sâu, lơ mơ hoặc rối loạn ý thức cần được cấp cứu vì có thể là dấu hiệu của biến chứng cấp tính.

Các chuyên gia khuyến cáo không nên chỉ dựa vào cân nặng, thói quen ăn ngọt hay cảm giác cơ thể khỏe mạnh để loại trừ nguy cơ đái tháo đường.