Đăng ký Tuổi Trẻ Sao Vào trang Tuổi Trẻ Sao

Tất cả chuyên mục

Đóng

5 dấu hiệu có thể cảnh báo tình trạng kháng insulin

tác giả
LỆ LỆ
LỆ LỆ
LỆ LỆ

Vòng bụng ngày càng lớn, da vùng cổ sẫm màu, chỉ số mỡ máu bất thường có thể là những dấu hiệu cảnh báo nguy cơ kháng insulin. Đây là tình trạng khiến cơ thể phản ứng kém với hormone điều hòa đường huyết, có thể làm tăng nguy cơ tiền tiểu đường và đái tháo đường type 2.


5 dấu hiệu có thể cảnh báo tình trạng kháng insulin - Ảnh 1.

Điều đáng chú ý là kháng insulin thường diễn ra âm thầm, ngay cả khi bạn chưa cảm thấy cơ thể có gì bất thường - Ảnh: AI

Insulin được tuyến tụy sản xuất để giúp glucose từ máu đi vào tế bào, cung cấp năng lượng cho cơ thể. Khi các tế bào cơ, mỡ và gan giảm đáp ứng với insulin, tuyến tụy phải tăng tiết hormone này để duy trì đường huyết ở mức bình thường.

5 dấu hiệu có thể cảnh báo tình trạng kháng insulin

1. Da vùng cổ, nách hoặc bẹn sẫm màu bất thường

Một dấu hiệu tương đối đặc trưng là những mảng da sẫm màu, dày lên và có bề mặt mịn như nhung, thường xuất hiện ở sau gáy, nách hoặc bẹn. Tình trạng này có tên y khoa là acanthosis nigricans, có thể liên quan đến kháng insulin và nguy cơ tiền tiểu đường.

Khác với da sạm do ánh nắng, các vùng da này thường dày và có ranh giới không rõ. Tuy nhiên, không phải cứ da cổ sẫm màu là bị kháng insulin. Một số bệnh lý và thuốc cũng có thể gây thay đổi tương tự.

2. Vòng bụng tăng, mỡ tập trung quanh eo

Mỡ bụng, đặc biệt là mỡ nội tạng nằm sâu quanh các cơ quan trong ổ bụng, có liên quan đến nguy cơ kháng insulin. Tình trạng này thường gặp ở người thừa cân, béo phì hoặc có vòng eo lớn.

Tuy nhiên, người có cân nặng bình thường vẫn có thể kháng insulin. Ngược lại, vòng bụng lớn không đồng nghĩa chắc chắn với tình trạng này. Đây là một yếu tố nguy cơ cần được xem xét cùng với huyết áp, đường huyết, mỡ máu và tiền sử gia đình.

3. Đường huyết tăng hoặc được chẩn đoán tiền tiểu đường

Kháng insulin có thể tồn tại trong thời gian dài mà đường huyết vẫn nằm trong giới hạn bình thường, bởi tuyến tụy còn có khả năng tiết thêm insulin để bù đắp. Khi khả năng bù trừ suy giảm, glucose trong máu bắt đầu tăng.

Các xét nghiệm có thể phát hiện tình trạng tiền tiểu đường gồm:

Đường huyết lúc đói từ 100-125 mg/dL, tương đương khoảng 5,6-6,9 mmol/L.

HbA1c từ 5,7-6,4%, phản ánh mức đường huyết trung bình trong khoảng 2-3 tháng gần đây.

Đường huyết sau nghiệm pháp dung nạp 75g glucose ở thời điểm 2 giờ từ 140-199 mg/dL, tương đương khoảng 7,8-11,0 mmol/L.

Các ngưỡng trên thuộc tiêu chuẩn tiền tiểu đường của Hiệp hội Đái tháo đường Hoa Kỳ (ADA). Chúng không trực tiếp xác nhận kháng insulin, nhưng giúp nhận biết tình trạng điều hòa đường huyết đang bất thường. 

4. Mỡ máu bất thường hoặc huyết áp cao

Người kháng insulin có thể đồng thời có triglyceride tăng, cholesterol HDL (cholesterol tốt) thấp hoặc huyết áp cao. Những bất thường này thường xuất hiện cùng nhau trong hội chứng chuyển hóa, làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim mạch và đái tháo đường type 2.

Mỗi chỉ số riêng lẻ đều có nhiều nguyên nhân khác nhau. Tuy nhiên, nếu bạn vừa tăng vòng eo, vừa có triglyceride cao, HDL thấp hoặc huyết áp tăng, nên trao đổi với bác sĩ về nguy cơ chuyển hóa tổng thể thay vì chỉ tập trung vào một chỉ số.

5 dấu hiệu có thể cảnh báo tình trạng kháng insulin - Ảnh 2.

Thiếu ngủ kéo dài có thể ảnh hưởng đến độ nhạy insulin và quá trình điều hòa cảm giác đói - Ảnh: hackensackmeridianhealth

5. Mệt mỏi sau ăn, thèm đồ ngọt hoặc khó giảm cân: Có phải dấu hiệu kháng insulin?

Nhiều người cho rằng thường xuyên buồn ngủ sau bữa ăn, nhanh đói, thèm đồ ngọt hoặc khó giảm cân là dấu hiệu chắc chắn của kháng insulin. Trên thực tế, những biểu hiện này không đủ đặc hiệu để xác định tình trạng bệnh.

Kháng insulin có đáng lo và làm gì để cải thiện?

Kháng insulin đáng quan tâm, nhưng không có nghĩa bạn chắc chắn sẽ mắc tiểu đường. Khi cơ thể giảm nhạy cảm với insulin, tuyến tụy có thể tăng tiết hormone để giữ đường huyết ổn định. Nếu tình trạng này kéo dài và khả năng bù trừ suy giảm, nguy cơ tiền tiểu đường và đái tháo đường type 2 sẽ tăng lên.

Theo Viện Quốc gia về Đái tháo đường, Tiêu hóa và Bệnh thận Hoa Kỳ (NIDDK), kháng insulin và tiền tiểu đường còn có liên quan đến các vấn đề như huyết áp cao, rối loạn cholesterol và triglyceride, gan nhiễm mỡ liên quan đến rối loạn chuyển hóa, cùng nguy cơ bệnh tim mạch. Độ nhạy insulin có thể được cải thiện thông qua những thay đổi phù hợp trong lối sống. Bạn có thể bắt đầu bằng các biện pháp sau:

Điều chỉnh cân nặng nếu đang thừa cân: Giảm cân từ từ, bền vững có thể giúp cải thiện độ nhạy insulin. Không nên nhịn ăn cực đoan hoặc áp dụng chế độ giảm cân quá nhanh.

Vận động đều đặn: Hướng đến ít nhất 150 phút hoạt động thể lực cường độ vừa mỗi tuần, chẳng hạn đi bộ nhanh, đạp xe hoặc bơi; kết hợp tập sức mạnh nếu sức khỏe cho phép. Nếu ít vận động, hãy bắt đầu từ thời lượng ngắn và tăng dần.

Ăn uống cân bằng: Tăng rau, đậu, ngũ cốc nguyên hạt và thực phẩm giàu chất xơ; bổ sung nguồn protein phù hợp như cá, trứng, đậu phụ hoặc thịt nạc. Hạn chế nước ngọt, đồ uống nhiều đường và thực phẩm siêu chế biến. Không nhất thiết phải loại bỏ hoàn toàn cơm hoặc các thực phẩm chứa tinh bột.

Ngủ đủ và duy trì giờ ngủ ổn định: Thiếu ngủ kéo dài có thể ảnh hưởng đến độ nhạy insulin và quá trình điều hòa cảm giác đói.

Kiểm tra sức khỏe định kỳ: Nếu có vòng eo lớn, tiền sử gia đình mắc đái tháo đường type 2, huyết áp cao hoặc rối loạn mỡ máu, hãy trao đổi với bác sĩ về việc xét nghiệm đường huyết lúc đói, HbA1c và các chỉ số chuyển hóa cần thiết.

5 dấu hiệu có thể cảnh báo tình trạng kháng insulin - Ảnh 3.Cứ béo bụng, buồn ngủ sau ăn là ‘kháng insulin’?

Trên mạng xã hội thời gian gần đây, cụm từ "kháng insulin" xuất hiện dày đặc trong nhiều nội dung tư vấn sức khỏe. Bác sĩ cảnh báo nhiều thông tin khiến nhiều người hiểu sai về bệnh lý chuyển hóa và tự ý sử dụng sản phẩm không cần thiết.

Đọc tiếp Về trang Chủ đề
LỆ LỆ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Tặng sao cho bài viết hay
google Nguồn ưu tiên trên Google Ưu tiên Tuổi Trẻ trên Google Search. Xem hướng dẫn.

Tặng sao

Chuyển sao tặng cho thành viên

  • x1
  • x5
  • x10

Hoặc nhập số sao

Bạn đang có: 0 sao

Tặng sao
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: kháng insulin béo phì Tiểu đường béo bụng Ăn kiêng

    Tin liên quan

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

    Đăng ký

    Tuổi Trẻ Sao

    Thông tin tài khoản ngày

    Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản

    1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping

      Thanh toán
      Bình luận (0)

      Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.

      Được quan tâm nhất Mới nhất
        thông tin tài khoản

        Thông tin của bạn

        Email
        Họ và tên

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Thông báo

        Bạn vui lòng đợi 0s để tiếp tục comment

        Thông báo

        Bình luận được gửi thành công
        Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên hiển thị

        Email
        Mã xác nhận

        Vui lòng nhập mã xác nhận.

        Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập ngay
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên của bạn.

        Email
        Mật khẩu

        Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.

        Xác nhận mật khẩu

        Xác nhận mật khẩu không khớp.

        Mã xác nhận
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        hoặc đăng nhập

        Nhập mã xác nhận

        Đóng lại
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Vui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn

        X
        Email (*)
        Họ và tên (*)

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Ý kiến của bạn (*)

        Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.

        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Nhập mã xác nhận

        Mã capcha
        captcha
        Hủy bỏ Hoàn tất