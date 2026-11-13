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Chuyên gia phản gián trở thành nhân sự đắt giá trong cuộc đua AI

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XUÂN THẢO
XUÂN THẢO
XUÂN THẢO

Cơn sốt trí tuệ nhân tạo (AI) kéo theo nguy cơ bị đánh cắp bí mật công nghệ, thúc đẩy các doanh nghiệp ráo riết chiêu mộ chuyên gia phản gián với mức lương hấp dẫn.

Cựu điệp viên thành nhân sự đắt giá trong cuộc đua AI - Ảnh 1.

Bà Alice Huang, bị nghi là gián điệp Trung Quốc, tham dự bữa tối cùng cựu CEO Nvidia Jensen Huang - Ảnh: REUTERS

Các doanh nghiệp trí tuệ nhân tạo (AI) đang ráo riết tuyển dụng cựu đặc vụ tình báo nhằm thiết lập lá chắn chống lại hoạt động gián điệp.

Rủi ro này trở thành tâm điểm chú ý sau khi cựu Giám đốc điều hành (CEO) Jensen Huang của tập đoàn sản xuất chip Nvidia từ chức vì bê bối liên quan đến hai mối quan hệ ngoài hôn nhân, trong đó có một người bị cáo buộc là gián điệp Trung Quốc.

Trao đổi với Hãng tin Reuters, nhiều cựu sĩ quan tình báo, chuyên gia tuyển dụng và nguồn tin nội bộ khẳng định các công ty bán dẫn, AI và công nghệ - những doanh nghiệp bùng nổ trong vài năm qua nhờ cơn sốt AI - đang không ngừng củng cố năng lực an ninh.

Dữ liệu của Revelio Labs, đơn vị chuyên theo dõi xu hướng tuyển dụng, cho thấy việc săn đón nhân sự phản gián là hiện tượng mới nổi tại các công ty AI tiên phong. 

Trong vài năm trở lại đây, những cái tên như OpenAI, Anthropic và Nvidia liên tục đăng tải các vị trí tuyển dụng với mô tả công việc ngày càng rõ nét, đi kèm mức lương phổ biến từ 200.000 USD đến khoảng 500.000 USD mỗi năm.

Bà Kathy Lavinder, nhà sáng lập công ty tuyển dụng SI Placement, nhận định mức đãi ngộ cao vượt trội phản ánh sự khan hiếm nhân tài trong lĩnh vực này. 

Bà tiết lộ các giám đốc an ninh doanh nghiệp hàng đầu có thể bỏ túi từ 1 triệu đến 4 triệu USD mỗi năm, tùy thuộc vào gói thưởng cổ phiếu.

Theo bà Catherine Marinis-Yaqub, cựu sĩ quan Cơ quan Tình báo trung ương Mỹ (CIA) hiện đang làm việc tại Công ty tư vấn rủi ro chiến lược và an ninh Control Risks, các doanh nghiệp đánh giá cao chuyên gia phản gián ở khả năng phát hiện các mối đe dọa như nhân viên đánh cắp bí mật thương mại, hay âm mưu khai thác điểm yếu của lãnh đạo cấp cao để tống tiền hoặc cưỡng ép. 

Công việc của bà là giúp các lãnh đạo nhận diện mối nguy tiềm ẩn đằng sau các cuộc chạm mặt tưởng chừng tình cờ tại phòng tập thể hình hay quán cà phê - vốn có thể là màn kịch do gián điệp dàn dựng nhằm làm quen, thao túng hoặc lôi kéo họ.

Các công ty AI cũng mạnh tay chiêu mộ những nhân vật sừng sỏ trong giới tình báo. Tháng 6-2024, OpenAI đã bổ nhiệm cựu Giám đốc Cơ quan An ninh quốc gia Mỹ (NSA) Paul Nakasone vào hội đồng quản trị và ủy ban an toàn và an ninh. Hãng này hiện cũng tuyển một điều tra viên an ninh toàn cầu cấp cao, với kỹ năng phản gián được liệt kê là yêu cầu then chốt.

Hồi tháng 10 vừa qua, OpenAI sa thải một kỹ sư sau khi phát hiện thiết bị nghe lén giấu sau tivi trong phòng họp ban điều hành. Kỹ sư này bị cáo buộc cài thiết bị, dù không nhận tội tại phiên tòa ngày 6-11.

Đối thủ của OpenAI - Anthropic - cũng không kém cạnh khi mời cựu Phó giám đốc CIA David Cohen và cựu Giám đốc an ninh mạng NSA Dave Luber tham gia hội đồng cố vấn an ninh quốc gia do công ty thành lập.

Chuyên gia phản gián trở thành nhân sự đắt giá trong cuộc đua AI - Ảnh 3.Trung Quốc bác cáo buộc đang có âm mưu tình báo nhắm vào CEO Nvidia

Trung Quốc bác bỏ thông tin cho rằng CEO Nvidia Jensen Huang là mục tiêu của một hoạt động tình báo do Bắc Kinh đứng sau.

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XUÂN THẢO
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    Chủ đề: chuyên gia điệp viên phản gián Nvidia

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