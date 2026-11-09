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Chuỗi nhà hàng chuyên ẩm thực Việt nhận vốn từ quỹ đầu tư

tác giả
NHƯ BÌNH
NHƯ BÌNH
NHƯ BÌNH

Ngày 9-11, Công ty TNHH Đầu tư Dịch vụ HumVentures công bố hợp tác tài chính với Beacon Fund thông qua hình thức vốn vay, nhằm bổ sung nguồn lực cho hoạt động kinh doanh và kế hoạch phát triển trong giai đoạn tiếp theo.

Chuỗi nhà hàng chuyên ẩm thực Việt nhận vốn từ quỹ đầu tư - Ảnh 1.

Bà Phượng Bùi (bên trái) và bà Shuyin Tang, đồng sáng lập kiêm Giám đốc Beacon Fund tại lễ ký kết - Ảnh: HẢI KIM

Theo thông tin công bố, Beacon Fund có quy mô đầu tư từ 500.000 USD đến 2 triệu USD cho mỗi doanh nghiệp, đồng thời có thể tiếp tục đầu tư qua nhiều vòng tùy theo nhu cầu và khả năng phát triển của đơn vị nhận vốn.

Thành lập từ năm 2012, HumVentures hiện vận hành bốn thương hiệu gồm Hum, Mặn Mòi, The Bloom và Vườn Trong Phố, hoạt động trong các lĩnh vực ẩm thực, sản phẩm quà tặng từ thiên nhiên và dịch vụ không gian trải nghiệm.

Trong đó, Hum tập trung vào ẩm thực thực vật; Mặn Mòi khai thác ẩm thực Việt Nam truyền thống; The Bloom phát triển các sản phẩm quà tặng từ thiên nhiên Việt Nam; Vườn Trong Phố cung cấp không gian kết nối giữa thiên nhiên, nghệ thuật và văn hóa.

Sau hơn một thập kỷ hoạt động, một số thương hiệu của doanh nghiệp đã có những ghi nhận quốc tế. Hum được Michelin Guide trao danh hiệu Bib Gourmand bốn năm liên tiếp 2023-2026, trong khi Mặn Mòi nhận danh hiệu này ba năm liên tiếp 2024-2026. Mặn Mòi cũng được Michelin Guide trao Service Award năm 2025.

Doanh nghiệp cho biết nguồn vốn mới sẽ được sử dụng để củng cố năng lực vận hành, phát triển đội ngũ, nâng cao chất lượng quản trị và duy trì hoạt động của các thương hiệu.

Theo bà Phượng Bùi, nhà sáng lập HumVentures, việc lựa chọn đối tác tài chính nằm trong chiến lược chuẩn bị nguồn lực cho giai đoạn phát triển tiếp theo. Bên cạnh vốn dành cho hoạt động kinh doanh, doanh nghiệp hướng đến nâng cao chất lượng quản trị, phát triển đội ngũ và duy trì bản sắc riêng của từng thương hiệu. 

"Chúng tôi lựa chọn đồng hành cùng Beacon Fund bởi sự phù hợp về nguồn lực và quan điểm phát triển dài hạn", bà Phượng chia sẻ.

Chuỗi nhà hàng chuyên ẩm thực Việt nhận vốn từ quỹ đầu tư - Ảnh 2.

Một góc không gian riêng của nhà hàng do HumVentures đầu tư tại TP.HCM - Ảnh: HẢI KIM

Tại HumVentures, các hoạt động này được triển khai trên ba phương diện chính gồm cộng đồng, môi trường và người lao động.

Cụ thể, doanh nghiệp kết nối với người trồng, nhà sản xuất và nghệ nhân địa phương để đưa nông sản, sản vật và nghề thủ công vào các sản phẩm, dịch vụ. Trong hoạt động vận hành, HumVentures cho biết chú trọng sử dụng nguyên liệu theo mùa, tái sử dụng gỗ, gốm và vật liệu cũ trong thiết kế không gian nhằm kéo dài vòng đời tài nguyên. 

Ngoài ra, Quỹ Thiện nguyện HumVentures được duy trì từ phần doanh thu công ty trích hằng tháng, tập trung hỗ trợ trẻ em, giáo dục và các hoạt động cộng đồng.

Trong khuôn khổ hợp tác, HumVentures và Beacon Fund dự kiến phối hợp đánh giá, hệ thống hóa các hoạt động của chuỗi cung ứng, đồng thời xây dựng phương pháp theo dõi kết quả cụ thể hơn, bên cạnh các mục tiêu về quản trị và hiệu quả kinh doanh.

Theo bà Shuyin Tang, đồng sáng lập kiêm Giám đốc Beacon Fund, quỹ kỳ vọng việc hợp tác sẽ giúp doanh nghiệp tiếp tục phát triển, đồng thời lan tỏa những giá trị văn hóa và sản phẩm Việt Nam đến thị trường quốc tế.

Chuỗi nhà hàng chuyên ẩm thực Việt nhận vốn từ quỹ đầu tư - Ảnh 2.Công ty Humventures trao Tuổi Trẻ gần 2,2 tỉ đồng ủng hộ đồng bào miền Trung

Công ty TNHH đầu tư dịch vụ Humventures ở TP.HCM nhờ Tuổi Trẻ chuyển số tiền gần 2,2 tỉ đồng đến miền Trung để góp phần khắc phục hậu quả bão lụt.

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    Chủ đề: đầu tư quỹ đầu tư HumVentures

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