Chứng khoán 13-11: VN-Index mất đà tăng, dự báo tiếp tục giằng co

VN-Index được dự báo giằng co trong biên độ hẹp - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Kết phiên 12-11, VN-Index giảm 12,15 điểm, tương đương 0,7%, xuống 1.734,75 điểm.

Sắc đỏ chiếm ưu thế trên bảng điện tử, thanh khoản giảm nhẹ so với phiên trước. Khối ngoại bán ròng hơn 800 tỉ đồng, tập trung ở FPT, KDH và STB; trong khi HDB và MSN được mua ròng.

Kịch bản giằng co trong biên độ hẹp

Theo Chứng khoán TP.HCM (HSC), chỉ số đã đánh mất phần lớn thành quả hồi phục của phiên trước. Áp lực bán không quá lớn nhưng độ rộng thị trường nghiêng về bên giảm, cho thấy dòng tiền vẫn thận trọng.

Các chỉ báo kỹ thuật chưa phát tín hiệu đủ mạnh để xác nhận xu hướng hồi phục. Trong ngắn hạn, VN-Index có thể tiếp tục rung lắc, với vùng hỗ trợ 1.700 điểm và kháng cự 1.750-1.780 điểm.

Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (SHS) nhận định VN-Index đang tích lũy trong biên độ hẹp quanh vùng hỗ trợ 1.730 điểm. Tuy nhiên, chỉ số VN30 vẫn suy yếu dưới đường trung bình 20 phiên, cho thấy hai chỉ số chính chưa có sự đồng thuận.

SHS lưu ý cả VN-Index và VN30 vẫn nằm dưới đường xu hướng giảm hình thành từ tháng 9-2026. Dù một số cổ phiếu vốn hóa vừa và nhỏ thuộc nhóm thép, bất động sản, xây dựng đã cải thiện, phần lớn nhóm ngành vẫn trong xu hướng suy giảm hoặc tích lũy kéo dài.

Ở góc nhìn tích cực hơn, Chứng khoán Kirin (CSI) cho rằng phiên giảm chưa mang nhiều tín hiệu tiêu cực. Thanh khoản suy giảm rõ rệt, khối lượng khớp lệnh thấp hơn 18% so với bình quân 20 phiên, và VN-Index chưa vi phạm ngưỡng mua thăm dò 1.720 điểm. CSI vẫn duy trì kỳ vọng phục hồi, nhưng cho rằng nhà đầu tư cần thận trọng khi mua gia tăng và chỉ nên mua thêm khi có tín hiệu xác nhận về thanh khoản.

Chứng khoán ASEAN dự báo kịch bản chủ đạo trong phiên 13-11 là giằng co trong biên độ hẹp. Đơn vị này đánh giá VN-Index vẫn giữ được đường trung bình giá 10 phiên (MA10), nhưng nằm dưới MA20. Tuy nhiên, các chỉ báo động lượng cho thấy dòng tiền suy yếu, chưa đủ sức tạo ưu thế rõ rệt cho bên mua.

Lưu ý biến động phiên ATC

Trong phiên 12-11, dòng tiền tiếp tục có sự phân hóa rõ nét giữa những nhóm ngành có dòng tiền mạnh như đầu tư công, chứng khoán và bất động sản trong khi giảm mạnh ở nhóm cổ phiếu tiêu dùng và dầu khí.

Trước diễn biến này, Chứng khoán Vietcombank khuyến nghị nhà đầu tư tiếp tục nắm giữ những mã đang thu hút dòng tiền, và tận dụng những nhịp rung lắc để gia tăng tỉ trọng cổ phiếu trên danh mục. Một số nhóm ngành đáng chú ý bao gồm đầu tư công, thép và bất động sản.

Thận trọng hơn, HSC lưu ý nhà đầu tư duy trì tỉ trọng cổ phiếu hợp lý, hạn chế mở rộng vị thế khi thị trường chưa xác nhận lại xu hướng hồi phục. Ưu tiên quản trị rủi ro với những cổ phiếu suy yếu và chịu áp lực bán gia tăng. Nếu giải ngân mới, nên thực hiện từng phần, tập trung vào doanh nghiệp có nền tảng tốt và sức mạnh giá cao hơn thị trường.

Chứng khoán OCBS nhận định thị trường có thể tiếp tục tích lũy, đan xen những phiên tăng giảm để kiểm định cung cầu. Nhà đầu tư nên duy trì tỉ trọng hợp lý, hạn chế sử dụng margin. Người ưa thích lướt sóng có thể giải ngân từng phần khi cổ phiếu điều chỉnh về vùng hỗ trợ, nhưng cần xác định rõ ngưỡng cắt lỗ và chốt lời. Đơn vị này đặc biệt lưu ý hạn chế giao dịch theo biến động bất thường trong phiên ATC do ảnh hưởng từ hoạt động cơ cấu quỹ.