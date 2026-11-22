Trung Hiền và Như Vân bên 2 con ăn mừng giành huy chương tại Đại hội Thể thao toàn quốc 2026 - Ảnh: NVCC

Môn Judo Đại hội Thể thao toàn quốc 2026 đã kết thúc hôm 20-11 tại Bà Rịa với ngôi nhất toàn đoàn thuộc về Quân Đội với 9 HCV, hơn 2 HCV so với chủ nhà TP.HCM.

Nhưng câu chuyện đẹp về một đôi vợ chồng VĐV của Judo Quân Đội thì vẫn được giới chuyên môn nhắc đến tận bây giờ dù cả 2 không giành HCV tại đại hội lần này.

Đặng Trung Hiền (TP.HCM) giành HCB nội dung Nage No Kata nam, còn Hồ Thị Như Vân (Sóc Trăng) giành HCĐ nội dung Kodokan Goshin Jutsu nữ.

Tình yêu từ thảm Judo

Đặng Trung Hiền (sinh năm 1991) là VĐV kỳ cựu của Judo TP.HCM. Thành tích cao nhất của anh là HCB châu Á nội dung Kata (quyền) vào năm 2014, hai năm sau khi quyết định không thi đấu đối kháng nữa.

Còn Hồ Thị Như Vân (1992) trưởng thành từ Judo Sóc Trăng trước đây (giờ thuộc Cần Thơ). Cô gái mạnh mẽ này giành nhiều thành tích trong nước lẫn khu vực.

Điều đáng nói là nhiều năm thi đấu đối kháng cho TP.HCM và Sóc Trăng, cổ vũ đội nhà thi đấu nên cả hai thường là đối thủ ở 2 bờ chiến tuyến.

"Lúc trước là đối thủ với nhau, hai vợ chồng ra nhà thi đấu là hai chiến tuyến khác nhau. Hồi đó, chúng tôi nói chơi chơi là cũng "nước sông nước giếng". Nhưng đi học đại học, chúng tôi thường về chung với nhau, nói chuyện thì bắt đầu hiểu nhau", Trung Hiền nhớ lại.

Định mệnh đó bắt đầu vào năm 2014, khi cả hai gặp nhau tại Trường đại học Thể dục Thể thao TP.HCM. Trung Hiền học năm cuối, còn Như Vân học năm đầu tiên. Chỉ một năm học ngắn ngủi, tình yêu đã bắt đầu nảy nở giữa 2 người từng là "đối thủ".

Tốt nghiệp đại học năm 2015, một năm sau Trung Hiền xin được công việc giáo viên thể dục tại Trường THCS Lý Tự Trọng. Thời gian dạy và tập luyện trùng nhau khiến anh bắt buộc phải chọn lựa. Dù rất tiếc, Trung Hiền quyết định xin nghỉ Judo TP.HCM.

Năm 2017, Judo Quân Đội mời Trung Hiền về thi đấu. Anh xin phép được tập vào buổi tối, ban ngày có tiết trống thì sẽ tham gia tập cùng đội. Nhận được sự đồng ý, Trung Hiền gia nhập vào cuối năm 2017.

Và như một cuộc sắp đặt của số phận, Như Vân đã có mặt ở đó từ năm 2016. Cả 2 vì thế lại còn có dịp gặp nhau thường xuyên hơn. Hai năm sau, cả 2 quyết định về chung nhà.

Đám cưới diễn ra ngay ngày Lễ Tình nhân, nhưng một tuần sau Như Vân phải ra Hà Nội tập trung đội tuyển Judo Việt Nam chuẩn bị cho SEA Games 30 tại Philippines. Thành quả của sự xa cách là tấm HCV đối kháng đồng đội nữ. Trở về gặp nhau, cậu con trai đầu lòng ra đời vào tháng 9-2020.

Năm 2025, gia đình đón thêm cô công chúa nhỏ. Sức khỏe chưa cho phép tập nhiều để đấu đối kháng, nên Như Vân chuyển sang tập Kata để thi đấu tại Đại hội Thể thao toàn quốc 2026. Cả Trung Hiền và Như Vân vì thế lại lần đầu cùng nhau giành huy chương Kata cho đoàn Quân Đội.

Như Vân ăn mừng HCV SEA Games 30 tại Philippines - Ảnh: NVCC

Mang con theo lên thảm đấu

Như Vân hiện là giáo viên thể chất tại Trường THCS Quang Trung. Công việc tại trường, tập luyện và thi đấu cho đội tuyển Quân Đội khiến cả hai vợ chồng gần như không có nhiều thời gian chăm con.

Vì thế, cả hai mỗi lần đi tập là đưa cả con đi theo. Như đi thi đấu Giải Judo Đông Nam Á 2026 tại Bắc Ninh hồi tháng 5, con gái mới được mấy tháng, hai vợ chồng cũng ẵm đi theo để rồi chứng kiến cha mẹ cùng giành HCĐ.

Sau chiếc HCB và HCĐ tại Đại hội Thể thao toàn quốc 2026, câu chuyện của hai vợ chồng được kể nhiều ở cộng đồng judoka. Trung Hiền cười bảo đây chỉ là câu chuyện nhỏ trong Judo thôi, nhưng anh cũng hy vọng nó sẽ truyền cảm hứng đến các VĐV kế cận phía sau.

Anh nói: "Có Judo mới có một gia đình hạnh phúc như bây giờ, nên chúng tôi cũng rất là trân quý . Quãng đường cũng dài, tôi đã có 17 năm gắn bó với Judo, còn vợ thì 24 năm. Cô ấy còn quyết sang năm sẽ thi đấu đối kháng lại. Sắp tới, cô ấy muốn xây dựng CLB Judo ở Trường THCS Quang Trung để tiếp tục gây dựng phong trào".

Đào tạo ra những VĐV xuất sắc CLB Judo mà Trung Hiền mở năm 2019 tại Trường THCS Lý Tự Trọng để nuôi dưỡng đam mê đều vừa giành huy chương tại Đại hội Thể thao toàn quốc 2026. Phan Ngọc Dũng giành HCV hạng cân dưới 73kg cho Judo TP.HCM. Nguyễn Tân Tiến Lộc giành HCĐ cho Judo Quân Đội hạng cân 66 kg. Ngoài ra, Phan Ngọc Vinh (anh của Phan Ngọc Dũng) cũng từng học Judo giờ chuyển qua đánh MMA (võ tự do) cũng được HCV toàn quốc.