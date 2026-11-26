Để dự án LNG Nhơn Trạch 3&4 đi vào vận hành vào tháng 12-2025, các dự án lưới truyền tải phải chạy đua tiến độ để kịp thời vận hành đồng bộ - Ảnh: NGỌC AN

Là người theo dõi nhiều năm các dự án điện khí LNG, TS Nguyễn Quốc Thập - Chủ tịch Hội Dầu khí Việt Nam - cảm thấy lo ngại khi nhiều dự án chậm triển khai theo quy hoạch, kế hoạch.

Nhắc đến dự án nhiệt điện LNG Nhơn Trạch 3 &4 như một câu chuyện điển hình cho việc đầu tư các dự án quy mô lớn, phức tạp, ông Thập cho hay dự án này mất khoảng 3 năm thi công và đi vào vận hành, nhưng trước đó đã mất tới gần 5 năm chỉ để thực hiện thủ tục pháp lý, đầu tư, đàm phán hợp đồng, thu xếp vốn.

Thủ tục vẫn là nút thắt

Khâu thủ tục vẫn được xem là nút thắt cho nhiều dự án điện. Trong đó không chỉ là thủ tục cấp phép đầu tư, đất đai, xây dựng, chuyển đổi mục đích sử dụng đất, các báo cáo nghiên cứu, đánh giá tác động môi trường… mà các vấn đề liên quan tới đàm phán hợp đồng, thu xếp vốn đang là những thách thức lớn cho hầu hết các nhà đầu tư.

Thậm chí ngay cả những nhà đầu tư được lựa chọn vẫn khó triển khai, khởi công, thi công dự án do chưa có được sự đồng thuận trong đàm phán các hợp đồng thương mại, đặc biệt liên quan tới tài chính.

Đơn cử với nhiệt điện khí LNG, hợp đồng mua bán điện phải đi kèm với hợp đồng mua bán khí, dịch vụ kho cảng, tái hóa khí, cam kết tỉ lệ bao tiêu khí/điện, cơ chế và nghĩa vụ chuyển đổi ngoại tệ… để nhà đầu tư có cơ sở huy động các nguồn tài chính.

Dù vậy, ông Thập cho biết nhiều dự án hiện chưa tìm được tiếng nói chung giữa bên bán và mua điện. Việc đàm phán hợp đồng gặp khó khi chủ đầu tư muốn có cam kết dài hạn và bao tiêu sản lượng khí/điện tối thiểu dài hạn để đảm bảo hiệu quả đầu tư.

"Với một dự án đi vay vốn thì ngân hàng phải thấy được dòng tiền, giải quyết các vấn đề như bài toán đầu ra, việc chuyển đổi ngoại tệ, nghĩa vụ trả nợ, thì mới yên tâm đầu tư, rót vốn" - TS Thập cho rằng nếu không giải quyết nút thắt hợp đồng, nhà đầu tư tài chính khó có cơ sở để đánh giá tính khả thi và xem xét hỗ trợ vốn cho dự án.

Một nhà đầu tư tư nhân thì chia sẻ với Tuổi Trẻ cùng triển khai các dự án điện có tính chất, đặc điểm giống nhau tại các địa phương, cùng kiến nghị các chính sách chung cho phát triển các dự án nguồn điện, song trên thực tế mỗi tỉnh, thành lại thực hiện khác nhau.

Đơn cử, cùng là các dự án điện có sử dụng cả diện tích mặt biển và trên bờ được doanh nghiệp này đầu tư ở địa bàn đặc biệt khó khăn, có địa phương áp dụng rất "nhanh, gọn" theo Nghị quyết 254 của Quốc hội để phê duyệt chủ trương đầu tư. Thế nhưng có địa phương lại không quyết ngay mà gửi văn bản xin ý kiến các bộ ngành nên mất nhiều thời gian.

"Đây là bất cập rất lớn, khiến cho cùng một loại dự án nhưng có địa phương thì chấp thuận, nơi khác thì chưa quyết định nên doanh nghiệp khó triển khai đồng bộ. Quy định đã có, việc chính sách áp dụng thế nào cần phải trả lời rất rõ" - đại diện doanh nghiệp này chia sẻ.

Theo vị này, việc đưa các dự án vào khởi công đồng bộ, đúng tiến độ có ý nghĩa lớn để phục vụ cho tăng trưởng chung, nhưng việc phải chờ đợi phê duyệt thủ tục khiến nhà đầu tư rất "sốt ruột". Thực tế thủ tục pháp lý mỗi nơi vênh nhau khiến dự án rất khó triển khai.

Việc triển khai các dự án gặp vướng mắc về thủ tục - Ảnh: T.N.

Có cơ chế chính sách, vướng khâu thực hiện?

Phó Chủ tịch Hiệp hội Năng lượng Việt Nam Nguyễn Thị Thanh Bình - đại biểu Quốc hội (tỉnh Hưng Yên) - cho rằng nhìn vào thực tiễn triển khai quy hoạch là rất chậm. Nguyên nhân chính là chậm lựa chọn nhà đầu tư khi triển khai thực hiện tại các địa phương chưa thực sự thống nhất. Đặc biệt là khâu chuẩn bị hồ sơ đối với dự án phải đấu thầu.

Đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị Thanh Bình - Ảnh: T.N.

"Chúng ta đã chậm ngay từ khâu khởi đầu. Nếu không có các giải pháp đồng bộ, tình trạng các dự án chậm tiến độ theo quy hoạch sẽ tiếp diễn, dẫn tới tình trạng thiếu điện, ảnh hưởng trực tiếp đến tăng trưởng kinh tế xanh và bền vững" - đại biểu Thanh Bình lo lắng.

Nêu ra ví dụ về việc có chính sách tháo gỡ nhưng thực hiện bất cập, đại biểu Bình cho hay cuối năm 2025 Quốc hội đã ban hành Nghị quyết 253 về cơ chế, chính sách phát triển năng lượng quốc gia. Chính sách này làm cơ sở để năm 2026 nhiều địa phương bắt đầu lựa chọn nhà đầu tư.

Theo đó, nghị quyết cho phép chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời với chấp thuận nhà đầu tư đối với các dự án thuộc phạm vi áp dụng tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

Tuy nhiên tới nay nhiều địa phương vẫn còn lúng túng trong triển khai thực hiện. Thực tế nhiều dự án mới chọn được nhà đầu tư nhưng mới chỉ bước vào giai đoạn hoàn thiện thủ tục, lập báo cáo nghiên cứu khả thi và chuẩn bị đàm phán hợp đồng mua bán điện.

Một nguyên nhân khác được đại biểu nêu ra, đó là cơ chế giá phát điện thiếu tính dự báo. Sau khi cơ chế giá FIT kết thúc, nhiều dự án điện gió, điện mặt trời phải chờ khung giá chuyển tiếp, rồi tiếp tục đàm phán kéo dài mới có giá chính thức.

Mức giá tạm thấp gây khó khăn cho việc thu hồi vốn. Kinh nghiệm đó khiến nhiều nhà đầu tư thận trọng với dự án mới. Khi chưa dự báo được doanh thu, doanh nghiệp khó tính hiệu quả đầu tư, thu xếp vốn nên khó đưa ra quyết định triển khai.

Nguồn: EVNNPT - đồ họa: AI

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