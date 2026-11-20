Một trạm nạp LNG tại Việt Nam - Ảnh tư liệu

Theo Bloomberg ngày 20-11, dữ liệu theo dõi tàu biển cho thấy lượng LNG nhập khẩu bình quân hằng ngày của Việt Nam, tính theo trung bình trượt 30 ngày, đã tăng khoảng 224% so với cùng kỳ năm trước kể từ đầu tháng 10.

Theo dữ liệu từ Bloomberg, Việt Nam đã tiếp nhận 13 lô hàng LNG được giao một phần, so với chỉ 2 lô hàng được giao toàn bộ trong cùng kỳ năm ngoái.

El Nino gây áp lực lên nguồn cung thủy điện

Hiện tượng El Nino mạnh trong năm nay đã làm giảm lượng mưa và sản lượng thủy điện tại nhiều quốc gia châu Á, khiến các nền kinh tế phải tăng sử dụng nhiên liệu hóa thạch để đáp ứng nhu cầu điện.

Đối với Việt Nam, ông Akshay Modi, chuyên gia phân tích tại BloombergNEF, nhận định sản lượng thủy điện suy giảm do El Nino, nhu cầu điện tăng mạnh nhờ hoạt động kinh tế sôi động, cùng với việc một số nhà máy nhiệt điện than bảo trì theo kế hoạch đã tạo ra khoảng thiếu hụt nguồn cung điện, nguồn điện khí theo đó được tăng cường để bù đắp.

Trước đó, tại hội nghị ngày 7-11, Bộ Công Thương cho biết hệ thống điện đã huy động tối đa các nguồn nhiệt điện than, khí và LNG trong những tháng cuối năm, đồng thời tăng cường nhập khẩu điện nhằm tích nước tại các hồ thủy điện, chuẩn bị cho mùa khô năm 2027.

Sản lượng thủy điện Việt Nam năm 2026 dự kiến giảm khoảng 18,5 tỉ kWh so với năm 2025. Trong khi đó, tổng sản lượng điện sản xuất và nhập khẩu toàn hệ thống ước đạt 356,2 tỉ kWh, tăng 10,3% so với năm trước.

Thủy điện hiện là một trong những nguồn cung điện quan trọng của Việt Nam. Theo tổ chức nghiên cứu năng lượng Ember, nguồn điện này đóng góp khoảng 1/3 tổng sản lượng điện năm 2025, đứng thứ hai sau nhiệt điện than.

Theo Bộ Công Thương, nhu cầu điện năm 2027 dự kiến tiếp tục tăng khoảng 10% so với năm 2026, trong khi các nguồn điện nền mới chưa kịp đưa vào vận hành do cần thời gian đầu tư.

Cùng với đó, El Nino có thể kéo dài đến khoảng tháng 6-2027, khiến tình hình thủy văn diễn biến phức tạp, đặt ra yêu cầu vừa bảo đảm nguồn điện, vừa duy trì lượng nước phục vụ sản xuất nông nghiệp và sinh hoạt ở hạ du.

Nhập khẩu LNG có thể giảm khi nhiệt điện Quảng Trạch 1 vận hành

Dù lượng LNG nhập khẩu tăng mạnh trong những tháng gần đây, BloombergNEF nhận định xu hướng này có thể hạ nhiệt trong ngắn hạn khi Việt Nam bổ sung nguồn cung từ các nhà máy nhiệt điện than mới.

Theo ông Akshay Modi, lượng LNG nhập khẩu có thể giảm so với mức ghi nhận trong hai tháng qua khi Nhà máy nhiệt điện Quảng Trạch 1, với công suất 1.400 MW, đi vào hoạt động.

Nhà máy hiện đang trong giai đoạn vận hành thử nghiệm và dự kiến bắt đầu vận hành thương mại vào cuối năm 2026.

Theo Bloomberg, việc tăng sử dụng nhiên liệu hóa thạch để bù đắp sản lượng thủy điện suy giảm không chỉ diễn ra tại Việt Nam. Tại Ấn Độ, mùa mưa yếu đã khiến sản lượng thủy điện giảm trong quý 3. Trong khi đó, nắng nóng cực đoan được dự báo làm giảm ít nhất 60% sản lượng thủy điện tại Philippines. Nhu cầu sử dụng nhiên liệu hóa thạch gia tăng diễn ra trong bối cảnh xung đột tại Trung Đông tiếp tục đẩy chi phí năng lượng lên mức cao nhất trong nhiều năm.