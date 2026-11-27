Các bạn sinh viên Trường đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn tập trung theo dõi các tình huống lừa đảo bằng công nghệ cao và "bắt cóc online" tại chương trình - Ảnh: BÙI HƯƠNG LY

Đó là một trong những vấn đề đáng chú ý được nhắc đến tại chương trình "Sinh viên Nhân văn: Làm chủ không gian số - Kết nối không tổn thương", do Trường đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia TP.HCM) phối hợp cùng Công an TP.HCM và Câu lạc bộ Niềm tin số TP.HCM tổ chức vào chiều 27-11.

Từ cú lừa tích xanh đến kịch bản do nạn nhân tự dàn dựng

Chia sẻ tại chương trình, Đại úy Lê Ngọc Khánh - cán bộ Phòng An ninh mạng Công an TP.HCM - đã thực hiện một phép thử khi chiếu lên màn hình giao diện trang Facebook mang tên "Trường đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn" có gắn dấu tích xanh.

Hầu hết các sinh viên đều giơ tay xác nhận đó là trang chính thức của trường mà không phát hiện ra phần tên miền thư điện tử có điểm bất thường.

Theo Đại úy Khánh, điều đáng nói là nhiều bạn sinh viên đều đang cầm điện thoại trên tay nhưng không mở trang chính thức của trường lên để đối chiếu và kiểm tra các thông tin hiển thị.

"Thông tin, hình ảnh và cả dấu tích xanh trên mạng đều có thể bị can thiệp, chỉnh sửa. Nếu chúng ta vội vàng tin và chia sẻ khi chưa kiểm chứng, chính mình sẽ vô tình tiếp tay cho tin giả lan rộng", Đại úy nhấn mạnh.

Đại úy Lê Ngọc Khánh, cán bộ Phòng An ninh mạng Công an TP.HCM cảnh báo sinh viên về vấn nạn lừa đảo bằng công nghệ Deepfake hiện nay - Ảnh: BÙI HƯƠNG LY

Nguy hiểm hơn, sự phát triển nhanh chóng của công nghệ Deepfake đang làm biến tướng các thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản thành hình thức "bắt cóc online". Đại úy Lê Ngọc Khánh cho biết thủ đoạn này đã xảy ra từ giữa năm 2025 đến nay và nạn nhân đều là sinh viên trong độ tuổi 18-25.

Đại úy Khánh nhận định thủ đoạn của kẻ xấu là sử dụng Deepfake giả danh cán bộ công an gọi video, vu khống sinh viên liên quan đến đường dây ma túy, rửa tiền để gây hoảng loạn. Sau đó ép sinh viên cắt đứt liên lạc với gia đình, đến các khách sạn ở khu vực vắng vẻ nhằm cô lập nạn nhân hoàn toàn.

Không gian ảo mang lại tổn thương thật

"Không gian mạng có thể là ảo nhưng những tổn thương mà con người phải gánh chịu là sự thật", PGS.TS Lưu Văn Quyết, Phó Hiệu trưởng nhà trường nhấn mạnh - Ảnh: BÙI HƯƠNG LY

Phát biểu tại chương trình, PGS.TS Lưu Văn Quyết - Phó Hiệu trưởng Trường đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia TP.HCM) - cho rằng tin giả, thao túng tâm lý và các biến tướng lừa đảo bằng công nghệ đang khiến cho sinh viên phải đối mặt với nhiều vấn đề phức tạp.

Theo ông, làm chủ không gian số đối với sinh viên không chỉ dừng ở việc sử dụng thành thạo nền tảng công nghệ hay trí tuệ nhân tạo, mà cốt lõi là năng lực tư duy độc lập, phản biện trước thông tin thật - giả, và làm chủ cảm xúc của chính mình.

Ông nhắn nhủ sinh viên khi đối diện với nguy cơ đe dọa, lừa đảo hay bạo lực mạng tuyệt đối không im lặng, không tự trách mình và không đơn độc chịu đựng, mà hãy chủ động tìm đến gia đình, nhà trường và cơ quan chức năng để được hỗ trợ kịp thời.

Thượng tá Hồ Thọ Hải - Phó Trưởng phòng An ninh mạng Công an TP.HCM, Phó Chủ tịch Câu lạc bộ Niềm tin số TP.HCM - cho biết Luật An ninh mạng năm 2026 đã bổ sung nhiều quy định thích ứng với sự phát triển của AI, đặt trọng tâm vào việc bảo vệ thanh thiếu niên và sinh viên.

Phân tích nguyên nhân khiến sinh viên dễ trở thành mục tiêu của tội phạm công nghệ cao, Thượng tá Hồ Thọ Hải chỉ ra rằng người trẻ thường tương tác trên mạng xã hội với tâm lý muốn khẳng định và chứng minh bản thân dù kinh nghiệm sống còn hạn chế.

Do đó theo ông, bên cạnh việc sinh viên chủ động bảo vệ dữ liệu cá nhân, rất cần sự đồng hành từ phía gia đình để con em dám mở lòng chia sẻ khi gặp sự cố.

Đồng thời cũng cần lồng ghép việc giảng dạy kỹ năng số từ phía nhà trường cùng trách nhiệm làm sạch môi trường mạng của doanh nghiệp công nghệ và những người có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội.

Sinh viên rèn kỹ năng số từ những tình huống giả định Để trang bị kỹ năng ứng biến với những tình huống lừa đảo cho người trẻ, Công an TP.HCM cũng giới thiệu nền tảng trực tuyến khongmotminh.tphcm.gov.vn, cổng thông tin đã thu hút gần một triệu lượt truy cập chỉ sau ba tuần vận hành. Tại đây, sinh viên có thể tải "Cẩm nang An toàn" và trực tiếp trải nghiệm các trò chơi mô phỏng tình huống lừa đảo có thật nhằm rèn luyện phản xạ bình tĩnh xử lý khi gặp sự cố ngoài đời thực.