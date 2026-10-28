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Tín dụng đen 'biến tướng', Khánh Hòa yêu cầu nhận diện, siết quản lý

tác giả
XUÂN HOÁT
XUÂN HOÁT
XUÂN HOÁT

Tội phạm tín dụng không còn hoạt động theo kiểu truyền thống mà chuyển sang không gian mạng, sử dụng công nghệ cao, lập ra các ứng dụng để quảng cáo cho vay tài chính.

Tín dụng đen 'biến tướng', Khánh Hòa yêu cầu nhận diện, siết quản lý - Ảnh 1.

Công an tỉnh Khánh Hòa triệt phá nhóm nghi phạm có hành vi cho vay lãi nặng trên địa bàn hồi tháng 8-2026 - Ảnh: Công an cung cấp

Ngày 28-10, Văn phòng UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết tỉnh này vừa yêu cầu Công an tỉnh và các sở, ngành, đơn vị liên quan tăng cường công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động tín dụng đen.

Nhận diện tội phạm tín dụng đen trong thời đại số

Theo tỉnh Khánh Hòa, sau hơn 7 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 12 của Thủ tướng, địa phương này đã đạt nhiều kết quả trong công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động tín dụng đen.

Các hoạt động dán, phát tờ rơi tại các khu vực công cộng (tường rào, cột điện, các tuyến đường giao thông…) không còn công khai, ngang nhiên như thời gian trước. Nhận thức, ý thức cảnh giác của người dân đối với hoạt động tín dụng đen được nâng cao.

Tuy nhiên, tín dụng đen đã dần chuyển từ hoạt động truyền thống sang không gian mạng, sử dụng công nghệ cao, lập ra các ứng dụng để quảng cáo cho vay tài chính, qua các trang mạng xã hội (Zalo, Facebook, TikTok…).

Thủ đoạn của loại tội phạm này là sử dụng các nền tảng nói trên, gửi lời mời thủ tục đơn giản, tiền hoa hồng giới thiệu cao… nên dễ dàng tiếp cận với người có nhu cầu vay tiền. Từ đó, gây khó khăn trong công tác phòng ngừa, truy xét của cơ quan chức năng, tiềm ẩn những diễn biến phức tạp.

Tỉnh Khánh Hòa nhận định nguyên nhân khách quan xuất phát từ một bộ phận người dân có nhu cầu vay vốn không cần thế chấp tài sản, không đáp ứng được điều kiện vay vốn tại các kênh cung cấp tín dụng chính thức. 

Do đó đã tìm đến các cá nhân, cơ sở hoạt động tín dụng đen để vay tiền. Một số người dân sử dụng tiền nhàn rỗi để trực tiếp cho vay dưới dạng tín dụng đen hoặc tham gia với vai trò trung gian.

Công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật về cho vay dân sự, về phương thức, thủ đoạn hoạt động và hậu quả tác hại, mức độ nguy hiểm của tín dụng đen chưa được tiến hành thường xuyên, liên tục nên hiệu quả chưa cao.

Ngoài ra, cấp ủy, lãnh đạo, người đứng đầu của một số đơn vị, địa phương chưa thực sự quan tâm chỉ đạo cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tham gia phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và hành vi vi phạm pháp luật về tín dụng đen.

Bên cạnh đó, công tác sơ kết, tổng kết việc triển khai thực hiện Chỉ thị 12 còn chậm, vẫn còn tâm lý cho rằng đây là trách nhiệm của lực lượng công an. Từ đó tồn tại hiện tượng thực hiện qua loa, chiếu lệ, gây khó khăn cho công tác chỉ đạo, đấu tranh của tỉnh.

Siết công tác phòng, chống tội phạm tín dụng đen

UBND tỉnh Khánh Hòa giao Công an tỉnh chủ trì, hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc thực hiện Chỉ thị 12 và các chỉ đạo của Bộ Công an, của tỉnh đối với công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến tín dụng đen.

Tín dụng đen 'biến tướng', Khánh Hòa yêu cầu nhận diện, siết quản lý - Ảnh 2.

Nhóm nghi phạm hoạt động cho vay lãi nặng đến 451%/năm, bị Công an tỉnh Khánh Hòa khởi tố - Ảnh: Công an cung cấp

Phối hợp, tham mưu UBND tỉnh kiểm tra công tác phòng, chống tội phạm nói chung; phòng, chống tội phạm liên quan đến tín dụng đen nói riêng đối với các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh.

Phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ thẩm định kỹ thuật đối với các phần mềm, hệ thống công nghệ thông tin liên quan đến các tổ chức, doanh nghiệp có dấu hiệu cung cấp dịch vụ tài chính, cho vay trực tuyến (fintech) nhằm ngăn chặn biến tướng của tín dụng đen.

Sở Khoa học và Công nghệ chỉ đạo các nhà mạng viễn thông trên địa bàn rà soát, chuẩn hóa thông tin thuê bao trùng khớp với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; trao đổi thông tin với Công an tỉnh để kịp thời phát hiện, thu hồi, khóa 2 chiều đối với SIM kích hoạt sẵn, SIM rác có căn cứ xác định liên quan đến hoạt động tín dụng đen.

Tỉnh Khánh Hòa cũng đề nghị Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chi nhánh khu vực 10 tăng cường công tác quản lý nhà nước về tiền tệ và hoạt động ngân hàng trên địa bàn. Chỉ đạo các tổ chức tín dụng, tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán chủ động theo dõi, thường xuyên rà soát, giám sát chặt để kịp thời phát hiện các tài khoản thanh toán, ví điện tử có giao dịch đáng ngờ liên quan đến hoạt động tín dụng đen.

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, đồng thời chỉ đạo các tổ chức tín dụng trên địa bàn đẩy mạnh công tác kiểm tra, kiểm soát nội bộ nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn các giao dịch bất thường, có dấu hiệu liên quan đến hoạt động tín dụng đen, lừa đảo và các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực ngân hàng.

Nghiêm cấm nhân viên ngân hàng tham gia, tiếp tay, môi giới cho các nghi phạm tín dụng đen, cho vay nặng lãi, cho vay đảo nợ/đáo hạn hoặc lợi dụng việc nhận thế chấp tài sản, giấy ủy quyền của bên thứ 3 không đúng quy định pháp luật nhằm trục lợi cá nhân.

Tín dụng đen 'biến tướng', Khánh Hòa yêu cầu nhận diện, siết quản lý - Ảnh 1.Vay nợ hàng trăm triệu đồng, làm sao để dứt điểm vòng xoáy ‘app đen’?

Không ít bạn trẻ rơi vào cảnh nợ chồng nợ từ ‘app đen’, với khoản nợ có thể lên tới hàng trăm triệu đồng trong khi thu nhập chỉ bằng 1/10. Vậy làm sao để thoát ra nếu bạn lỡ dại?

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    Chủ đề: Khánh Hòa cho vay lãi nặng tín dụng đen khởi tố tội phạm công nghệ cao

    Dòng sự kiện: Tín dụng đen

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