Các bạn sinh viên HUFLIT vui mừng nhận giấy chứng nhận hoàn thành khóa học - Ảnh: T.T.D.

Buổi học thuộc học phần “Kỹ năng phỏng vấn”, trong khuôn khổ hợp tác đào tạo giữa Trường đại học Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM và báo Tuổi Trẻ.

Học phỏng vấn không chỉ là đặt câu hỏi

Học phần “Kỹ năng phỏng vấn” được triển khai trong 11 buổi học, sinh viên được tìm hiểu đặc trưng của phỏng vấn báo chí và phỏng vấn trong truyền thông, các dạng bài và tình huống phỏng vấn, kỹ năng xây dựng câu hỏi, xử lý và kiểm tra thông tin.

Theo bà Nguyễn Thùy Vinh, phỏng vấn là “cánh cửa đầu tiên” để người làm truyền thông, báo chí tiếp nhận thông tin trực tiếp từ đối tượng mình muốn tìm hiểu. Kỹ năng quan trọng không chỉ nằm ở việc đặt câu hỏi mà còn ở khả năng tạo kết nối, khơi gợi trí tuệ với người được phỏng vấn.

Bà Nguyễn Thùy Vinh trả lời các câu hỏi của sinh viên - Ảnh: T.T.D.

Câu hỏi hay không chỉ chạm vào điều người phỏng vấn muốn biết, mà còn chạm vào điều người được phỏng vấn muốn nói. Khi nhân vật đã mở lòng, ta sẽ có được câu chuyện có những cái chất liệu thú vị, hay và sẽ tự nhiên hơn rất nhiều.

"Tôi đánh giá cao mô hình đào tạo kết hợp giữa lý thuyết và thực hành tại môi trường báo chí. Khi được tiếp xúc với những người đang trực tiếp làm nghề, sinh viên sẽ có cái nhìn chân thực và sâu sắc hơn về lĩnh vực mình theo đuổi", bà Vinh nhận định.

Học trong tòa soạn, trải nghiệm như người làm nghề

Không chỉ thực hành phỏng vấn trong lớp, sinh viên còn được tiếp cận môi trường làm việc thực tế tại báo Tuổi Trẻ, sử dụng studio, máy quay và trực tiếp thực hiện các bài tập phỏng vấn.

Bạn Trần Đỗ Như Ý, sinh viên chuyên ngành báo chí truyền hình, cho biết trước khi tham gia học phần, phần lớn thời gian học tập của cô chủ yếu xoay quanh lý thuyết tại trường. Vì vậy, việc được đến tòa soạn, tiếp xúc với thiết bị và thực hành trong môi trường báo chí thực tế mang lại trải nghiệm khác biệt.

“Khi được học tại báo Tuổi Trẻ, mình cảm nhận bản thân không chỉ là một sinh viên mà như một người làm truyền thông thật sự. Điều này đem lại cho mình nguồn cảm hứng, động lực rất lớn để có thể theo đuổi con đường ước mơ làm truyền thông”, Như Ý chia sẻ.

Ngoài ra, trước buổi thực hành với bà Nguyễn Thùy Vinh, sinh viên đã được giảng viên hướng dẫn cách xây dựng câu hỏi, dẫn dắt cuộc trò chuyện và xử lý những tình huống có thể phát sinh trong quá trình phỏng vấn.

Phan Nguyễn Hà Vy, sinh viên cùng chuyên ngành, cho rằng việc được trực tiếp thực hành với một nhân vật đang làm việc trong lĩnh vực truyền thông giúp sinh viên có thêm cơ hội cọ xát với những tình huống thực tế.

“Chị rất thẳng thắn chia sẻ, cũng như rất quan tâm đến việc tụi mình đặt câu hỏi như thế nào và chị góp ý ngay lập tức. Đây là một cơ hội hiếm có với sinh viên”, Vy nói.

Giảng viên Lê Ngọc Hiển đại diện báo Tuổi Trẻ trao thư cảm ơn bà Nguyễn Thùy Vinh - Ảnh: T.T.D. Sinh viên năng động, tư duy tiếp cận hiện đại Theo nhà báo Lê Ngọc Hiển (báo Tuổi Trẻ), điều anh ấn tượng ở sinh viên HUFLIT là sự năng động, tinh thần cầu thị và tư duy tiếp cận nghề nghiệp hiện đại. Sinh viên chủ động nghiên cứu nhân vật, bối cảnh sự kiện, biết đặt câu hỏi thẳng và khai thác câu chuyện theo nhiều chiều. “Nếu tiếp tục giữ vững ngọn lửa đam mê và không ngừng cọ xát với thực tiễn, các bạn hoàn toàn có triển vọng phát triển mạnh mẽ, sớm trở thành lực lượng nhân sự chất lượng cao trong lĩnh vực báo chí, truyền thông và tổ chức sự kiện chuyên nghiệp”, nhà báo Lê Ngọc Hiển đánh giá.