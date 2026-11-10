Báo Tuổi Trẻ và các trường đại học mở rộng hợp tác, gắn đào tạo với thực tiễn

Đại diện Báo Tuổi Trẻ đến thăm và chúc mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11 tại Trường đại học Nguyễn Tất Thành - Ảnh: Nhà trường

Ngày 10-11, lãnh đạo Báo Tuổi Trẻ đến thăm, chúc mừng các thầy cô giáo một số trường đại học nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11.

Đoàn đã đến thăm Trường đại học Luật TP.HCM, Trường đại học Nguyễn Tất Thành và Khoa Truyền thông sáng tạo (Trường đại học Nguyễn Tất Thành).

Đưa kỹ năng thực chiến đến với sinh viên

Tiếp và làm việc với lãnh đạo Báo Tuổi Trẻ, TS Nguyễn Mai Lan, chủ tịch hội đồng trường Trường đại học Nguyễn Tất Thành, đánh giá cao chương trình hợp tác nhiều năm giữa nhà trường và Báo Tuổi Trẻ, đặc biệt là hoạt động đưa sinh viên Khoa Truyền thông sáng tạo đến học tập, trải nghiệm thực tế tại tòa soạn.

Theo TS Nguyễn Mai Lan, đây là mô hình có ý nghĩa thiết thực, giúp sinh viên tiếp cận môi trường làm báo, học hỏi kinh nghiệm từ những người làm nghề lâu năm thay vì chỉ tiếp thu kiến thức trên giảng đường.

"Sinh viên trở về từ tòa soạn đều chia sẻ sự hào hứng, thích thú vì được trực tiếp học hỏi kinh nghiệm từ các anh chị nhà báo. Vì vậy tôi hy vọng chương trình tiếp tục được duy trì, mở rộng và thành công hơn trong thời gian tới", bà Lan nói.

Nhà báo Lê Xuân Trung, Phó tổng biên tập Báo Tuổi Trẻ, cho biết từ năm 2024 đến nay đã có 8 khóa sinh viên của trường đến học tập tại Báo Tuổi Trẻ.

Bên cạnh việc học hỏi từ đội ngũ phóng viên, biên tập viên, sinh viên còn được gặp gỡ các chuyên gia, diễn giả có kinh nghiệm trong nhiều lĩnh vực, song song đó các bạn còn tham gia tác nghiệp tại hiện trường, thực hành chụp ảnh, sản xuất và trưng bày các sản phẩm truyền thông để nhận góp ý sau mỗi đợt học.

"Trải nghiệm này giúp sinh viên hiểu hơn về công việc của người làm truyền thông, đồng thời có thêm cơ hội rèn luyện kỹ năng trước khi bước vào nghề", ông Trung nhận định.

Ông cũng gửi lời chúc đến tập thể giảng viên nhà trường nhân ngày 20-11, đồng thời mong muốn mối quan hệ hợp tác giữa hai bên ngày càng gắn bó.

Trường đại học Luật TP.HCM sẵn sàng đồng hành cùng Báo Tuổi Trẻ trong tư vấn pháp luật

Tại buổi gặp mặt ở Trường đại học Luật TP.HCM, TS Lê Trường Sơn - hiệu trưởng nhà trường - bày tỏ sự trân trọng trước tình cảm của Báo Tuổi Trẻ dành cho trường. Ông đánh giá cao sự đồng hành của báo trong các hoạt động thời gian qua, đặc biệt là chương trình tư vấn tuyển sinh.

Theo TS Lê Trường Sơn, nhà trường mong muốn hai bên tiếp tục mở rộng các hoạt động hợp tác, không chỉ trong tư vấn tuyển sinh mà còn ở lĩnh vực đào tạo truyền thông, xử lý khủng hoảng, tổ chức hội nghị, hội thảo, trao đổi và phản biện những vấn đề chính sách xã hội.

TS Lê Trường Sơn - Hiệu trưởng Trường đại học Luật TP.HCM - kỳ vọng hai bên sẽ mở rộng hợp tác ở nhiều lĩnh vực - Ảnh: Nhà trường

Nhà báo Lê Xuân Trung bày tỏ sự trân trọng đối với mối quan hệ hợp tác lâu năm giữa báo và Trường đại học Luật TP.HCM.

Chia sẻ về hoạt động sắp tới, ông cho biết Báo Tuổi Trẻ đang triển khai mục pháp luật cộng đồng, nhằm giúp người dân tiếp cận và hiểu rõ hơn các quy định pháp luật trong đời sống. Báo cũng mong muốn nhà trường tiếp tục đồng hành, hỗ trợ đội ngũ chuyên gia để cùng giải đáp những vấn đề pháp lý mà bạn đọc quan tâm.

Về phía nhà trường, TS Lê Trường Sơn cho biết sẵn sàng giới thiệu các chuyên gia tham gia tư vấn, hỗ trợ những hoạt động này.

Nhà báo Lê Xuân Trung bày tỏ sự trân trọng đối với mối quan hệ hợp tác lâu năm giữa báo và Trường đại học Luật TP.HCM - Ảnh: Nhà trường

Sinh viên tự tin hơn sau trải nghiệm tại Báo Tuổi Trẻ Báo Tuổi Trẻ đến thăm và chúc mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11 tại Khoa Truyền thông sáng tạo, Trường đại học Nguyễn Tất Thành - Ảnh: Khoa cung cấp Cùng ngày, đoàn Báo Tuổi Trẻ đã có buổi gặp gỡ, chúc mừng lãnh đạo, giảng viên Khoa Truyền thông sáng tạo, Trường đại học Nguyễn Tất Thành. Khoa được thành lập năm 2023. Đến năm 2024, khoa ký kết hợp tác với Báo Tuổi Trẻ, mở ra cơ hội để sinh viên thường xuyên đến học tập, trải nghiệm thực tế tại tòa soạn. TS Lê Viết Thọ - Phó trưởng Khoa Truyền thông sáng tạo - cảm ơn Báo Tuổi Trẻ đã đồng hành cùng khoa và sinh viên trong thời gian qua. Ông đánh giá những sinh viên tham gia chương trình học tập tại tòa soạn có sự tiến bộ về kỹ năng nghề nghiệp, đồng thời tự tin hơn khi tiếp cận môi trường làm việc thực tế.