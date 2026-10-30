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Trường ĐH Nguyễn Tất Thành tăng cường hợp tác với báo Tuổi Trẻ, tạo cơ hội cho sinh viên học thực hành, thực chiến

tác giả
HÀ THI
HÀ THI
HÀ THI

Tối 29-10, khoa truyền thông sáng tạo Trường đại học Nguyễn Tất Thành tổ chức chương trình chào đón tân sinh viên khóa 26. Điều đặc biệt, toàn bộ chương trình năm nay đều do sinh viên thực hiện.

Trường đại học Nguyễn Tất Thành đón 1.000 tân sinh viên truyền thông, tăng trải nghiệm thực tế tại toà soạn - Ảnh 1.

Các bạn tân sinh viên hào hứng trước những tiết mục trong buổi chào đón tân sinh viên - Ảnh: HÀ THI

Đưa trải nghiệm thực tế vào đào tạo truyền thông

TS Lê Viết Thọ - Phó trưởng khoa truyền thông sáng tạo - cho biết kết quả tuyển sinh năm nay của khoa rất tích cực. Theo ông, ngành truyền thông và sáng tạo thu hút nhiều bạn trẻ bởi có nhiều cơ hội nghề nghiệp, phù hợp với những người thích sáng tạo và thể hiện bản thân.

"Với số lượng tân sinh viên đông cho thấy các bạn rất quan tâm đến ngành truyền thông, vì vậy điều quan trọng là chương trình đào tạo phải giúp sinh viên biết mình sẽ học gì, có thể làm gì sau khi tốt nghiệp. Nhất là trong bối cảnh công nghệ đang thay đổi nhanh cách sản xuất nội dung và tiếp cận công chúng", ông Thọ nói. 

Trường đại học Nguyễn Tất Thành đón 1.000 tân sinh viên truyền thông, tăng trải nghiệm thực tế tại toà soạn - Ảnh 2.

TS Lê Viết Thọ cho rằng ngành truyền thông và sáng tạo thu hút nhiều bạn trẻ bởi có nhiều cơ hội nghề nghiệp - Ảnh: Nhà trường

Thời gian tới, khoa sẽ tổ chức cho sinh viên tham quan, trải nghiệm tại các cơ quan báo chí và truyền thông. Sinh viên có thể tìm hiểu công việc của phóng viên, biên tập viên; cách một tin, bài được thực hiện và các bộ phận trong tòa soạn phối hợp với nhau.

“Sinh viên hãy chủ động học hỏi, mạnh dạn thử sức và đừng ngại những điều mình chưa làm được. Bên cạnh kiến thức trên giảng đường, việc tích lũy trải nghiệm, tiếp xúc với môi trường thực tế và học hỏi từ những người đi trước sẽ giúp các bạn hiểu rõ hơn về nghề, từng bước hoàn thiện kỹ năng và tìm ra hướng đi phù hợp cho mình”, ông Thọ khuyên. 

Tại chương trình, bên cạnh các hoạt động chào đón, giảng viên của khoa lần lượt gửi lời chúc và động viên các tân sinh viên trên chặng đường học tập sắp tới. 

Nhiều sinh viên tiến bộ qua trải nghiệm thực tế tại báo Tuổi Trẻ

Khoa truyền thông sáng tạo Trường đại học Nguyễn Tất Thành được thành lập năm 2023. Hiện nay, khoa đào tạo hai ngành trình độ đại học: truyền thông đa phương tiện và quan hệ công chúng. Năm 2024 khoa đã ký kết hợp tác với báo Tuổi Trẻ, đồng thời thường xuyên đưa sinh viên đến học tập, trải nghiệm thực tế tại tòa soạn.

Trao đổi bên lề cùng báo Tuổi Trẻ, TS Lê Viết Thọ đánh giá sinh viên đang học tập tại báo Tuổi Trẻ có sự tiến bộ về kỹ năng nghề nghiệp và sự tự tin. Những kiến thức thực tế như kỹ năng phỏng vấn, xây dựng tin bài đã giúp các bạn hiểu rõ hơn về hoạt động truyền thông và có thể vận dụng ngay vào quá trình học tập tại trường.

Với sinh viên đã tốt nghiệp, ông nhận thấy các bạn làm việc ở nhiều lĩnh vực khác nhau, từ báo chí đến quan hệ công chúng, truyền thông doanh nghiệp. Những kỹ năng tích lũy tại Tuổi Trẻ vẫn có thể áp dụng vào công việc, giúp các bạn tự tin hơn khi làm nghề. 

Bên cạnh đó, quá trình trải nghiệm thực tế còn tạo điều kiện để sinh viên xây dựng mạng lưới quan hệ, có lợi thế khi bước vào thị trường lao động.

Nhiều bạn thể hiện sự năng động, vui vẻ trong ngày đầu bước vào môi trường đại học - Ảnh: HÀ THI

"Thông thường, sinh viên học ở trường, đến năm cuối mới đi thực tập. Còn ở đây, các em được tiếp xúc với nghề sớm hơn. Chẳng hạn, khi học về sản xuất nội dung báo chí, các em có dịp tìm hiểu một tòa soạn vận hành ra sao, phóng viên tìm và xử lý thông tin thế nào, biên tập viên làm việc và các bộ phận phối hợp với nhau ra sao. Những điều ấy nếu chỉ học qua sách vở thì rất khó hình dung", ông Thọ nhấn mạnh. 

Tham gia chương trình, bạn Quốc Trị - sinh viên năm nhất ngành quan hệ công chúng - cho biết rất vui khi tham gia buổi lễ bởi các bạn ai cũng năng động, vui vẻ.

“Trước khi đăng ký vào khoa, tôi đã nghe thông tin sinh viên có cơ hội đến học tập, thực tập tại báo Tuổi Trẻ. Việc được tiếp xúc với môi trường làm việc thực tế ngay từ khi còn đi học sẽ giúp sinh viên hiểu hơn về nghề mình theo đuổi, tôi rất háo hức”, Trị nói.

Trường đại học Nguyễn Tất Thành đón 1.000 tân sinh viên truyền thông, tăng trải nghiệm thực tế tại toà soạn - Ảnh 6.Chuyên gia truyền thông, MC chia sẻ kinh nghiệm thực tế cho sinh viên học tại báo Tuổi Trẻ

Trong học phần Kỹ năng phỏng vấn, sinh viên Trường đại học Nguyễn Tất Thành học tập tại báo Tuổi Trẻ đã có cơ hội giao lưu, trò chuyện cùng nhiều nhân vật giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực báo chí, truyền thông.

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HÀ THI
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    Chủ đề: báo Tuổi trẻ truyền thông sinh viên Trường ĐH Nguyễn Tất Thành

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