Cán bộ Agribank học ứng dụng AI trong truyền thông số tại báo Tuổi Trẻ

Chuyên gia AI Võ Tự Đức hướng dẫn học viên ứng dụng AI vào quy trình tác nghiệp truyền thông số, chú trọng bảo mật thông tin và kiểm soát rủi ro khi sử dụng công nghệ - Ảnh: T.T.D.

Đây là khóa tập huấn thứ hai dành cho cán bộ, nhân viên Agribank khu vực phía Nam tại báo Tuổi Trẻ, tiếp nối thành công của khóa đầu tiên vào năm 2025.

Khóa học diễn ra trong hai ngày với 7 chuyên đề, tập trung vào ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong hoạt động truyền thông số và kiểm soát các rủi ro liên quan.

Ứng dụng AI hiệu quả, kiểm soát rủi ro truyền thông

Phát biểu tại buổi khai giảng, nhà báo Lê Xuân Trung - Phó tổng biên tập báo Tuổi Trẻ - cho biết AI đang ngày càng hiện diện sâu rộng trong đời sống và hoạt động của các ngành, lĩnh vực, trong đó có ngân hàng.

Việc ứng dụng công nghệ mang lại nhiều cơ hội nâng cao hiệu quả công việc, từ hỗ trợ xử lý dữ liệu, quản lý thông tin đến gợi ý ý tưởng và tư vấn. AI không chỉ là công cụ hỗ trợ mà còn có thể đóng vai trò như một trợ lý, thậm chí hỗ trợ phản biện và đưa ra những góc nhìn mới.

"Tuy nhiên, ứng dụng AI hiệu quả phải đi đôi với kiểm soát rủi ro. Vì vậy tôi kỳ vọng khóa tập huấn sẽ giúp các học viên hiểu rõ hơn về AI, biết cách khai thác những lợi ích của công nghệ này và chủ động phòng tránh các rủi ro, qua đó vận dụng thiết thực vào công tác truyền thông cũng như hoạt động chuyên môn tại đơn vị", ông Trung nhấn mạnh.

Nhà báo Lê Xuân Trung kỳ vọng khóa tập huấn giúp cán bộ Agribank ứng dụng AI hiệu quả, đồng thời chủ động kiểm soát rủi ro trong công tác truyền thông - Ảnh: T.T.D.

Theo bà Lê Phương Anh - Phó trưởng Văn phòng đại diện khu vực miền Nam Agribank, xuất phát từ những kết quả tích cực của khóa tập huấn đầu tiên, Agribank tiếp tục phối hợp cùng báo Tuổi Trẻ tổ chức khóa học thứ hai.

Khóa học đầu tiên đã giúp cán bộ cơ sở củng cố các kỹ năng xây dựng bản tin, chụp ảnh và sản xuất nội dung phù hợp với định hướng nhận diện thương hiệu Agribank. Sau khóa học, chất lượng tin, bài và hình ảnh do các chi nhánh gửi về đã có những chuyển biến tích cực.

"Trong bối cảnh AI phát triển nhanh chóng, năm nay chương trình tiếp tục được phát triển theo hướng ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) vào quy trình tác nghiệp, tìm hiểu cách sử dụng AI để hỗ trợ lên ý tưởng, xây dựng nội dung và nâng cao hiệu quả công việc, để học xong các cán bộ, nhân viên có thể vận dụng được vào công việc tại đơn vị", bà Phương Anh chia sẻ.

Bà Lê Phương Anh đánh giá cao hiệu quả khóa tập huấn đầu tiên, kỳ vọng chương trình tiếp tục nâng cao kỹ năng truyền thông và khả năng ứng dụng AI vào công việc thực tiễn của cán bộ Agribank - Ảnh: T.T.D.

Khóa học thực chiến, sát nhu cầu truyền thông tại cơ sở

Sau buổi học đầu tiên, anh Cao Đức Trung - cán bộ Agribank Chi nhánh Bắc Đồng Nai - đánh giá các chuyên đề tập huấn được thiết kế sát với nhu cầu thực tế của cán bộ cơ sở, đặc biệt là phương pháp đào tạo thực hành, hướng dẫn trực tiếp trên những tình huống truyền thông tại Agribank.

Anh cũng ấn tượng với kiến thức chuyên sâu về các ứng dụng AI từ chuyên gia Google, cùng sự chu đáo, chuyên nghiệp và không gian tác nghiệp hiện đại của báo Tuổi Trẻ.

Theo anh Đức Trung, chương trình là sự hỗ trợ thiết thực, giúp những cán bộ kiêm nhiệm tự tin hơn khi thực hiện công tác truyền thông tại đơn vị.

Anh Cao Đức Trung đánh giá các chuyên đề tập huấn được thiết kế sát với nhu cầu thực tế của cán bộ cơ sở - Ảnh: HÀ THI

Tương tự, chị Nguyễn Hà Phương - Phó phòng tổng hợp Agribank Chi nhánh Sài Gòn - cho biết sau khóa tập huấn chị sẽ vận dụng những kiến thức, kỹ năng đã học vào công việc hằng ngày, đặc biệt là ứng dụng AI để xây dựng các sản phẩm truyền thông giới thiệu sản phẩm, dịch vụ và các gói tín dụng ưu đãi trên nền tảng số.

Sau buổi học cùng chuyên gia AI Võ Tự Đức, chị nhận thức rõ hơn về những rủi ro bảo mật khi sử dụng các công cụ AI miễn phí hoặc chưa nắm vững cách sử dụng, nhất là nguy cơ làm lộ thông tin nội bộ và dữ liệu khách hàng.

Vì vậy, bên cạnh nâng cao chất lượng nội dung, chị cho rằng việc ứng dụng AI cần đi đôi với bảo đảm an toàn thông tin và tuân thủ quy chuẩn nhận diện thương hiệu.

Các cán bộ Agribank tập trung làm bài tập thực hành tại buổi học - Ảnh: HÀ THI

Thiết kế khóa tập huấn theo "đặt hàng" "7 chuyên đề của 2 ngày tập huấn được Trung tâm Đào tạo Tuổi Trẻ thiết kế và huy động đội ngũ giảng viên, báo cáo viên, chuyên gia theo yêu cầu của Agribank. Chương trình có sự kết hợp hài hòa giữa giảng viên là các nhà báo, biên tập viên, phóng viên của báo Tuổi Trẻ và các chuyên gia bên ngoài, nhằm giúp học viên ứng dụng được ngay những kiến thức, kỹ năng được học vào công việc của mình. Trong thời gian tới, Trung tâm Đào tạo Tuổi Trẻ sẽ đẩy mạnh mô hình đào tạo này, góp phần cùng các doanh nghiệp, tổ chức nâng cao chất lượng hoạt động truyền thông cũng như ứng dụng AI trong hoạt động của mình" - nhà báo Bùi Tiến Dũng - Giám đốc Trung tâm Đào tạo Tuổi Trẻ - nhấn mạnh.

Một số hình ảnh tại buổi học sáng 23-10:

Chuyên gia AI Võ Tự Đức hướng dẫn học viên ứng dụng AI vào quy trình tác nghiệp truyền thông số, chú trọng bảo mật thông tin và kiểm soát rủi ro khi sử dụng công nghệ - Ảnh: HÀ THI

Các học viên tham quan Tòa soạn số của báo Tuổi Trẻ - Ảnh: T.T.D.

Ông Võ Tự Đức hướng dẫn các học viên kỹ thuật prompting nâng cao trong viết cho truyền thông ngân hàng - Ảnh: HÀ THI