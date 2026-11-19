Sự cố gián đoạn dịch vụ Microsoft 365 kéo dài trong hai ngày 12 và 13-11 - Ảnh: KASPERSKY

Sự cố gián đoạn dịch vụ Microsoft 365 kéo dài trong hai ngày 12 và 13-11 vừa qua đã khiến hàng loạt công cụ phục vụ công việc bị đình trệ, kéo theo tâm lý sốt ruột, cấp bách từ phía doanh nghiệp lẫn người dùng cá nhân.

Theo các chuyên gia an ninh mạng, đây chính là "mảnh đất màu mỡ" để tin tặc tung ra các chiến dịch tấn công lừa đảo (phishing).

Đánh trúng tâm lý nóng lòng khôi phục công việc

Nhận định về rủi ro này, ông Leonid Bezvershenko, chuyên gia nghiên cứu bảo mật cấp cao tại Nhóm nghiên cứu và phân tích toàn cầu của Kaspersky, cho biết khi các kênh liên lạc quen thuộc bị ngắt quãng, nhân viên và khách hàng thường có xu hướng dễ tin vào những thông báo được cho là cập nhật tình hình, hướng dẫn giải pháp thay thế tạm thời hoặc hỗ trợ khôi phục quyền truy cập.

Đáng chú ý, ngay giữa thời điểm hệ thống gặp trục trặc, những thông báo mang nội dung như “đăng nhập lại để xác thực” hay “xác minh tài khoản” rất dễ khiến người dùng mất cảnh giác, bởi chúng nghe có vẻ hợp lý và trùng khớp với những gì họ đang mong đợi để giải quyết công việc.

Cụ thể, chuyên gia Kaspersky chỉ ra loạt kịch bản tấn công mà kẻ xấu thường triển khai trong tình huống này.

Chẳng hạn, tin tặc mạo danh Microsoft hoặc bộ phận công nghệ thông tin (IT) của công ty, gửi đường dẫn yêu cầu đặt lại mật khẩu hoặc khôi phục tài khoản giả mạo.

Khi người dùng nhấp vào và thao tác trên các trang đăng nhập giả, toàn bộ thông tin tài khoản lẫn mã xác thực đa yếu tố sẽ rơi vào tay kẻ gian.

Hoặc kẻ xấu có thể mạo danh nhân viên hỗ trợ kỹ thuật chủ động liên hệ, dụ dỗ người dùng cấp quyền truy cập từ xa vào thiết bị với danh nghĩa "sửa lỗi giúp". Đồng thời, chúng cũng có thể tung thông tin sai lệch về tình trạng dịch vụ qua mạng xã hội, email cá nhân và các ứng dụng nhắn tin để dẫn dụ nạn nhân truy cập vào các trang web chứa mã độc.

Đối với những tổ chức chưa trang bị các giải pháp an ninh mạng đủ sức phát hiện và ngăn chặn truy cập bất thường, hệ lụy từ các cú nhấp chuột nhầm này có thể nghiêm trọng hơn rất nhiều so với sự cố gián đoạn dịch vụ thông thường.

Làm gì để không "sập bẫy"?

Để giảm thiểu nguy cơ bị tội phạm mạng lợi dụng sau các sự cố công nghệ, ông Leonid Bezvershenko khuyến nghị các tổ chức cần thống nhất một kênh thông tin chính thức đã được xác minh để cập nhật tình hình cho nhân viên và khách hàng, đồng thời chủ động phát đi cảnh báo về những yêu cầu hỗ trợ không rõ nguồn gốc.

Song song đó, đội ngũ an ninh mạng tại các đơn vị cần tăng cường giám sát các hành vi giả mạo, nhanh chóng phát hiện và chặn đứng những tên miền có tên gọi hoặc giao diện na ná trang chính thức, đồng thời bảo đảm nhân viên hỗ trợ kỹ thuật tuân thủ nghiêm ngặt quy trình xác minh danh tính.

Về phía người dùng cá nhân, chuyên gia nhấn mạnh nguyên tắc bất di bất dịch: các nhà cung cấp dịch vụ hợp pháp sẽ không bao giờ yêu cầu người dùng cung cấp mật khẩu, mã xác thực đa yếu tố hay đòi cấp quyền truy cập từ xa khi chưa có sự đồng ý.

Bên cạnh việc nâng cao cảnh giác, người dùng cũng nên trang bị các giải pháp bảo mật đáng tin cậy trên thiết bị để sớm phát hiện và ngăn chặn các đường dẫn lừa đảo ngay từ đầu.