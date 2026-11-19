Khu đất số 37 đường Hùng Vương được đưa ra đấu giá để xây trung tâm thương mại - Ảnh: KHẮC TÂM

Chiều 19-11, một lãnh đạo UBND TP Cần Thơ cho hay đã có quyết định phê duyệt giá khởi điểm đấu giá khu đất số 37 đường Hùng Vương, phường Sóc Trăng rộng 10.468,8m2, để xây dựng trung tâm thương mại theo quy hoạch được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

Theo quyết định của UBND TP Cần Thơ, giá khởi điểm của khu "đất vàng" này hơn 174,2 tỉ đồng, giao Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố tổ chức việc đấu giá theo đúng quy định của pháp luật.

Khu đất số 37 Hùng Vương là "đất vàng", nằm trên một trong những con đường trung tâm của TP Sóc Trăng cũ.

Khoảng 2 năm trước, lãnh đạo tỉnh Sóc Trăng cũ có thông qua đồ án quy hoạch chi tiết rút gọn khu đất số 37 đường Hùng Vương, tỉ lệ 1/500.

Theo trình bày của đơn vị tư vấn và báo cáo đăng ký của UBND TP Sóc Trăng cũ, khu đất số 37 đường Hùng Vương là trụ sở cũ của Ban chỉ huy Quân sự TP Sóc Trăng trước đây. Diện tích quy hoạch rộng hơn 1 hecta, bao gồm đất thương mại dịch vụ xây dựng nhiều tầng, đất cây xanh, nhà xe, công trình hạ tầng kỹ thuật... Trong đó, đất thương mại dịch vụ được đề xuất rộng hơn 3.700m2.

Sau khi tỉnh Sóc Trăng và Hậu Giang sáp nhập với TP Cần Thơ từ ngày 1-7-2025, UBND TP Cần Thơ đã ra quyết định phê duyệt phương án đấu giá khu đất số 37 đường Hùng Vương để xây trung tâm thương mại theo quy hoạch đã được phê duyệt trước đây.