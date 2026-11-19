Khu đất vàng bỏ hoang suốt 17 năm được đấu giá trở lại đã có 39/360 lô trúng đấu giá, thu về hơn 522 tỉ đồng - Ảnh: TUẤN MINH

Ngày 19-11, Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Ninh Bình phối hợp UBND phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình công bố kết quả đấu giá quyền sử dụng 360 lô đất thuộc khu dân cư mới phía Đông Nhà thi đấu thể dục thể thao tỉnh Ninh Bình (thuộc phường Hoa Lư).

Kết quả công bố cho thấy, có 39/360 lô trúng đấu giá. Trong đó, lô trúng đấu giá cao nhất đạt 125,139 triệu đồng/m2 (lô LK16-1); lô cao thứ hai đạt 121,850 triệu đồng/m2 (lô LK08-20); lô cao thứ 3 đạt 119,755 triệu đồng/m2 (lô LK12-1).

39 lô trúng đấu giá có tổng giá trị được công bố là 522,260 tỉ đồng; chiếm khoảng 10,8% tổng số lô được đưa ra đấu giá.

Được biết, khu dân cư mới phía Đông Nhà thi đấu thể dục thể thao tỉnh Ninh Bình có quy mô khoảng 20ha. Khu đất nằm ở vị trí đắc địa, được xem là đất vàng giữa trung tâm phường Hoa Lư.

Dù sở hữu vị trí đắc địa khi phía Bắc giáp quảng trường Đinh Tiên Hoàng Đế, phía Tây giáp nhà thi đấu tỉnh, phía Đông giáp đường Bái Đính-Kim Sơn và phía Nam giáp quốc lộ 10, nhưng khu đất này đã rơi vào tình trạng bỏ hoang suốt 17 năm qua.

Theo hồ sơ, ngày 15-9-2009, UBND tỉnh Ninh Bình phê duyệt dự án đầu tư xây dựng hạ tầng khu dân cư này. Đến ngày 17-4-2013, tổng mức đầu tư dự án được điều chỉnh lên 780,363 tỉ đồng.

Dự án theo kế hoạch sẽ thực hiện đến 2015. Tuy nhiên, các đợt đấu giá trước đây không thành công, khiến khu vực này trong thời gian dài bỏ hoang.

Bảng thông báo công khai đấu giá 360 lô đất khu dân cư mới phía Đông Nhà thi đấu thể dục thể thao tỉnh Ninh Bình - Ảnh: B.N.

Để khơi thông nguồn lực, góp phần chỉnh trang đô thị, ngày 3-11-2026, UBND phường Hoa Lư đã tổ chức hội nghị thông tin về việc triển khai đấu giá 360 lô đất ở tại mặt bằng này với tổng diện tích 52.399,2m2.

Theo đó, giá khởi điểm từ hơn 48,93 triệu đến 94,6 triệu đồng/m2; các lô đất có diện tích từ 114 đến 375,1m2; tiền đặt trước từ hơn 2,2 tỉ đến 9,7 tỉ đồng/lô.

Thời gian phát hành hồ sơ mời tham gia đấu giá, tiếp nhận phiếu đăng ký và phiếu trả giá diễn ra từ 8 giờ ngày 2-11 đến 17 giờ ngày 16-11-2026. Kết quả đấu giá từng lô được công bố vào sáng 19-11.

Dự kiến, nếu đấu giá thành công toàn bộ 360 lô, tổng giá trị có thể đạt hơn 3.000 tỉ đồng.