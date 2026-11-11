Vụ người dân nói đấu giá đất 'nhầm' 1,5 tỉ đồng/m²: Báo cáo tỉnh giao công an vào cuộc

Mặt bằng khu đất đấu giá 70 lô đất tại xã Lý Nhân, tỉnh Ninh Bình có nhiều lô được trả giá cao bất thường hơn 1 tỉ đồng đến 1,5 tỉ đồng/m² - Ảnh: THÀNH NAM



Ngày 11-11, trao đổi với Tuổi Trẻ, lãnh đạo UBND xã Lý Nhân, tỉnh Ninh Bình cho biết địa phương đã có báo cáo gửi UBND tỉnh liên quan đến phiên đấu giá đất diễn ra trên địa bàn ngày 7-11, trong đó có 11 lô đất được trả giá từ 850 triệu đồng đến gần 1,5 tỉ đồng/m2 gây xôn xao dư luận.

Theo báo cáo, trong tổng số 70 lô đất dự kiến đưa ra đấu giá, có 68 lô đủ điều kiện, 2 lô phải tạm dừng do chưa hoàn thiện các điều kiện pháp lý.

Tại buổi đấu giá, có 38 lô đấu giá thành công, 30 lô đấu giá không thành. Tổng số tiền trúng đấu giá là 1.498,738 tỉ đồng, chênh lệch so với giá khởi điểm 1.457,748 tỉ đồng.

Báo cáo cũng thể hiện trong số 38 lô đấu giá thành công, có 11 lô được trả giá ở mức cao bất thường (từ 850 triệu đồng đến gần 1,5 tỉ đồng/m2) đã thu về tổng số tiền 1.447 tỉ đồng, trong khi 27 lô còn lại thu về 51 tỉ đồng.

UBND xã Lý Nhân cho biết sau phiên đấu giá, một số khách hàng đã làm đơn kiến nghị nêu lý do nhầm lẫn cách tính khi ghi mức giá trả trên mỗi m2 với số tiền trả cho cả lô đất, và mong muốn đơn vị đấu giá xem xét, hoàn trả tiền đặt trước.

Để đảm bảo quyền lợi cho người dân trên cơ sở tuân thủ đúng các quy định của pháp luật có liên quan về đấu giá tài sản, UBND xã Lý Nhân đã báo cáo UBND tỉnh Ninh Bình xem xét việc này.

Hình ảnh nhiều lô đất được trả giá cao bất thường từ 1 tỉ đồng đến 1,5 tỉ đồng/m² - Ảnh: NDCC



"Địa phương báo cáo tỉnh để xin quan điểm chỉ đạo giao Công an tỉnh vào cuộc phối hợp với chính quyền địa phương xem việc đằng sau đó là gì. Có thổi giá hay không, có vấn đề thông đồng, làm nhiễu loạn thị trường bất động sản hay không.

Còn về vấn đề tiền đặt cọc, xã chỉ nêu ý kiến của khách hàng, người dân để tỉnh biết. Còn giải quyết phải căn cứ theo quy định của pháp luật", lãnh đạo UBND xã Lý Nhân nói.

Trước đó, ngày 7-11, tại Hội trường Đảng ủy xã Hợp Lý (cũ) ở thôn Thượng Châu, xã Lý Nhân, tỉnh Ninh Bình đã diễn ra phiên đấu giá tài sản là 70 lô đất ở thuộc dự án đầu tư xây dựng hạ tầng khu đấu giá đất ở tại xã Hợp Lý (huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam cũ), nay là xã Lý Nhân, tỉnh Ninh Bình.

Theo thông báo từ Công ty đấu giá hợp danh Phúc Hưng, Chi nhánh Ninh Bình, công ty sẽ thực hiện việc đấu giá 70 thửa đất có diện tích từ 110 - gần 200m2 trên tổng diện tích khu đất là 8.798,5m2.

Hình thức đấu giá là bỏ phiếu trực tiếp cho đến khi không còn người tham gia đấu giá yêu cầu trả giá tiếp. Người trúng đấu giá là người có mức trả giá cao nhất. Cách thức trả giá, vòng 1 là 3 triệu đồng/m2; vòng 2 là 1 triệu đồng/m2. Bước giá hợp lệ ít nhất bằng giá khởi điểm được phê duyệt cộng với 3 triệu đồng (vòng 1) và 1 triệu đồng (vòng 2).

Người mua hồ sơ tham gia đấu giá phải đặt cọc trước với số tiền từ 249 - 576 triệu đồng/1 bộ hồ sơ. Thế nhưng, trong ngày 7-11 diễn ra phiên đấu giá đã xuất hiện nhiều lô đất được trả giá cao bất thường với giá từ 1 tỉ đồng đến 1,468 tỉ đồng/m2.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, UBND xã Lý Nhân đã phối hợp với đơn vị đấu giá, công an làm việc với những người trúng đấu giá để làm rõ sự việc.

Liên quan đến vụ việc này, bà H.T.N.L. (42 tuổi, ngụ phường Lý Thường Kiệt, tỉnh Ninh Bình) cho biết bà là người đã trúng đấu giá 2 lô đất tại phiên đấu giá, trong đó có lô đất bà trả giá 1,468 tỉ đồng/m2. Về mức giá cao bất thường, bà L. lý giải do nhầm đơn vị tính giá theo m2 với giá cả lô đất.

Tăng tiền đặt trước đấu giá đất ở để ngăn bỏ cọc, thao túng thị trường Giải trình ý kiến đại biểu Quốc hội, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng nhấn mạnh đề xuất tăng mức tiền đặt trước từ 20% đến 50% đối với đấu giá đất ở nhằm ngăn chặn bỏ cọc, thao túng thị trường.



