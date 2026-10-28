Đồng Nai cưỡng chế 'khu đất vàng' hơn 14ha, chuẩn bị đấu giá lại

Bên trong khu đất do Công ty cổ phần Bất động sản Tân Mai trúng đấu giá và đứng ra quản lý nhiều năm qua tại phường Trấn Biên trước khi bị cưỡng chế - Ảnh: HÀ MI

Ngày 28-10, UBND phường Trấn Biên, TP Đồng Nai tổ chức cưỡng chế khu đất vàng rộng hơn 14ha tại tổ 12, khu phố Thống Nhất. Khu đất từng thuộc Công ty Giấy Tân Mai và được dùng làm tài sản thế chấp ngân hàng.

Năm 2015, Vietcombank - Chi nhánh Đồng Nai bán đấu giá khoản nợ xấu có tài sản bảo đảm là khu đất này. Công ty cổ phần Thương mại sản xuất Hưng Thịnh là doanh nghiệp trúng đấu giá với giá 270 tỉ đồng.

Trao đổi với Tuổi Trẻ, ông Nguyễn Duy Tân, Chủ tịch UBND phường Trấn Biên, cho biết doanh nghiệp không tự di dời tài sản nên UBND phường đã ban hành quyết định xử phạt hành chính và tổ chức cưỡng chế khu đất. Sau đó, khu đất sẽ được bàn giao cho Trung tâm Quỹ đất TP Đồng Nai để tổ chức đấu giá.

Theo ông Tân, doanh nghiệp thực chất mua lại tài sản trên đất của Công ty Giấy Tân Mai từng thế chấp ngân hàng và bị Vietcombank phát mãi. UBND TP Đồng Nai cho thuê khu đất này. Khi hợp đồng thuê hết hạn, chính quyền không tiếp tục cho thuê mà chỉ đạo thu hồi đất để đấu giá.

"Doanh nghiệp trúng đấu giá có khởi kiện quyết định thu hồi đất của UBND TP Đồng Nai và quyết định giải quyết khiếu nại nhưng tòa sơ thẩm tại TP Đồng Nai đã bác đơn.

Hiện doanh nghiệp cũng kháng cáo lên tòa phúc thẩm tại TP.HCM nhưng quy định pháp luật trong thời gian khởi kiện không làm ảnh hưởng đến quyết định hành chính có hiệu lực, nên chính quyền mới tiến hành cưỡng chế và niêm phong khu đất trên", ông Tân nói.

Một góc khu đất hơn 14ha nằm giáp ranh đường Nguyễn Văn Hoa và đường Võ Thị Sáu vừa được UBND phường Trấn Biên tổ chức cưỡng chế thành công trưa 28-10 - Ảnh: H.MI

Nói về vụ việc trên, đại diện doanh nghiệp trúng đấu giá - ông Bùi Mạnh Lân, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Thương mại sản xuất Hưng Thịnh, cho biết đã có đơn phản ánh về vụ việc đến các cơ quan có thẩm quyền ở Trung ương để đảm bảo quyền lợi hợp pháp của doanh nghiệp trúng đấu giá.

Cụ thể, theo ông Lân, quyết định xử phạt vi phạm hành chính của UBND phường Trấn Biên đã được chính cơ quan này có văn bản thu hồi vào đầu tháng 7-2026, nên doanh nghiệp mới rút nội dung yêu cầu hủy quyết định xử phạt của UBND phường tại phiên tòa sơ thẩm.

Hiện nay tòa án cấp cao tại TP.HCM đã thụ lý đơn kháng cáo và chuẩn bị xét xử phúc thẩm, chưa có bản án có hiệu lực pháp luật nhưng UBND phường Trấn Biên lại tiến hành cưỡng chế theo quyết định xử phạt mà chính họ đã ra quyết định thu hồi trước đó. Điều này làm ảnh hưởng tới quyền lợi chính đáng của doanh nghiệp đang được các cơ quan có thẩm quyền xem xét.

Quyết định thu hồi quyết định xử phạt hành chính của UBND phường Trấn Biên - Ảnh: H.MI

Ông Bùi Mạnh Lân cho rằng doanh nghiệp đã mua trúng đấu giá và đã thanh toán số tiền lên tới 270 tỉ đồng từ năm 2015, tới nay tiền gốc và lãi đã gấp nhiều lần. Giữa năm 2016, UBND tỉnh Đồng Nai lúc đó cũng từng có văn bản chấp thuận cho doanh nghiệp được lập dự án xây dựng khu dân cư trên khu đất để tạo nguồn vốn di dời Nhà máy giấy Tân Mai ra khỏi khu đô thị, mà không sử dụng ngân sách.

Cũng theo ông Bùi Mạnh Lân, từ các văn bản của chính quyền Đồng Nai, doanh nghiệp mới tin tưởng mua đấu giá khoản nợ để phát triển dự án với mong muốn góp phần xử lý nợ xấu cho ngân hàng, đồng thời di dời nhà máy ô nhiễm khỏi khu dân cư theo chủ trương của Nhà nước. Mặt khác, ngoài số tiền trúng đấu giá, doanh nghiệp còn bỏ ra hàng chục tỉ đồng để di dời nhà máy mới có "mặt bằng sạch" như hiện nay.

"Là doanh nghiệp, là chủ đầu tư hợp pháp trúng đấu giá nhưng chúng tôi đã gặp nhiều khó khăn suốt nhiều năm khi nhận các quyết định tiền hậu bất nhất. Mặt khác, khi tòa án đang xem xét, chưa xử phúc thẩm mà địa phương đã cưỡng chế và niêm phong tài sản mà doanh nghiệp chúng tôi trúng đấu giá là bất thường… Chúng tôi mong muốn được giải quyết quyền lợi chính đáng theo quy định pháp luật", ông Lân nói.

"Khu đất vàng" vừa cưỡng chế nằm ở vị trí đắc địa tại siêu phường Trấn Biên Theo ghi nhận, khu đất rộng hơn 14ha nằm tại phường Trấn Biên, TP Đồng Nai, giáp đường Nguyễn Văn Hoa và kết nối thuận tiện với các tuyến đường trung tâm như Võ Thị Sáu, Phạm Văn Thuận. Trước khi được doanh nghiệp mua qua đấu giá, khu đất do Công ty Giấy Tân Mai quản lý. Do hoạt động sản xuất gây ô nhiễm, công ty bị yêu cầu ngừng sản xuất và di dời. Khu vực lân cận hiện có nhiều dự án bất động sản đang triển khai. Khu đất cũng có lợi thế giao thông, với các tuyến đường kết nối khu vực trung tâm và những hướng đi thay thế khi đường lân cận ùn tắc.