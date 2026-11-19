Ông Đoàn Minh Dũng, Trưởng Thuế TP.HCM, phát biểu tại buổi sinh hoạt chuyên đề - Ảnh: M.C

Văn hóa thể hiện trong sự giao tiếp, trong từng bộ hồ sơ, trong từng công việc ngành thuế cố gắng hỗ trợ người dân, doanh nghiệp.

Phải lấy người nộp thuế làm trung tâm phục vụ

Ông Đoàn Minh Dũng - Trưởng Thuế TP.HCM - nhấn mạnh như vậy tại buổi sinh hoạt chuyên đề "Văn hóa Việt Nam - Bản sắc truyền thống và văn minh công sở trong thời đại mới" do Đoàn thanh niên Thuế TP.HCM tổ chức chiều 18-11.

Chương trình hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam 24-11 và hướng tới mục tiêu nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Tham dự có đại diện Đảng ủy, ban lãnh đạo, các phòng, đơn vị cùng đoàn viên, thanh niên của 32 chi đoàn trực thuộc và sự tham gia truyền đạt nội dung lý luận và thực tiễn của PGS.TS Nguyễn Quốc Dũng, nguyên Giám đốc Học viện Chính trị khu vực II.

Phát biểu tại buổi sinh hoạt chuyên đề, ông Đoàn Minh Dũng cho hay trong quá trình lãnh đạo, Đảng ủy Thuế TP.HCM đã nhận diện và xác định quan điểm xây dựng văn hóa công sở, đạo đức công vụ là một nhiệm vụ trọng tâm, mang tính chiến lược nhằm định hình những giá trị, phẩm chất về đạo đức, nhân cách và bản lĩnh đội ngũ cán bộ Thuế TP.HCM trong giai đoạn hiện nay.

Ông giao Đoàn thanh niên Thuế TP.HCM tập trung thực hiện tốt ba định hướng trọng tâm:

Thứ nhất, định hình bản sắc cán bộ thuế trẻ thời đại mới. Mỗi đoàn viên phải rèn luyện tác phong chuẩn mực, giao tiếp văn minh, thái độ tận tâm, tận tụy, chuyên nghiệp. Gắn việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với những việc làm cụ thể, thiết thực hằng ngày.

Đồng thời lấy người nộp thuế làm trung tâm phục vụ, lấy sự hài lòng của người nộp thuế thành thước đo giá trị.

Thứ hai, Đoàn thanh niên Thuế TP.HCM phải xung kích đi đầu trong chuyển đổi số và cải cách hành chính. Mỗi một bạn trẻ là một hạt nhân công nghệ, một tuyên truyền viên tích cực hỗ trợ người nộp thuế tiếp cận các nền tảng số hiện đại.

Với vai trò xung kích, hãy dấn thân và những việc khó, việc mới với tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.

Thứ ba, xây dựng môi trường công sở kỷ cương và giàu sức sống, biến mỗi đơn vị thành một không gian văn hóa thật lành mạnh, nơi các sáng kiến cải tiến được trân trọng, những gương người tốt việc tốt được lan tỏa, qua đó phát hiện và bồi dưỡng những đoàn viên ưu tú, tạo nguồn cán bộ kế cận chất lượng cao cho ngành thuế.

PGS.TS Nguyễn Quốc Dũng, nguyên Giám đốc Học viện Chính trị khu vực II, trao đổi với đoàn viên thanh niên Thuế TP.HCM liên quan đến các tình huống giao tiếp, ứng xử nơi công sở - Ảnh: M.C

Văn hóa nằm ngay trong nụ cười thân thiện khi giao tiếp với người nộp thuế

"Văn hóa không phải là những điều gì xa vời mà văn hóa nằm ngay trong nụ cười thân thiện khi giao tiếp với người nộp thuế, trong sự minh bạch của từng hồ sơ giải quyết, trong tinh thần trách nhiệm của mỗi công chức ngành thuế.

Cán bộ thuế phải làm việc với tinh thần "làm hết việc chứ không hết giờ", chẳng hạn cố thêm 10 phút để giải quyết cho xong hồ sơ, đỡ dở dang cho ngày mai, mỗi ngày một chút. Văn hóa thể hiện trong sự giao tiếp, trong từng bộ hồ sơ, trong từng công việc chúng ta cố gắng hỗ trợ người dân, doanh nghiệp.

Như vậy ngành thuế sẽ càng ngày càng đổi mới hơn, cùng nhau biến những giá trị văn hóa đẹp thành động lực mạnh mẽ, góp phần xây dựng ngành thuế hiện đại - chuyên nghiệp - liêm chính - đổi mới", ông Dũng nhấn mạnh.

Tại buổi sinh hoạt chuyên đề, phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Quốc Dũng, nguyên Giám đốc Học viện Chính trị khu vực II, cũng chia sẻ nhiều kiến thức và đưa ra những gợi mở thiết thực đối với đoàn viên thanh niên ngành thuế trong việc rèn luyện đạo đức cách mạng và xây dựng văn hóa công vụ.

Đồng thời định hướng việc cụ thể hóa vào hoạt động Đoàn và thực tiễn công tác tại các đơn vị.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo, bà Giang Thị Xuân Hương, Bí thư Đoàn thanh niên Thuế TP.HCM, khẳng định giá trị cốt lõi của buổi sinh hoạt nằm ở hành động cụ thể của mỗi đoàn viên tại đơn vị. Đoàn thanh niên đơn vị sẽ cụ thể hóa các định hướng thành phong trào thiết thực, góp phần xây dựng đội ngũ công chức trẻ vừa vững chuyên môn, vừa chuẩn mực trong văn hóa ứng xử.